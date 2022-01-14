Почему вам нужен гидравлический домкрат
Когда нужен домкрат
Конечно проводить любые работы на подъемники намного проще, но не у каждого в гараже есть собственный. Некоторой альтернативой может стать пандус, но он значительно ограничивает виды работ, которые можно с его помощью произвести.
Зато надежный гидравлический домкрат и пара подпорок способны легко и без труда предоставить вам доступ практически ко всему! Подвеска, тормоза, замена колес, обслуживание двигателя и многое другое.
К тому же, помощь домкрата не ограничивается простым подъемом авто – он вполне способен заменить пару рук, которые так часто требуются при ремонте машины. С его помощью можно приподнять или опустить подвеску, поддержит трансмиссию или выхлопную систему, он даже поможет с заменой дифференциала. Фактически, варианты использования ограничены лишь вашей фантазией!
В дороге он тоже не заменим
Конечно, это не простенький и легкий домкрат, который почти не занимает место в машине. Зато его наличие в багажнике на пару с пневматическим гайковертом помогут вам за считанные минуты решить проблему с пробитым колесом.
Единственный недостаток
Хороший гидравлический домкрат стоит недешево. В зависимости от грузоподъемности, размера опорной площадки и производителя, стоимость составит от 2,5 тыс. до 10 с лишним тысяч рублей. Но если вам вполне по силам осуществлять «переобувку» колес, замену масла и разные другие сервисные манипуляции, то покупка такого домкрата быстро себя оправдает.
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