Снаружи знакомый кузов, внутри другая машина: Что скрывалось за доплатой в 2000 рублей у ВАЗ 2101

Разница в цене между ВАЗ 2101 и ВАЗ 2103 достигала 2000 рублей - для советской семьи это была серьезная сумма. За нее покупатель получал более мощный мотор и заметно более богатый салон.

Разница в цене между ВАЗ 2101 и ВАЗ 2103 достигала 2000 рублей - для советской семьи это была серьезная сумма. За нее покупатель получал более мощный мотор и заметно более богатый салон.

На вторичном рынке до сих пор можно встретить автомобили, которые десятилетиями остаются частью семейных историй. Разница в две тысячи рублей когда-то определяла, какую машину выберет советская семья — простую «копейку» или более статусную «тройку». Этот выбор был не просто вопросом бюджета, а отражением целой эпохи, где каждая деталь имела значение.

Две тысячи рублей отделяли цену обычной «копейки» от стоимости ВАЗ 2103. Новый ВАЗ 2101 обходился примерно в 5500 рублей, а за «тройку» обычно просили около 7500. Это примерно на 36% дороже. Для семейного бюджета того времени разрыв был весомым. Именно этот разрыв объясняет, почему более внушительный внешний вид машины воспринимался как престижная модель внутри линейки завода.

Доплата давала покупателю более мощный двигатель и доработанный салон. ВАЗ 2103 получил дополнительные элементы оснащения. Внешность также усиливала впечатление: четыре круглых фары и увеличенные задние фонари делали знакомый кузов солиднее, хромированное оформление добавляло ему блеска. Модель связывают с развитием ВАЗ 2101. Это была более дорожная версия, близкая по концепции к Fiat 124 Speciale.

За что просили доплату?

У «тройки» под капотом стоял карбюраторный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра. В справочных данных его мощность увеличивается в основном от 72 до 75 лошадиных сил; заводские данные дают 75 л. с. У ВАЗ 2101 был мотор мощностью 1,2 литра объемом примерно от 59 до 64 л. с. В техническом разборе удалось сохранить при диаметре цилиндра 76 мм ход поршня, увеличенный с 66 до 80 мм. Для длинноходного двигателя блок цилиндров подняли примерно на 7 мм, с 208 до 215 мм.

Разница в производительности кажется умеренной. В более мощной версии автомобиль разгонялся увереннее и легче преодолевал подъемы. ВАЗ 2103 развивала около 150 км/ч, тогда как ВАЗ 2101 — примерно 140 км/ч. «Тройка» набирала 100 км/ч примерно за 19 секунд, «копейка» — за 22. Преимущество особенно ощущалось при полном оснащении: например, когда в салоне ехали четыре человека, а в багажнике размещались вещи для поездки.

Приборная панель создавала впечатление более высокого класса. Вместо широкого спидометра некоторые указатели водителей использовали круговые шкалы, включая тахометр. Для владельца привычной «копейки» такая компоновка выглядела заметно богаче.

Разница была видна и в повседневной поездке. В салоне ВАЗ 2103 занял другое место иная отделка и обивка сидений. Шумоизоляция и материалы воспринимаются как более качественные. Полной тишины они не давали, но интерьерный знак указывал на более дорогое положение модели.

Еще одно практическое отличие — вакуумный усилитель тормозов. Он уменьшил усилие на педали, поэтому тормозить было удобно, особенно в городе с частыми остановками. В материалах отмечают модели и современные тормоза. Радиатор также обновили. Четыре круглые фары, увеличенные задние фонари и хромированные детали дополняли перемены.

Однако основа остается знакомой. Обе модели имели задний привод и длинноустановленный рядный четырехцилиндровый двигатель. Коробка передач была четырехступенчатой механической. Механик, хорошо знавший ВАЗ 2101, обычно различался и устройством ВАЗ 2103: многие узлы были близкими, а обслуживание не требовало хорошей электроники или редкого инструмента.

Откуда взялась «копейка» и чем отличались расходы?

ВАЗ 2101 начали выпускать в 1970 году, взяв за основу итальянский Fiat 124. Советскую машину приспосабливали к дорогам и морозам. Учитывали и особенности обслуживания. Увеличенный клиренс и усиленный кузов отражают эту адаптацию, как и более выносливые детали.

Для семидесятых 1,2-литровый мотор «копейки» считается современным, особенно на фоне отечественных машин, созданных по довоенным принципам. Мягкая подвеска сочеталась с задним приводом. В салоне главную роль играл широкий спидометр, рядом располагались указатели топлива и температуры.

Скромное оснащение не делало ВАЗ 2101 примитивной. Для советского покупателя она предложила хорошую отделку и удобные передние сиденья. Шумоизоляция также была вполне приличной. Машину воспринимали как семейный автомобиль, тогда как ВАЗ 2103 занимал более высокое положение в модельной линейке.

Серийное производство ВАЗ 2103 на Волжском автомобильном заводе началось 5 декабря 1972 года и продолжалось до 1984-го. Разница в цене между ней и ВАЗ 2101 составляла около 2000 рублей. Новая машина обращается по очереди, привычного автомобильного рынка. Поэтому покупка, как правило, стала событием на протяжении многих лет.

Для ВАЗ 2103 указана полезная нагрузка около 425 кг, а колесная база 2424 мм. Багажник вмещал около 400 литров. Паспортный расход топлива составляет порядка 9,5 литра на 100 км. Более сложный двигатель требовал больше топлива.

Сохранившимся машинам уже не одно десятилетие, поэтому состояние всех элементов имеет практическое значение при эксплуатации. ВАЗ 2101 был сравнительно доступным семейным автомобилем. ВАЗ 2103 сохранил ремонтопригодную основу, но предложил более качественное оснащение и статус.