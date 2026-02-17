Иномарка среди своих: Как ВАЗ-2109 изменил правила игры на советских дорогах

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 февраля 2026, 05:01

Почему ВАЗ-2109 до сих пор ценят на вторичном рынке и в чем его уникальность

Почему ВАЗ-2109 до сих пор ценят на вторичном рынке и в чем его уникальность

Иномарка среди своих: Как ВАЗ-2109 изменил правила игры на советских дорогах

Почему ВАЗ-2109 до сих пор ценят на вторичном рынке и в чем его уникальность

ВАЗ-2109 стал символом перемен в отечественном автопроме, предложив передний привод и необычный дизайн. Даже спустя годы эта модель остается востребованной, а ее особенности вызывают интерес у экспертов и автолюбителей.

ВАЗ-2109 стал символом перемен в отечественном автопроме, предложив передний привод и необычный дизайн. Даже спустя годы эта модель остается востребованной, а ее особенности вызывают интерес у экспертов и автолюбителей.

ВАЗ-2109 - не просто очередная модель из прошлого, а автомобиль, который сумел изменить представление о советских машинах. Его появление в конце 1980-х стало настоящим прорывом для отечественного автопрома, ведь до этого времени выбор был крайне ограничен, а технические решения - консервативны. «Девятка» сразу выделилась на фоне привычных «Жигулей» и быстро завоевала популярность как среди советских, так и зарубежных водителей.

Главная особенность ВАЗ-2109 - это передний привод, который был в новинку для большинства автомобилистов того времени. Такая конструкция обеспечивала лучшую управляемость и устойчивость на дороге, особенно в сложных погодных условиях. Для советских дорог это было настоящим открытием: машина стала более предсказуемой и безопасной, а водители получили новый опыт за рулем.

Дизайн кузова также стал революционным. В отличие от округлых форм предыдущих моделей, ВАЗ-2109 получил строгие, почти рубленые линии, что делало его современным и узнаваемым. Такой внешний вид не только выделял автомобиль на фоне других, но и позволял улучшить аэродинамику, что положительно сказывалось на расходе топлива и динамике.

Под капотом у «Девятки» находился двигатель объемом 1,5 литра - для своего времени это был оптимальный вариант, сочетавший экономичность и достаточную мощность. Автомобиль уверенно разгонялся, не требовал сложного обслуживания и был прост в ремонте. Это особенно ценилось в условиях, когда сервисных центров было немного, а запчасти приходилось искать самостоятельно.

Еще одним важным преимуществом ВАЗ-2109 стала его ремонтопригодность. Конструкция машины позволяла устранять большинство неисправностей своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Это делало эксплуатацию максимально доступной и дешевой, что особенно важно для владельцев в регионах и небольших городах.

Экспортный потенциал модели оказался неожиданно высоким. ВАЗ-2109 активно поставлялся за рубеж, где его ценили за простоту, надежность и невысокую стоимость. В определенный момент спрос на «Девятку» в Европе и других странах настолько вырос, что на внутреннем рынке возник дефицит - машины буквально расхватывали.

Снятие модели с производства в 2011 году не стало концом ее истории. На вторичном рынке ВАЗ-2109 до сих пор пользуется спросом, а экземпляры в хорошем состоянии можно найти по доступной цене. Простота обслуживания, доступность деталей и узнаваемый облик делают этот автомобиль привлекательным выбором для тех, кто ищет надежную и недорогую машину.

ВАЗ-2109 - это не просто страница в истории отечественного автопрома, а пример того, как одна модель может изменить отношение к целой марке. Ее до сих пор можно встретить на дорогах, и это лучшее доказательство того, что удачные решения не устаревают даже спустя десятилетия.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2109
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Магнитогорск Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться