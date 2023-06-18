Почему важно знать даты изготовления автомобильных шин

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Новые шины обладают всеми заявленными характеристиками, но со временем они теряют свои качества, уточняет NJcar . Резина становится менее эластичной и более жесткой. Шины не обеспечивают достаточного сцепления с дорожным покрытием и больше подвержены износу. На задубевших покрышках, хранившихся в течение нескольких лет, чаще появляются разрывы и грыжи. Поэтому при покупке нового комплекта резины важно обращать внимание на дату изготовления.

Оптимальный срок службы шины для легковых авто составляет пять лет с момента изготовления. Если купить только что произведенные шины, срок их службы будет максимальным. Кроме того, важно убедиться в том, что маркировка на каждой шине одинаковая. Дата указана на боковине покрышки. Код состоит из четырех цифр: первые две обозначают неделю, в которую она была изготовлена, а последние две – год производства.

Фото: shina41.ru

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