Почему важно знать даты изготовления автомобильных шин
Оптимальный срок службы шины для легковых авто составляет пять лет с момента изготовления. Если купить только что произведенные шины, срок их службы будет максимальным. Кроме того, важно убедиться в том, что маркировка на каждой шине одинаковая. Дата указана на боковине покрышки. Код состоит из четырех цифр: первые две обозначают неделю, в которую она была изготовлена, а последние две – год производства.
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16.06.2023, 16:52
Manhart добавил BMW M3 усы и форсировал мотор до 650 сил
Злые языки утверждают, что огромные «ноздри» нужны автомобилям BMW М, чтобы нюхать Mercedes-AMG. Тюнинг-ателье Manhart снабдило универсал BMW M3 Touring злодейскими усами и добавило штатному мотору еще 140 сил, сделав его недосягаемым в спринте 0-100 км/ч.Читать далее
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16.06.2023, 15:32
Новая Lada Aura на ПМЭФ завелась только с третьего раза: машина не виновата
АвтоВАЗ привез на Петербургский международный экономический форум новый седан Lada Aura, который представляет собой длиннобазную версию Vesta NG. Высокопоставленные гости осмотрели новинку внутри и снаружи и даже попытались завести мотор. Получилось не у всех.Читать далее
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16.06.2023, 14:38
Слухи: Новый Toyota Land Cruiser Prado получит три лица (какое лучше?)
Одна из самых долгожданных премьер 2023 года – это, без сомнения, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения (J250). Новинку должны представить в ноябре – декабре. Японские журналисты выяснили, что Toyota готовит для поклонников модели большой сюрприз – сразу три варианта оформления передней части.Читать далее
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16.06.2023, 13:12
В Петербурге стартует сборка нового кроссовера Lada: комплектации, цены и сроки начала продаж
В субботу, 17 июня, с конвейера бывшего заводе Nissan в Санкт-Петербурге сойдут первые кроссоверы Lada X-Cross 5. Клиентам предложат две комплектации на выбор с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором.Читать далее
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16.06.2023, 11:29
На границе с Грузией в 1,5 раза увеличили пропускную способность
Минтранс России рассказал о масштабной модернизации пропускного пункта «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Переход расположен в узком ущелье на Военно-Грузинской дороге, где с одной стороны горы, а с другой – река. Проектировщикам пришлось проявить смекалку.Читать далее
-
16.06.2023, 08:17
Mercedes-Benz представил невероятно красивый концепт Vision One-Eleven
Mercedes – это компания с богатой историей, которая движется вперед, стараясь внедрять передовые технологии на годы раньше своих конкурентов. Сейчас она объединила элементы своего прошлого и будущего, чтобы создать потрясающий новый концепт Mercedes Vision One-Eleven.Читать далее
-
16.06.2023, 16:52
Manhart добавил BMW M3 усы и форсировал мотор до 650 сил
Злые языки утверждают, что огромные «ноздри» нужны автомобилям BMW М, чтобы нюхать Mercedes-AMG. Тюнинг-ателье Manhart снабдило универсал BMW M3 Touring злодейскими усами и добавило штатному мотору еще 140 сил, сделав его недосягаемым в спринте 0-100 км/ч.Читать далее
-
16.06.2023, 15:32
Новая Lada Aura на ПМЭФ завелась только с третьего раза: машина не виновата
АвтоВАЗ привез на Петербургский международный экономический форум новый седан Lada Aura, который представляет собой длиннобазную версию Vesta NG. Высокопоставленные гости осмотрели новинку внутри и снаружи и даже попытались завести мотор. Получилось не у всех.Читать далее
-
16.06.2023, 14:38
Слухи: Новый Toyota Land Cruiser Prado получит три лица (какое лучше?)
Одна из самых долгожданных премьер 2023 года – это, без сомнения, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения (J250). Новинку должны представить в ноябре – декабре. Японские журналисты выяснили, что Toyota готовит для поклонников модели большой сюрприз – сразу три варианта оформления передней части.Читать далее
-
16.06.2023, 13:12
В Петербурге стартует сборка нового кроссовера Lada: комплектации, цены и сроки начала продаж
В субботу, 17 июня, с конвейера бывшего заводе Nissan в Санкт-Петербурге сойдут первые кроссоверы Lada X-Cross 5. Клиентам предложат две комплектации на выбор с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором.Читать далее
-
16.06.2023, 11:29
На границе с Грузией в 1,5 раза увеличили пропускную способность
Минтранс России рассказал о масштабной модернизации пропускного пункта «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Переход расположен в узком ущелье на Военно-Грузинской дороге, где с одной стороны горы, а с другой – река. Проектировщикам пришлось проявить смекалку.Читать далее
-
16.06.2023, 08:17
Mercedes-Benz представил невероятно красивый концепт Vision One-Eleven
Mercedes – это компания с богатой историей, которая движется вперед, стараясь внедрять передовые технологии на годы раньше своих конкурентов. Сейчас она объединила элементы своего прошлого и будущего, чтобы создать потрясающий новый концепт Mercedes Vision One-Eleven.Читать далее
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