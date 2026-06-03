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Автор: Мария Степанова

3 июня 2026, 12:26

Почему венгерские Икарусы не смогли закрепиться на рынке США: детали и последствия

Почему венгерские Икарусы не смогли закрепиться на рынке США: детали и последствия

Чем американские Икарусы отличались от советских, и почему они не прижились в США

Почему венгерские Икарусы не смогли закрепиться на рынке США: детали и последствия

В 1970-х венгерские Икарусы появились на улицах американских городов, но быстро исчезли. Разбираемся, какие технические и рыночные особенности помешали этим автобусам занять прочное место в США и почему их опыт важен для современных перевозчиков.

В 1970-х венгерские Икарусы появились на улицах американских городов, но быстро исчезли. Разбираемся, какие технические и рыночные особенности помешали этим автобусам занять прочное место в США и почему их опыт важен для современных перевозчиков.

В 1970-х годах венгерские автобусы «Икарус» неожиданно появились на маршрутах сразу девяти городов Америки. Это стало возможным после нефтяного кризиса 1973 года, когда резкий рост цен на топливо в США заставил пересмотреть отношение к общественному транспорту. В условиях дефицита традиционных автобусов власти США поручили крупным компаниям искать решения за границей и обратили внимание на венгерский «Икарус».

Контракт был заключен с участием McDonnell Douglas, которая рассчитывала не только заработать на поставках, но и получить ожидаемые поставки самолетов DC-10 для Венгрии. Однако венгерское правительство так и не приобрело ни одного лайнера, а сама McDonnell Douglas вскоре стала частью Boeing. Тем временем «Икарусу» пришлось срочно организовать поставку: автобусы отправлялись в США в виде комплектов, а их окончательная сборка производилась на мощностях Crown Coach Corporation. Американские версии отличались от советских: вместо венгерских моторов и трансмиссий устанавливались американские дизели Detroit Diesel или Cummins, а также местные коробки передач.

Особое внимание уделялось требованиям американского рынка. Например, ширина автобуса была увеличена до минимально допустимых 259 см, хотя конструктивно это удалось реализовать лишь частично — задняя часть кузова оставалась уже. В салоне появились два кондиционера и более удобные кресла, окна получили функцию вентиляции. Все эти доработки повышали привлекательность «Икаруса» для американских перевозчиков, и первая партия быстро разошлась по Детройту, где автобусы работали в напряженном режиме и без серьезных нареканий.

Однако вскоре возникли новые трудности. McDonnell Douglas приняла решение сократить объем закупок, предложив заменить «Икарусы» на немецкие MAN, что привело к удорожанию и необходимости более частого обслуживания. Несмотря на протесты властей, венгерская сторона смогла выполнить почти весь контракт. Но отсутствие стабильных поставок запчастей и сервисной поддержки привело к постепенному выбытию «Икарусов» из эксплуатации. Даже после списания автобусы произвели фурор популярности: их дизели Cummins использовались на других машинах, а кузова превратились в хозяйственные постройки.

Этот опыт показывает, что для успеха импорта техники на новом рынке важны не только технические характеристики, но и сервисная инфраструктура. Между прочим, похожие проблемы с адаптацией возникают сегодня, когда на российский рынок возвращаются западные бренды через параллельный импорт. Например, возвращение Renault Duster в Россию, а также вопросы доступности запчастей и сервисного обслуживания. 

Упомянутые марки: Ikarus
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