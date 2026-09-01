Светофоры гаснут на записи, но горят в реальности: разбираем опасный эффект видеорегистраторов

1 сентября 2026, 14:37
Почему видеорегистратор фиксирует мигающие стоп-сигналы и светофоры на записи
Почему видеорегистратор фиксирует мигающие стоп-сигналы и светофоры на записи
Современные видеорегистраторы иногда искажают изображение стоп-сигналов и светофоров из-за особенностей работы светодиодов и камеры. Это может повлиять на разбор ДТП и трактовку спорных моментов на дороге, что особенно актуально для водителей и экспертов в 2026 году.
Видеорегистраторы давно стали незаменимым помощником для водителей, особенно когда речь идёт о спорных ситуациях на дороге. Однако многие замечают странный эффект: по записи стоп-сигналы или светофоры могут внезапно гаснуть или мигать, хотя в реальности свет был ровным и стабильным. Это не является дефектом устройства и не повреждает файлы — дело в особенностях работы светодиодных источников и самой камеры.
Светодиоды, используемые в современных стоп-сигналах, светофорах и даже уличных фонарях, не светятся постоянно. Их яркость регулируется с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ): светодиод включается и выключается сотни или тысячи раз в секунду. Для человеческого глаза это мерцание незаметно — мозг объединяет вспышки в ровный свет. Но камера видеорегистратора, особенно с роллинг-шаттером, фиксирует изображение построчно, и если частота модуляции не совпадает с частотой кадров, в запись могут попасть «провалы» — светодиод гаснет именно в тот момент, когда камера считывает соответствующий участок кадра.
В большинстве случаев этот эффект остаётся незаметным и не мешает просмотру видео. Но когда речь идёт о разборе ДТП, подобные искажения могут сыграть решающую роль. Например, если на кадре стоп-сигнал выглядит потухшим или световой сигнал не отображается, это может повлиять на выводы экспертов и даже на решение суда. Важно помнить, что человеческое восприятие и работа камеры принципиально различаются: глаз видит усреднённый свет, а камера фиксирует конкретный момент съёмки.
Для минимизации подобного эффекта некоторые современные регистраторы оснащаются режимом «анти-мерцание» или функцией «запись без ШИМ». Это позволяет захватывать более длительные интервалы времени и усреднять картинку, снижая вероятность появления мерцающих кадров. При выборе регистратора, который планируется использовать в качестве доказательства в спорных ситуациях, стоит обращать внимание не только на разрешение и угол обзора, но и на наличие таких опций.
Эффект мерцания не зависит от бренда или цены регистратора — он связан с физикой работы светодиодов и конструктивными особенностями камеры. В России большинство новых автомобилей и светофоров уже оснащены светодиодными источниками, поэтому проблема становится всё более актуальной. Экспертам и водителям важно учитывать этот нюанс при анализе записей, чтобы избегать ошибочных выводов. В спорных случаях рекомендуется применять покадровый анализ и принимать во внимание технические характеристики оборудования.
Похожая проблема возникает и при трактовке других спорных моментов на дороге, когда запись видеорегистратора становится основным доказательством. Например, как и при оценке ситуаций на пешеходных переходах, разночтения в восприятии могут привести к неожиданным последствиям — подробнее об этом можно узнать при разборе спорных ситуаций на переходах .
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