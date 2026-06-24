Параллельный импорт с подвохом: как новые BMW и Audi превращаются в «недвижимость» из‑за отсутствия деталей и какие запчасти ждут дольше всего

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

24 июня 2026, 08:56

Почему владельцы BMW и Mercedes-Benz в России месяцами ждут редкие запчасти

Почему владельцы BMW и Mercedes-Benz в России месяцами ждут редкие запчасти

Параллельный импорт с подвохом: как новые BMW и Audi превращаются в «недвижимость» из‑за отсутствия деталей и какие запчасти ждут дольше всего

Почему владельцы BMW и Mercedes-Benz в России месяцами ждут редкие запчасти

В России все чаще сталкиваются с тем, что даже простая поломка может оставить дорогой автомобиль на сервисе на долгие месяцы. Особенно остро проблема ощущается у владельцев BMW, Mercedes-Benz и новых китайских моделей. Почему ожидание запчастей затягивается, какие детали становятся дефицитом и что советуют эксперты - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что даже у официальных дилеров ситуация не всегда лучше.

В России все чаще сталкиваются с тем, что даже простая поломка может оставить дорогой автомобиль на сервисе на долгие месяцы. Особенно остро проблема ощущается у владельцев BMW, Mercedes-Benz и новых китайских моделей. Почему ожидание запчастей затягивается, какие детали становятся дефицитом и что советуют эксперты - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что даже у официальных дилеров ситуация не всегда лучше.

Для российских автомобилистов вопрос ремонта стал особенно острым: даже незначительная авария или поломка может обернуться многомесячным простоем машины в сервисе. Причина - сложности с поставками оригинальных и качественных аналогов запчастей для европейских и китайских автомобилей. Как сообщает Autonews, несмотря на то что логистика большинства популярных деталей уже отлажена, по ряду моделей и компонентов сроки доставки по-прежнему непредсказуемы.

Наибольшие трудности испытывают владельцы премиальных немецких машин - Mercedes-Benz S-Class, BMW X5, Porsche Cayenne, Audi A8. Эти автомобили сильно зависят от дилерской поддержки и заводских серверов. Если выходит из строя, например, блок управления двигателем или коробкой передач, либо требуется замена сложной фары, завод-изготовитель может попросту не отгружать такие детали в Россию. Китайские аналоги не всегда доступны или вызывают сомнения по качеству. Но даже если нужная запчасть найдена, ее установка требует согласования с заводом, чтобы «подружить» с электроникой автомобиля.

Еще одна проблема - заказ запасных ключей для Audi, BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz. Система защиты от угона устроена так, что при заказе дилер запрашивает VIN-номер, а если выясняется, что машина продана в России, завод может отказать в поставке. Ключи прошиваются только через заводской сервер, и потеря комплекта превращается в настоящую головную боль для владельца, особенно если речь идет о Mercedes-Benz G-класса стоимостью под 30 миллионов рублей.

По словам специалистов, задержки чаще всего касаются свежих премиальных моделей европейских и американских брендов. Владельцы таких авто обычно настаивают на оригинальных деталях, а нужные узлы - сложные и дорогие. В результате ожидание может растянуться от недели до нескольких месяцев, особенно если речь идет о кузовных элементах или сложных агрегатах.

Ситуацию усугубили автомобили, ввезенные по параллельному импорту из Китая. Даже привычные модели вроде BMW X1, Audi A3 или Skoda Karoq, которые привлекают ценой за счет менее мощных двигателей, имеют собственные уникальные кузовные детали. После даже небольшой аварии такие машины могут надолго остаться без движения - нужные бамперы, двери или капоты приходится ждать месяцами.

Не менее остро вопрос стоит и для «экзотических» китайских брендов, особенно электромобилей и моделей, завезенных малыми партиями. По словам экспертов, даже у официальных дилеров китайских марок машины часто простаивают на сервисе неделями и месяцами. Причина - сложности с подбором и поставкой нужных деталей: иногда заказанная запчасть не подходит, ее приходится возвращать и ждать новую из Китая. Кроме того, сервисы перегружены - автомобилей много, а ресурсов не хватает.

В России только дорогие премиальные китайские бренды могут похвастаться квалифицированным персоналом и налаженной логистикой запчастей. Средний и бюджетный сегмент страдает сильнее всего: на рынке появилось множество новых, малоизвестных даже для Китая марок и моделей, и обеспечить их всеми необходимыми деталями крайне сложно. Расходники и простое ТО доступны быстро, но ремонт сложных агрегатов может затянуться на месяцы.

Как отмечают в Союзе автосервисов, простые детали обычно есть в наличии, но если речь идет о сложных кузовных элементах, ожидание может занять от двух до шести месяцев. Это создает дополнительные риски для владельцев, особенно если автомобиль используется ежедневно или куплен в кредит.

Параллельно с этим, по информации Autonews, цены на автозапчасти за последние годы выросли на 20-40%. Это еще больше усложняет ситуацию для тех, кто рассчитывал на быстрый и недорогой ремонт. Важно помнить, что даже незначительное ДТП может привести к серьезным затратам времени и денег.

Похожая проблема с затяжным ремонтом и ожиданием деталей наблюдается и в других сферах: например, в случае аварий с животными на дорогах, когда повреждения оказываются настолько серьезными, что машины часто не подлежат восстановлению. Подробнее о таких ситуациях можно узнать в материале о выплатах по каско и сложностях ремонта после ДТП с животными.

В целом, ситуация с ремонтом европейских и китайских автомобилей в России остается сложной. Владельцам стоит учитывать возможные задержки и заранее уточнять наличие нужных деталей, особенно если речь идет о редких или новых моделях. Для многих автомобилистов это становится неожиданным испытанием, ведь даже простая поломка может обернуться длительным простоем и дополнительными расходами.

Упомянутые марки: BMW, Audi, Volkswagen, Skoda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ, Ауди, Фольксваген, Шкода

Похожие материалы БМВ, Ауди, Фольксваген, Шкода

Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Махачкала Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться