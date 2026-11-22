Почему советские мотоциклисты чаще выбирали «ИЖ Планета-5» вместо более мощного «Юпитера-5»

У «Юпитера-5» было больше мощности и тяги. Но настройка зажигания занимала больше времени. Ремонт двигателя «Планеты-5» давался владельцам проще. На бездорожье оборотистый мотор хуже подходил для трудных участков.

У «Юпитера-5» было больше мощности и тяги. Но настройка зажигания занимала больше времени. Ремонт двигателя «Планеты-5» давался владельцам проще. На бездорожье оборотистый мотор хуже подходил для трудных участков.

В гараже настройка зажигания у «Планеты» сводилась к проверке зазора одной контактной группы. У «Юпитера» их было две: зазор выставляли отдельно для каждой, а затем поочередно регулировали опережение. Эта разница в обслуживании помогает понять, почему владельцы чаще выбирали ИЖ Планета-5, хотя по мощности и тяге выигрывал «Юпитер-5».

Рабочий объем двигателей почти совпадал: 346 см³ у одноцилиндровой «Планеты» и 347,6 см³ у двухцилиндрового «Юпитера». Двигатель «Планеты-5» был двухтактным и имел воздушное охлаждение. Его мотор развивал 24 л. с. и крутящий момент 34,82 Нм. У «Планеты» показатели составляли 22 л. с. и 28,4 Нм. Максимальная скорость различалась меньше: 125 км/ч у «Юпитера» против 120 км/ч у «Планеты». В публикациях о распространённых версиях «Планеты-5» также указываются мощность около 22 л. с. и скорость до 120 км/ч.

Различалась и конструкция цилиндров. Диаметр цилиндра у «Планеты» составлял 72 мм, ход поршня был 85 мм. У «Юпитера» было два цилиндра диаметром по 62 мм, ход поршня составлял 57,6 мм. Хорошо настроенный мотор «Юпитера» работал мягко и охотно отзывался на газ. Полной мощности он достигал примерно при 5000 об/мин, тогда как «Планета-5» развивала ее около 4850 об/мин.

На проселке разница в максимальной скорости мало помогала: лишние 5 км/ч не решали, насколько уверенно мотоцикл пройдет сложный участок на небольшой скорости. Оборотистый мотор «Юпитера-5» хуже подходил для такого движения. Зато при ровной работе обоих цилиндров он мягко набирал ход и превосходил «Планету» по крутящему моменту. Для «Планеты-5» приводятся показатели расхода около 4 л/100 км при равномерном движении на скорости 60 км/ч и около 5 л/100 км при 90 км/ч. Мотоциклы семейства использовали и на сельских дорогах, в том числе с пассажиром и боковой коляской.

При переборке двигателя простота конструкции «Планеты» также была заметна: один поршень и одна головка цилиндра означали меньше работы. В моторе «Юпитера» требовал внимания выносной маховик, соединявший правый и левый коленвалы. При разборке могли обнаружиться ослабленный болт или разбитый шпоночный паз на полуоси; иногда маховик задевал крышки кривошипных камер.

При сборке требовалось точно выставить оба коленвала относительно маховика, затем проверить посадку сальников и крышек. От точности этой работы зависела герметичность обеих кривошипных камер. В публикации njcar.ru также отмечалось, что опережение зажигания на «Юпитере» настраивали для каждого цилиндра отдельно, причем завод допускал расхождение всего в 0,1 мм.

«Планета-5» появилась в 1987 году и выпускалась до 2008-го. Она относилась к одноцилиндровой ветви ижевских мотоциклов, а «Юпитер» продолжал двухцилиндровую линию, появившуюся в 1960 году. История ижевского семейства связана с послевоенным освоением документации немецкого DKW NZ 350; позже на заводе развивались отдельные одно- и двухцилиндровые направления. Эти этапы истории «ИЖ» описаны в обзоре развития ижевских мотоциклов.