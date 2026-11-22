22 ноября 2026, 20:47
Почему советские мотоциклисты чаще выбирали «ИЖ Планета-5» вместо более мощного «Юпитера-5»
Почему советские мотоциклисты чаще выбирали «ИЖ Планета-5» вместо более мощного «Юпитера-5»
У «Юпитера-5» было больше мощности и тяги. Но настройка зажигания занимала больше времени. Ремонт двигателя «Планеты-5» давался владельцам проще. На бездорожье оборотистый мотор хуже подходил для трудных участков.
В гараже настройка зажигания у «Планеты» сводилась к проверке зазора одной контактной группы. У «Юпитера» их было две: зазор выставляли отдельно для каждой, а затем поочередно регулировали опережение. Эта разница в обслуживании помогает понять, почему владельцы чаще выбирали ИЖ Планета-5, хотя по мощности и тяге выигрывал «Юпитер-5».
Рабочий объем двигателей почти совпадал: 346 см³ у одноцилиндровой «Планеты» и 347,6 см³ у двухцилиндрового «Юпитера». Двигатель «Планеты-5» был двухтактным и имел воздушное охлаждение. Его мотор развивал 24 л. с. и крутящий момент 34,82 Нм. У «Планеты» показатели составляли 22 л. с. и 28,4 Нм. Максимальная скорость различалась меньше: 125 км/ч у «Юпитера» против 120 км/ч у «Планеты». В публикациях о распространённых версиях «Планеты-5» также указываются мощность около 22 л. с. и скорость до 120 км/ч.
Различалась и конструкция цилиндров. Диаметр цилиндра у «Планеты» составлял 72 мм, ход поршня был 85 мм. У «Юпитера» было два цилиндра диаметром по 62 мм, ход поршня составлял 57,6 мм. Хорошо настроенный мотор «Юпитера» работал мягко и охотно отзывался на газ. Полной мощности он достигал примерно при 5000 об/мин, тогда как «Планета-5» развивала ее около 4850 об/мин.
На проселке разница в максимальной скорости мало помогала: лишние 5 км/ч не решали, насколько уверенно мотоцикл пройдет сложный участок на небольшой скорости. Оборотистый мотор «Юпитера-5» хуже подходил для такого движения. Зато при ровной работе обоих цилиндров он мягко набирал ход и превосходил «Планету» по крутящему моменту. Для «Планеты-5» приводятся показатели расхода около 4 л/100 км при равномерном движении на скорости 60 км/ч и около 5 л/100 км при 90 км/ч. Мотоциклы семейства использовали и на сельских дорогах, в том числе с пассажиром и боковой коляской.
При переборке двигателя простота конструкции «Планеты» также была заметна: один поршень и одна головка цилиндра означали меньше работы. В моторе «Юпитера» требовал внимания выносной маховик, соединявший правый и левый коленвалы. При разборке могли обнаружиться ослабленный болт или разбитый шпоночный паз на полуоси; иногда маховик задевал крышки кривошипных камер.
При сборке требовалось точно выставить оба коленвала относительно маховика, затем проверить посадку сальников и крышек. От точности этой работы зависела герметичность обеих кривошипных камер. В публикации njcar.ru также отмечалось, что опережение зажигания на «Юпитере» настраивали для каждого цилиндра отдельно, причем завод допускал расхождение всего в 0,1 мм.
«Планета-5» появилась в 1987 году и выпускалась до 2008-го. Она относилась к одноцилиндровой ветви ижевских мотоциклов, а «Юпитер» продолжал двухцилиндровую линию, появившуюся в 1960 году. История ижевского семейства связана с послевоенным освоением документации немецкого DKW NZ 350; позже на заводе развивались отдельные одно- и двухцилиндровые направления. Эти этапы истории «ИЖ» описаны в обзоре развития ижевских мотоциклов.
Похожие материалы
-
22.11.2026, 23:09
Снаружи знакомый кузов, внутри другая машина: Что скрывалось за доплатой в 2000 рублей у ВАЗ 2101
Разница в цене между ВАЗ 2101 и ВАЗ 2103 достигала 2000 рублей - для советской семьи это была серьезная сумма. За нее покупатель получал более мощный мотор и заметно более богатый салон.Читать далее
-
22.11.2026, 21:07
Чем современный российский мотоцикл ЗиД по цене велосипеда напоминает советский «Восход»
Легкий ЗиД 125 стоит 89 990 рублей. Это примерно цена хорошего импортного велосипеда. Мотоцикл весит 95 килограммов и развивает 6,8 л.с. В линейке есть внедорожный и дорожный варианты.Читать далее
-
22.11.2026, 20:01
CFMOTO 800MT ES: электронная подвеска и ассистенты Bosch в новом туристическом мотоцикле
На британском рынке туристический CFMOTO 800MT ES стоит от 8499 фунтов стерлингов без дорожных сборов. Модель получила электронную подвеску KYB и комплекс ассистентов Bosch. В оснащение также входят квикшифтер и круиз-контроль.Читать далее
-
22.11.2026, 16:25
Семь наград и путевка в Японию: как вьетнамские техники покорили Джакарту
В Джакарте команда Honda Vietnam взяла семь наград на чемпионате технических специалистов Азии и Океании. Ле Тхань Туан выиграл личный зачет в классе мотоциклов с большим двигателем и получил право выступить в Японии в 2027 году.Читать далее
-
22.11.2026, 15:45
Электромотоцикл за 60 тысяч рублей: почему Linka CE6 удивила ценой
Совместное предприятие Sundiro Honda оценило Linka CE6 минимум в 4 999 юаней - около 62 000 рублей. ABS есть у MAX и MAX+ Special Edition, а все исполнения используют свинцово-кислотные батареи. Читать далее
-
22.11.2026, 11:49
CFMOTO 450CL-C: круизер для города, который не боится грунтовок
Компания CFMOTO представила 450CL-C — круизер, позиционируемый как доступный вход в класс. Низкое седло высотой 690 мм, масса 166 кг и ременный привод вместо цепи делают модель ориентированной на плотный городской поток и спокойные загородные поездки.Читать далее
-
22.11.2026, 10:01
Почему Китай захватил 98,8% рынка мототехники в Казахстане
С января по август в Казахстан ввезли 508,7 тысячи единиц мототехники, причем 405,7 тысячи пришлись на электропривод. После приравнивания моторизованных велосипедов к мопедам владельцам понадобятся водительские права; технику также придется регистрировать и проходить техосмотр.Читать далее
-
21.11.2026, 21:20
Сравнение снегоходов: Почему для дальнего маршрута важнее не лошадиные силы, а бак и лопата
Для поездки вдали от цивилизации важны запас топлива и способность выбраться из глубокого снега. При перевозке груза нужна тяга. Сравниваем три снегохода по дальности хода и проходимости, оцениваем комфорт.Читать далее
-
21.11.2026, 20:45
Японцы против всех: как Honda, Suzuki и Yamaha делили рынок 1980-х
В 1980-е мотоциклы преодолевали рубеж в 240 км/ч и меняли привычные представления о спортивной технике и туристических эндуро. Вспоминаем десять моделей, чьи технические решения и дизайн стали частью истории отрасли.Читать далее
-
21.11.2026, 16:51
Ка-50 «Черная акула» и Ка-52 «Аллигатор»: история создания и эволюция ударных вертолетов
Ка-50 «Черная акула» задумывался как одноместный ударный вертолет с соосной схемой винтов — без рулевого винта, с высокой маневренностью и катапультным креслом К-37-800. Однако экономический кризис и сложность одновременного управления и поиска целей одним пилотом привели к появлению двухместного Ка-52 «Аллигатор».Читать далее
Похожие материалы
-
22.11.2026, 23:09
Снаружи знакомый кузов, внутри другая машина: Что скрывалось за доплатой в 2000 рублей у ВАЗ 2101
Разница в цене между ВАЗ 2101 и ВАЗ 2103 достигала 2000 рублей - для советской семьи это была серьезная сумма. За нее покупатель получал более мощный мотор и заметно более богатый салон.Читать далее
-
22.11.2026, 21:07
Чем современный российский мотоцикл ЗиД по цене велосипеда напоминает советский «Восход»
Легкий ЗиД 125 стоит 89 990 рублей. Это примерно цена хорошего импортного велосипеда. Мотоцикл весит 95 килограммов и развивает 6,8 л.с. В линейке есть внедорожный и дорожный варианты.Читать далее
-
22.11.2026, 20:01
CFMOTO 800MT ES: электронная подвеска и ассистенты Bosch в новом туристическом мотоцикле
На британском рынке туристический CFMOTO 800MT ES стоит от 8499 фунтов стерлингов без дорожных сборов. Модель получила электронную подвеску KYB и комплекс ассистентов Bosch. В оснащение также входят квикшифтер и круиз-контроль.Читать далее
-
22.11.2026, 16:25
Семь наград и путевка в Японию: как вьетнамские техники покорили Джакарту
В Джакарте команда Honda Vietnam взяла семь наград на чемпионате технических специалистов Азии и Океании. Ле Тхань Туан выиграл личный зачет в классе мотоциклов с большим двигателем и получил право выступить в Японии в 2027 году.Читать далее
-
22.11.2026, 15:45
Электромотоцикл за 60 тысяч рублей: почему Linka CE6 удивила ценой
Совместное предприятие Sundiro Honda оценило Linka CE6 минимум в 4 999 юаней - около 62 000 рублей. ABS есть у MAX и MAX+ Special Edition, а все исполнения используют свинцово-кислотные батареи. Читать далее
-
22.11.2026, 11:49
CFMOTO 450CL-C: круизер для города, который не боится грунтовок
Компания CFMOTO представила 450CL-C — круизер, позиционируемый как доступный вход в класс. Низкое седло высотой 690 мм, масса 166 кг и ременный привод вместо цепи делают модель ориентированной на плотный городской поток и спокойные загородные поездки.Читать далее
-
22.11.2026, 10:01
Почему Китай захватил 98,8% рынка мототехники в Казахстане
С января по август в Казахстан ввезли 508,7 тысячи единиц мототехники, причем 405,7 тысячи пришлись на электропривод. После приравнивания моторизованных велосипедов к мопедам владельцам понадобятся водительские права; технику также придется регистрировать и проходить техосмотр.Читать далее
-
21.11.2026, 21:20
Сравнение снегоходов: Почему для дальнего маршрута важнее не лошадиные силы, а бак и лопата
Для поездки вдали от цивилизации важны запас топлива и способность выбраться из глубокого снега. При перевозке груза нужна тяга. Сравниваем три снегохода по дальности хода и проходимости, оцениваем комфорт.Читать далее
-
21.11.2026, 20:45
Японцы против всех: как Honda, Suzuki и Yamaha делили рынок 1980-х
В 1980-е мотоциклы преодолевали рубеж в 240 км/ч и меняли привычные представления о спортивной технике и туристических эндуро. Вспоминаем десять моделей, чьи технические решения и дизайн стали частью истории отрасли.Читать далее
-
21.11.2026, 16:51
Ка-50 «Черная акула» и Ка-52 «Аллигатор»: история создания и эволюция ударных вертолетов
Ка-50 «Черная акула» задумывался как одноместный ударный вертолет с соосной схемой винтов — без рулевого винта, с высокой маневренностью и катапультным креслом К-37-800. Однако экономический кризис и сложность одновременного управления и поиска целей одним пилотом привели к появлению двухместного Ка-52 «Аллигатор».Читать далее