Неожиданные сложности - что скрывают популярные двигатели корейских авто

29 июля 2026, 12:59
Почему владельцы Hyundai и Kia сталкиваются с серьезными проблемами моторов
Почему владельцы Hyundai и Kia сталкиваются с серьезными проблемами моторов
Многие автомобилисты не подозревают о скрытых рисках. Проблемы с силовым агрегатом могут появиться внезапно. Ремонт часто оказывается дорогим. Важно знать, на что обратить внимание.
На российском рынке подержанных машин до сих пор встречаются Hyundai и Kia с моторами серии Theta II. Эти атмосферные двигатели устанавливались на самые востребованные модели, поэтому их конструкция хорошо знакома как владельцам, так и специалистам автосервисов. Однако опыт эксплуатации показывает, что знакомство с этими агрегатами редко бывает безоблачным.
Как сообщает njcar.ru, главные трудности связаны не с мелкими неисправностями, которые можно устранить за короткое время. Иногда двигатель удается восстановить, но такой ремонт требует значительных затрат и времени. В случаях серьезных повреждений автовладельцу приходится искать замену всему агрегату, а машина может простаивать в сервисе неделями.
Чаще всего проблемы возникают у моторов объемом 2,0 и 2,4 литра. У Hyundai такие двигатели ставились на Sonata, Tucson, Elantra и i30, а у Kia - на Optima, Sportage, Cerato, Ceed и Soul. Некоторые модели Genesis также оснащались аналогичными агрегатами.
Репутация этих моторов давно вышла за пределы обсуждений в автосервисах. Американские журналисты из Jalopnik назвали их одними из самых ненадежных среди современных бензиновых двигателей. Первые тревожные признаки могут появиться уже после 70-80 тысяч километров пробега, даже при регулярном обслуживании. Со временем стало ясно, что причина не только в качестве масла или стиле вождения - характер поломок повторяется вне зависимости от условий эксплуатации.
Многие специалисты связывают преждевременный износ с особенностями конструкции. В этих моторах отсутствуют отдельные масляные форсунки для охлаждения поршней, из-за чего агрегаты работают в более жестких температурных условиях. Дополнительную угрозу представляет катализатор: его керамическая часть на большинстве машин начинает разрушаться раньше срока. Мелкие частицы попадают в цилиндры, оставляя на стенках глубокие царапины.
Сначала водитель замечает ухудшение динамики, затем двигатель начинает расходовать масло и теряет мощность. Особенно массово о проблеме заговорили в период популярности Kia Sportage третьего поколения. Тогда многие владельцы заранее удаляли катализатор, чтобы не допустить попадания керамики в мотор, даже если явных признаков неисправности еще не было.
В США количество жалоб выросло настолько, что производителям пришлось запускать масштабные сервисные кампании. Hyundai и Kia меняли поврежденные детали, оплачивали ремонт и выплачивали компенсации, потратив на это миллиарды долларов. В России же владельцы чаще оставались один на один с проблемой: массовой поддержки не было, поэтому все расходы ложились на плечи автомобилистов.
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