Редкая Enzo стала трофеем коллекционера — что скрывается за рекордной ценой

19 января 2026, 08:11
Почему владелец Ferrari Enzo за 16,5 млн долларов никогда не сядет за руль
Почему владелец Ferrari Enzo за 16,5 млн долларов никогда не сядет за руль
Ferrari Enzo 2003 года ушла с аукциона за 16,5 млн долларов. Это второй по стоимости лот в истории Mecum. Новый владелец, скорее всего, не будет ездить на ней. Почему такие авто покупают только ради статуса и коллекции - читайте далее.
В мире автомобилей есть свои законы, и Ferrari Enzo 2003 года, недавно проданная на аукционе Mecum за ошеломляющие 16,5 миллионов долларов, стала их ярким подтверждением. Эта машина заняла второе место по стоимости среди всех когда-либо проданных на этом аукционе, уступив лишь легендарной Ferrari 250 GTO Bianco Speciale 1962 года. Но, несмотря на баснословную цену, новый владелец, скорее всего, никогда не выведет Enzo на дорогу.
Владение редкой Феррари - это не про ежедневные поездки и не про удовольствие от вождения. Это, прежде всего, вопрос инвестиций и своей уникальности. Такие автомобили чаще всего оказываются в стерильных, идеально оборудованных гаражах с климат-контролем, где каждый сантиметр пространства продуман до мелочей. Здесь Энцо будет стоять как произведение искусства, а не как средство передвижения.
Покупатели таких машин - это люди, для которых престижность автомобиля важнее, чем его эксплуатация. Они готовы тратить миллионы не ради скорости или драйва, а сказать: «У меня есть Энцо». Для них важно не только самообладание, но и возможность продемонстрировать автомобиль на закрытых мероприятиях, выставках или аукционах, где не ценится пробег, идеальное состояние и история машины.
Ferrari Enzo – это не просто автомобиль, а символ эпохи, когда итальянская марка создавала шедевры для избранных. Всего было выпущено 400 экземпляров, и каждый из них - объект охоты для коллекционеров по всему миру. С годами стоимость таких машин только растет, а их владельцы становятся частью закрытого клуба, где ценится не только марка, но и уникальность каждого экземпляра.
Интересно, что многие из этих автомобилей за всю свою жизнь проезжают всего несколько сотен километров. Их перевозят на специальных трейлерах, чтобы не добавлять несколько километров на одометре и не подвергаться риску образования царапин или повреждений. Для коллекционеров важно сохранить машину в максимально оригинальном состоянии, ведь любая мелочь может повлиять на ее стоимость на следующем аукционе.
В итоге, покупка Ferrari Enzo за 16,5 миллионов долларов — это не про страсть к вождению, а про страсть к обладанию. Это инвестиции в историю, в уникальность и в уникальный статус. И, возможно, именно поэтому новый владелец никогда не сядет за руль своего Энцо.
Похожие материалы Феррари
-
12.01.2026, 15:33
Уникальный Ferrari Enzo с пробегом 1045 км спустя 23 года выставлен на аукцион
В США продают Ferrari Enzo 2003 года с минимальным пробегом. Автомобиль был создан по индивидуальному заказу и почти не выезжал из гаража. Владелец лично контролировал сборку и добился уникальных опций. Машина собрала внушительную коллекцию наград.Читать далее
-
05.08.2025, 20:47
Ferrari Enzo с пробегом 1700 км прошел ледяную чистку: как ухаживают за суперкарами за 4 млн долларов
Редчайший Ferrari Enzo с минимальным пробегом прошел уникальную процедуру ледяной очистки и полировки. Рассказываем, как ухаживают за культовыми суперкарами стоимостью более 4 миллионов долларов и почему даже идеал можно сделать еще совершеннее.Читать далее
-
19.01.2026, 15:34
Ford возвращает Focus RS 2027 с чертами Dark Horse SC - неожиданный поворот
Ford оказался на перепутье: компания меняет стратегию и отказывается от крупных электромобилей. Производство F-150 Lightning завершено. Что будет с культовыми моделями? Новые решения уже на горизонте.Читать далее
-
19.01.2026, 14:37
Patron представил 81 новый датчик давления в шинах для популярных авто
Patron расширил ассортимент датчиков давления в шинах. Новинки уже доступны для заказа. В каталоге сразу 81 позиция. Ожидается появление на складах по всей России. Поддержка популярных марок гарантирована.Читать далее
-
19.01.2026, 14:08
Российские производители создали уникальные полуприцепы для Почты России длиной 16,7 метра
В России представили необычные полуприцепы для перевозки почты. Новая техника удивляет деталями. Внутри - свежие инженерные решения. Ожидаются перемены в логистике.Читать далее
-
19.01.2026, 13:58
В Петербурге увеличилось число автобрендов с единственным дилером в 2025 году
В Петербурге зафиксирован неожиданный рост числа брендов с одним дилером. Китайские марки доминируют в этом списке. Какие компании оказались в зоне риска - подробности в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 13:47
Mazda ворвалась в десятку лидеров российского рынка: неожиданный успех японцев
Mazda неожиданно оказалась среди самых продаваемых марок в России. Лидеры рейтинга удивили экспертов. Китайские и белорусские бренды не уступают позиции. Интрига сохраняется.Читать далее
-
19.01.2026, 13:39
Казахстанский авторынок в 2025 году удивил ростом и новыми рекордами продаж
В Казахстане за год продано более 230 тысяч новых авто. Лидеры рынка удивили результатами. Китайские бренды не сдают позиций. Кто стал главным открытием года - подробности в материале.Читать далее
-
19.01.2026, 13:26
GWM установил рекорд: в России за год продано почти 200 тысяч авто
GWM удивил рынок России новыми результатами. Продажи бренда взлетели до рекордных высот. Дилеры не ожидали такого спроса. Что стоит за этими цифрами - читайте в материале.Читать далее
-
19.01.2026, 12:29
Российский рынок электромобилей обвалился на треть за год - Zeekr удержал лидерство вопреки падению
В 2025 году продажи электромобилей в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а некоторые бренды удивили результатами. Эксперты отмечают неожиданные тенденции. Что ждет рынок дальше - вопрос открыт.Читать далее
-
19.01.2026, 12:18
Сотни автомобилей россиян зависли на границе из-за новых ставок утилизационного сбора
Автомобили, заказанные из-за рубежа, оказались заблокированы на таможне. Власти ужесточили правила, и теперь владельцы могут лишиться своих машин. Эксперты раскрывают неожиданные последствия и варианты выхода из ситуации.Читать далее
Похожие материалы Феррари
-
12.01.2026, 15:33
Уникальный Ferrari Enzo с пробегом 1045 км спустя 23 года выставлен на аукцион
В США продают Ferrari Enzo 2003 года с минимальным пробегом. Автомобиль был создан по индивидуальному заказу и почти не выезжал из гаража. Владелец лично контролировал сборку и добился уникальных опций. Машина собрала внушительную коллекцию наград.Читать далее
-
05.08.2025, 20:47
Ferrari Enzo с пробегом 1700 км прошел ледяную чистку: как ухаживают за суперкарами за 4 млн долларов
Редчайший Ferrari Enzo с минимальным пробегом прошел уникальную процедуру ледяной очистки и полировки. Рассказываем, как ухаживают за культовыми суперкарами стоимостью более 4 миллионов долларов и почему даже идеал можно сделать еще совершеннее.Читать далее
-
19.01.2026, 15:34
Ford возвращает Focus RS 2027 с чертами Dark Horse SC - неожиданный поворот
Ford оказался на перепутье: компания меняет стратегию и отказывается от крупных электромобилей. Производство F-150 Lightning завершено. Что будет с культовыми моделями? Новые решения уже на горизонте.Читать далее
-
19.01.2026, 14:37
Patron представил 81 новый датчик давления в шинах для популярных авто
Patron расширил ассортимент датчиков давления в шинах. Новинки уже доступны для заказа. В каталоге сразу 81 позиция. Ожидается появление на складах по всей России. Поддержка популярных марок гарантирована.Читать далее
-
19.01.2026, 14:08
Российские производители создали уникальные полуприцепы для Почты России длиной 16,7 метра
В России представили необычные полуприцепы для перевозки почты. Новая техника удивляет деталями. Внутри - свежие инженерные решения. Ожидаются перемены в логистике.Читать далее
-
19.01.2026, 13:58
В Петербурге увеличилось число автобрендов с единственным дилером в 2025 году
В Петербурге зафиксирован неожиданный рост числа брендов с одним дилером. Китайские марки доминируют в этом списке. Какие компании оказались в зоне риска - подробности в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 13:47
Mazda ворвалась в десятку лидеров российского рынка: неожиданный успех японцев
Mazda неожиданно оказалась среди самых продаваемых марок в России. Лидеры рейтинга удивили экспертов. Китайские и белорусские бренды не уступают позиции. Интрига сохраняется.Читать далее
-
19.01.2026, 13:39
Казахстанский авторынок в 2025 году удивил ростом и новыми рекордами продаж
В Казахстане за год продано более 230 тысяч новых авто. Лидеры рынка удивили результатами. Китайские бренды не сдают позиций. Кто стал главным открытием года - подробности в материале.Читать далее
-
19.01.2026, 13:26
GWM установил рекорд: в России за год продано почти 200 тысяч авто
GWM удивил рынок России новыми результатами. Продажи бренда взлетели до рекордных высот. Дилеры не ожидали такого спроса. Что стоит за этими цифрами - читайте в материале.Читать далее
-
19.01.2026, 12:29
Российский рынок электромобилей обвалился на треть за год - Zeekr удержал лидерство вопреки падению
В 2025 году продажи электромобилей в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а некоторые бренды удивили результатами. Эксперты отмечают неожиданные тенденции. Что ждет рынок дальше - вопрос открыт.Читать далее
-
19.01.2026, 12:18
Сотни автомобилей россиян зависли на границе из-за новых ставок утилизационного сбора
Автомобили, заказанные из-за рубежа, оказались заблокированы на таможне. Власти ужесточили правила, и теперь владельцы могут лишиться своих машин. Эксперты раскрывают неожиданные последствия и варианты выхода из ситуации.Читать далее