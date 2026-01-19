Редкая Enzo стала трофеем коллекционера — что скрывается за рекордной ценой

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

19 января 2026, 08:11

Ferrari Enzo 2003 года ушла с аукциона за 16,5 млн долларов. Это второй по стоимости лот в истории Mecum. Новый владелец, скорее всего, не будет ездить на ней. Почему такие авто покупают только ради статуса и коллекции - читайте далее.

В мире автомобилей есть свои законы, и Ferrari Enzo 2003 года, недавно проданная на аукционе Mecum за ошеломляющие 16,5 миллионов долларов, стала их ярким подтверждением. Эта машина заняла второе место по стоимости среди всех когда-либо проданных на этом аукционе, уступив лишь легендарной Ferrari 250 GTO Bianco Speciale 1962 года. Но, несмотря на баснословную цену, новый владелец, скорее всего, никогда не выведет Enzo на дорогу.

Владение редкой Феррари - это не про ежедневные поездки и не про удовольствие от вождения. Это, прежде всего, вопрос инвестиций и своей уникальности. Такие автомобили чаще всего оказываются в стерильных, идеально оборудованных гаражах с климат-контролем, где каждый сантиметр пространства продуман до мелочей. Здесь Энцо будет стоять как произведение искусства, а не как средство передвижения.

Покупатели таких машин - это люди, для которых престижность автомобиля важнее, чем его эксплуатация. Они готовы тратить миллионы не ради скорости или драйва, а сказать: «У меня есть Энцо». Для них важно не только самообладание, но и возможность продемонстрировать автомобиль на закрытых мероприятиях, выставках или аукционах, где не ценится пробег, идеальное состояние и история машины.

Ferrari Enzo – это не просто автомобиль, а символ эпохи, когда итальянская марка создавала шедевры для избранных. Всего было выпущено 400 экземпляров, и каждый из них - объект охоты для коллекционеров по всему миру. С годами стоимость таких машин только растет, а их владельцы становятся частью закрытого клуба, где ценится не только марка, но и уникальность каждого экземпляра.

Интересно, что многие из этих автомобилей за всю свою жизнь проезжают всего несколько сотен километров. Их перевозят на специальных трейлерах, чтобы не добавлять несколько километров на одометре и не подвергаться риску образования царапин или повреждений. Для коллекционеров важно сохранить машину в максимально оригинальном состоянии, ведь любая мелочь может повлиять на ее стоимость на следующем аукционе.

В итоге, покупка Ferrari Enzo за 16,5 миллионов долларов — это не про страсть к вождению, а про страсть к обладанию. Это инвестиции в историю, в уникальность и в уникальный статус. И, возможно, именно поэтому новый владелец никогда не сядет за руль своего Энцо.

Упомянутые модели: Ferrari Enzo
Упомянутые марки: Ferrari
