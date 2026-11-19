19 ноября 2026, 07:30
«Помеха справа» не поможет: почему водитель с обочины проиграет спор о ДТП
«Помеха справа» не поможет: почему водитель с обочины проиграет спор о ДТП
В плотном потоке машина на обочине может оказаться справа от автомобиля, который поворачивает к краю дороги. Верховный суд разъяснил, почему в подобный ситуации нарушитель не вправе требовать уступить ему по правилу помехи справа.
Стоящая пробка, спешащий водитель и обочина вместо полосы — самый частый сценарий, из которого вырастает спор о виновности в мелком ДТП. На первый взгляд все просто: удар пришелся в правый бок, значит, кому-то не уступили дорогу. На практике решает не сторона, с которой появился автомобиль, а то, по какой траектории он двигался. Ниже — почему в такой ситуации ссылка на «помеху справа» работает против того, кто ее приводит, и что нужно зафиксировать на месте, пока машины не разъехались.
Что разрешено на обочине
Правила дорожного движения относят обочину к элементам дороги, но для обычного движения автомобилей она не предназначена. По ней ходят пешеходы, если рядом нет тротуара; водителю разрешены только остановка и стоянка. Использовать обочину как дополнительную полосу для объезда затора нельзя.
Пункт 9.9 ПДД запрещает движение по обочине. Исключений для затора или спешки в нем нет. Нарушение влечет ответственность по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ. В исходных материалах указан штраф 2250 рублей, но дата там не проставлена, поэтому считать эту величину подтвержденной на 16 ноября 2026 года нельзя.
Фиксация нарушения камерами — отдельная история. Однако при разборе конкретного случая важен не только сам факт поездки по обочине: нужно определить, какая траектория была разрешена и у кого в этой ситуации было преимущество.
Почему правило «помеха справа» не работает
Пункт 8.9 ПДД применяют, когда траектории пересекаются, а иной порядок разъезда правилами не установлен. В обычных обстоятельствах уступает тот, у кого помеха справа. Однако Верховный суд пояснил: это правило не дает преимущества тем, кто движется по запрещенной траектории.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 20 от 25 июня 2019 года сказано, что такой водитель исключительного права не имеет, а другие участники движения не обязаны уступать ему. Среди подобных случаев упомянуты езда по обочине и выезд на встречную полосу на дороге с односторонним движением.
Поэтому автомобиль, который едет по проезжей части, не должен автоматически прижиматься вправо, если справа по обочине движется другая машина. Решающее обстоятельство — запрещенная траектория второго участника. Само указание на то, что он находился справа, преимущества ему не дает.
Это важно отличать от обычного перестроения: при одновременной смене полосы действуют другие условия определения преимущества, и подробнее о них рассказано в разборе перестроения. Поездка по обочине не превращается в законный маневр только потому, что другая машина оказалась левее.
Что зафиксировать
Типичная ситуация разворачивается в медленно движущемся потоке. Водитель включает правый поворотник, чтобы остановиться из-за неисправности или свернуть к краю, а рядом по обочине проезжает автомобиль с заметно большей скоростью. После удара в правый бок водитель, двигавшийся по обочине, может утверждать, что ему не уступили при маневре.
Для оценки ситуации нужно зафиксировать положение машины относительно проезжей части и обочины, а разметку и знаки снять отдельно. В пояснениях следует указать, что второй автомобиль двигался по обочине с нарушением пункта 9.9 ПДД. Эти обстоятельства важны и при разборе происшествия страховой компанией, и в суде.
Позиция Верховного суда сформулирована прямо: водитель, который движется по запрещенной траектории, исключительного права не получает и требовать уступить ему дорогу не может.
Похожие материалы
-
19.11.2026, 08:09
Ремень снят после остановки: почему это не значит, что пассажир ехал непристегнутым
Пассажиру за поездку без ремня грозит предупреждение или штраф 500 рублей; водителю назначают 1500. Признание пассажира может осложнить обжалование; если же ремень сняли после полной остановки, ключевым становится вопрос о доказательствах.Читать далее
-
19.11.2026, 07:42
Мотор 240 Вт, батарея 13 кг: что на самом деле скрывается за цифрами Minako U2 PRO
Minako U2 PRO заявлен с мотором 240 Вт, запасом хода до 100 км и нагрузкой до 180 кг. Но максимальная скорость модели не указана, поэтому одной мощности недостаточно, чтобы уверенно определить ее правовой статус на дороге.Читать далее
-
18.11.2026, 19:44
Запутался в стрелках и разворотах? Разбор трех перекрестков, где интуиция подводит водителей
Казалось бы, «я на главной» или «мне горит стрелка» — железные аргументы. Но на деле приоритет решают конкретный сигнал светофора, действующий режим движения и направление маневра. В новом разборе — три типичные ловушки.Читать далее
-
18.11.2026, 18:08
Опаснее, чем кажется: Как обычный «парацетамол» и усталость превращают машину в оружие
После 16 часов бодрствования концентрация водителя, по данным новозеландских ученых, сопоставима с уровнем человека с 0,064 промилле алкоголя в крови. Отдельного наказания за утомление в КоАП нет, а лучший способ восстановить внимание - поспать 15 минут.Читать далее
-
18.11.2026, 17:25
Дешево, но не мопед: что на самом деле предлагает новая линейка ЗиД
Линейка ЗиД на 2026 год начинается с 86 800 рублей: столько стоит ЗиД-125. Объем его двигателя превышает 50 куб. см, поэтому покупателям важно учитывать требования к правам и регистрации. Читать далее
-
18.11.2026, 14:56
Зачем на самом деле нужна кнопка рециркуляции в машине и когда ее лучше не нажимать
Многие автомобилисты не используют одну важную функцию. Она способна изменить поездку. В статье раскрываются неожиданные детали. Проверьте, насколько вы хорошо знаете свой автомобиль.Читать далее
-
18.11.2026, 14:37
Почему нельзя заводить машину, если мотор заглох в луже
Ливни раз за разом доказывают: гидроудар - главная беда для моторов. Одна глубокая лужа может вывести из строя даже новый автомобиль и оставить владельца с огромным счетом за ремонт. Разбираемся, как не попасть в эту ловушку и что делать, если мотор уже захлебнулся.Читать далее
-
18.11.2026, 12:40
Можно ли управлять машиной без ОСАГО, если владелец сидит рядом
Многие водители уверены, что присутствие хозяина в салоне полностью спасает от наказания за передачу руля. Рассказываем, какой штраф выпишет инспектор ГАИ на самом деле, могут ли отправить машину на штрафстоянку и что грозит за повторную остановку через пару километров.Читать далее
-
18.11.2026, 11:57
Минтранс предлагает новые правила парковки электромобилей и движения водителей
Минтранс предложил ограничить стоянку у зарядок временем зарядки. Проект также меняет правила разворота и остановки у переездов. Для машин до 3,5 тонны предусмотрены ограничения 90 и 70 км/ч при движении с прицепом.Читать далее
-
18.11.2026, 11:24
За какие нарушения суд может конфисковать автомобиль по УК РФ
МВД перечислило уголовные основания для конфискации машины. Это повторная езда после лишения прав и новое нарушение после наказания за нетрезвое вождение. Автомобиль переходит государству только по обвинительному приговору суда.Читать далее
Похожие материалы
-
19.11.2026, 08:09
Ремень снят после остановки: почему это не значит, что пассажир ехал непристегнутым
Пассажиру за поездку без ремня грозит предупреждение или штраф 500 рублей; водителю назначают 1500. Признание пассажира может осложнить обжалование; если же ремень сняли после полной остановки, ключевым становится вопрос о доказательствах.Читать далее
-
19.11.2026, 07:42
Мотор 240 Вт, батарея 13 кг: что на самом деле скрывается за цифрами Minako U2 PRO
Minako U2 PRO заявлен с мотором 240 Вт, запасом хода до 100 км и нагрузкой до 180 кг. Но максимальная скорость модели не указана, поэтому одной мощности недостаточно, чтобы уверенно определить ее правовой статус на дороге.Читать далее
-
18.11.2026, 19:44
Запутался в стрелках и разворотах? Разбор трех перекрестков, где интуиция подводит водителей
Казалось бы, «я на главной» или «мне горит стрелка» — железные аргументы. Но на деле приоритет решают конкретный сигнал светофора, действующий режим движения и направление маневра. В новом разборе — три типичные ловушки.Читать далее
-
18.11.2026, 18:08
Опаснее, чем кажется: Как обычный «парацетамол» и усталость превращают машину в оружие
После 16 часов бодрствования концентрация водителя, по данным новозеландских ученых, сопоставима с уровнем человека с 0,064 промилле алкоголя в крови. Отдельного наказания за утомление в КоАП нет, а лучший способ восстановить внимание - поспать 15 минут.Читать далее
-
18.11.2026, 17:25
Дешево, но не мопед: что на самом деле предлагает новая линейка ЗиД
Линейка ЗиД на 2026 год начинается с 86 800 рублей: столько стоит ЗиД-125. Объем его двигателя превышает 50 куб. см, поэтому покупателям важно учитывать требования к правам и регистрации. Читать далее
-
18.11.2026, 14:56
Зачем на самом деле нужна кнопка рециркуляции в машине и когда ее лучше не нажимать
Многие автомобилисты не используют одну важную функцию. Она способна изменить поездку. В статье раскрываются неожиданные детали. Проверьте, насколько вы хорошо знаете свой автомобиль.Читать далее
-
18.11.2026, 14:37
Почему нельзя заводить машину, если мотор заглох в луже
Ливни раз за разом доказывают: гидроудар - главная беда для моторов. Одна глубокая лужа может вывести из строя даже новый автомобиль и оставить владельца с огромным счетом за ремонт. Разбираемся, как не попасть в эту ловушку и что делать, если мотор уже захлебнулся.Читать далее
-
18.11.2026, 12:40
Можно ли управлять машиной без ОСАГО, если владелец сидит рядом
Многие водители уверены, что присутствие хозяина в салоне полностью спасает от наказания за передачу руля. Рассказываем, какой штраф выпишет инспектор ГАИ на самом деле, могут ли отправить машину на штрафстоянку и что грозит за повторную остановку через пару километров.Читать далее
-
18.11.2026, 11:57
Минтранс предлагает новые правила парковки электромобилей и движения водителей
Минтранс предложил ограничить стоянку у зарядок временем зарядки. Проект также меняет правила разворота и остановки у переездов. Для машин до 3,5 тонны предусмотрены ограничения 90 и 70 км/ч при движении с прицепом.Читать далее
-
18.11.2026, 11:24
За какие нарушения суд может конфисковать автомобиль по УК РФ
МВД перечислило уголовные основания для конфискации машины. Это повторная езда после лишения прав и новое нарушение после наказания за нетрезвое вождение. Автомобиль переходит государству только по обвинительному приговору суда.Читать далее