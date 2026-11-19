«Помеха справа» не поможет: почему водитель с обочины проиграет спор о ДТП

В плотном потоке машина на обочине может оказаться справа от автомобиля, который поворачивает к краю дороги. Верховный суд разъяснил, почему в подобный ситуации нарушитель не вправе требовать уступить ему по правилу помехи справа.

В плотном потоке машина на обочине может оказаться справа от автомобиля, который поворачивает к краю дороги. Верховный суд разъяснил, почему в подобный ситуации нарушитель не вправе требовать уступить ему по правилу помехи справа.

Стоящая пробка, спешащий водитель и обочина вместо полосы — самый частый сценарий, из которого вырастает спор о виновности в мелком ДТП. На первый взгляд все просто: удар пришелся в правый бок, значит, кому-то не уступили дорогу. На практике решает не сторона, с которой появился автомобиль, а то, по какой траектории он двигался. Ниже — почему в такой ситуации ссылка на «помеху справа» работает против того, кто ее приводит, и что нужно зафиксировать на месте, пока машины не разъехались.

Что разрешено на обочине

Правила дорожного движения относят обочину к элементам дороги, но для обычного движения автомобилей она не предназначена. По ней ходят пешеходы, если рядом нет тротуара; водителю разрешены только остановка и стоянка. Использовать обочину как дополнительную полосу для объезда затора нельзя.

Пункт 9.9 ПДД запрещает движение по обочине. Исключений для затора или спешки в нем нет. Нарушение влечет ответственность по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ. В исходных материалах указан штраф 2250 рублей, но дата там не проставлена, поэтому считать эту величину подтвержденной на 16 ноября 2026 года нельзя.

Фиксация нарушения камерами — отдельная история. Однако при разборе конкретного случая важен не только сам факт поездки по обочине: нужно определить, какая траектория была разрешена и у кого в этой ситуации было преимущество.

Почему правило «помеха справа» не работает

Пункт 8.9 ПДД применяют, когда траектории пересекаются, а иной порядок разъезда правилами не установлен. В обычных обстоятельствах уступает тот, у кого помеха справа. Однако Верховный суд пояснил: это правило не дает преимущества тем, кто движется по запрещенной траектории.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 20 от 25 июня 2019 года сказано, что такой водитель исключительного права не имеет, а другие участники движения не обязаны уступать ему. Среди подобных случаев упомянуты езда по обочине и выезд на встречную полосу на дороге с односторонним движением.

Поэтому автомобиль, который едет по проезжей части, не должен автоматически прижиматься вправо, если справа по обочине движется другая машина. Решающее обстоятельство — запрещенная траектория второго участника. Само указание на то, что он находился справа, преимущества ему не дает.

Это важно отличать от обычного перестроения: при одновременной смене полосы действуют другие условия определения преимущества, и подробнее о них рассказано в разборе перестроения. Поездка по обочине не превращается в законный маневр только потому, что другая машина оказалась левее.

Что зафиксировать

Типичная ситуация разворачивается в медленно движущемся потоке. Водитель включает правый поворотник, чтобы остановиться из-за неисправности или свернуть к краю, а рядом по обочине проезжает автомобиль с заметно большей скоростью. После удара в правый бок водитель, двигавшийся по обочине, может утверждать, что ему не уступили при маневре.

Для оценки ситуации нужно зафиксировать положение машины относительно проезжей части и обочины, а разметку и знаки снять отдельно. В пояснениях следует указать, что второй автомобиль двигался по обочине с нарушением пункта 9.9 ПДД. Эти обстоятельства важны и при разборе происшествия страховой компанией, и в суде.

Позиция Верховного суда сформулирована прямо: водитель, который движется по запрещенной траектории, исключительного права не получает и требовать уступить ему дорогу не может.