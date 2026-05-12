Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 00:33

Почему водители смешивают АИ-92 и АИ-95 и как это влияет на мотор

Мифы и реальность: что происходит с двигателем при смешивании бензина

Многие автомобилисты экспериментируют с топливом. Причины у всех разные. Одни надеются на лучшую динамику. Другие не доверяют качеству бензина. Эксперты рассказали, что будет, если смешать две марки бензина.

Владельцы машин часто сталкиваются с выбором топлива на заправке. В инструкции к автомобилю всегда указано, какой бензин подходит для конкретной модели - например, не ниже АИ-92. Однако на практике многие водители предпочитают комбинировать АИ-92 и АИ-95, надеясь получить лучшие характеристики или обезопасить двигатель.

Основная причина такого подхода - сомнения в качестве топлива. Не все уверены, что бензин на заправках полностью соответствует заявленным параметрам. Поэтому некоторые автомобилисты считают, что смешивание разных марок поможет избежать проблем с мотором. Есть и те, кто уверен: чем выше октановое число, тем лучше динамика машины. Но на деле разница практически незаметна при обычной езде.

Октановое число определяет устойчивость топлива к преждевременному воспламенению. Если смесь воспламеняется раньше положенного, возникает детонация - двигатель начинает работать с повышенной нагрузкой, появляются характерные звуки. Современные автомобили способны частично компенсировать такие ситуации за счет корректировки зажигания, но полностью исключить риск нельзя. Поэтому важно использовать топливо с октановым числом не ниже рекомендованного производителем - этого достаточно для стабильной работы мотора.

Вопрос о смешивании бензина обсуждается среди водителей давно. Одни спокойно заливают в бак и АИ-92, и АИ-95, другие предпочитают не рисковать. Основные опасения связаны с добавками: считается, что они могут негативно сказаться на работе двигателя. Иногда можно услышать мнение, что при смешивании топливо расслаивается или вступает в нежелательные реакции. Однако, как отмечает njcar.ru, качественный бензин ведет себя предсказуемо, и подобных проблем не возникает.

При смешивании АИ-92 и АИ-95 получается топливо с промежуточным октановым числом. Например, если смешать их в равных пропорциях, итоговый показатель будет примерно посередине между двумя марками. Существенных отличий в составе между этими видами бензина нет, различия касаются в основном количества и типа присадок. Если топливо качественное, никаких критичных последствий для двигателя не будет.

Иногда смешивание может даже помочь. В жару или при длительном хранении часть присадок, повышающих октановое число, может испариться, и топливо станет менее устойчивым к детонации. В такой ситуации добавление свежего АИ-95 способно улучшить ситуацию и защитить мотор от повреждений.

