Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

29 декабря 2025, 16:38

Мигалки и антенны на авто: статус, риск или просто мода – что движет водителями

Многие автомобилисты украшают свои машины мигалками и антеннами. Это выглядит эффектно, но может привести к серьезным последствиям. Не все аксессуары разрешены законом. Почему водители идут на риск и что им за это грозит – разбираемся в материале.

В последние годы на дорогах все чаще можно заметить автомобили с необычными аксессуарами: на крышах сверкают проблесковые маячки, а на багажниках красуются антенны, напоминающие оборудование спецслужб. Для одних это способ выделиться, для других - попытка создать иллюзию особого статуса. Но насколько оправдан такой выбор и чем он может закончиться для владельца?

Еще недавно главным символом престижа считались красивые номера. Сейчас же даже дорогие автомобили часто ездят с самыми обычными регистрационными знаками. Как отмечает Российская Газета, с ростом числа камер фиксации нарушений и уменьшением количества инспекторов на дорогах, принадлежность к «элите» перестала давать какие-либо преимущества. Камеры не различают ни статус, ни марку машины - штрафы приходят всем одинаково.

В этой новой реальности некоторые водители ищут другие способы привлечь к себе внимание. На первый план выходят спецсигналы, громкоговорители и стробоскопы. Водители надеются, что такие аксессуары заставят других участников движения уступать дорогу или хотя бы смотреть с уважением. Однако закон суров: за незаконную установку мигалок и стробоскопов можно не только получить крупный штраф, но и лишиться водительских прав.

Интересно, что антенны, похожие на те, что используют спецслужбы, законом не запрещены. Этим и пользуются некоторые автовладельцы, желающие создать видимость причастности к силовым структурам. Стоимость таких антенн может быть разной, но их наличие на машине часто воспринимается как намек на особый статус. При этом никакой реальной пользы эти аксессуары не приносят, а вот раздражение у других водителей вызывают нередко.

В итоге, погоня за вниманием и уважением на дороге с помощью внешних атрибутов редко приводит к желаемому результату. Чрезмерное украшение автомобиля спецсимволикой не только не добавляет авторитета, но и может обернуться серьезными проблемами с законом. Как сообщает Российская Газета, такие попытки самовыражения чаще всего вызывают недовольство окружающих и могут привести к неприятным последствиям для самого водителя.

