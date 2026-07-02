Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

2 июля 2026, 20:41

Почему водители теряют концентрацию на трассе: скрытая опасность долгой езды

Почему водители теряют концентрацию на трассе: скрытая опасность долгой езды

Что такое "эффект 30-го километра", и как с ним справиться в дороге – эксперт объяснил на практике

Почему водители теряют концентрацию на трассе: скрытая опасность долгой езды

Многие водители сталкиваются с неожиданной потерей внимания уже через 20 минут после выезда на трассу. Это состояние может привести к серьезным последствиям, особенно ночью или при длительных поездках. Разбираемся, почему возникает эффект 30-го километра и как его избежать.

Многие водители сталкиваются с неожиданной потерей внимания уже через 20 минут после выезда на трассу. Это состояние может привести к серьезным последствиям, особенно ночью или при длительных поездках. Разбираемся, почему возникает эффект 30-го километра и как его избежать.

Эффект 30-го километра – явление, с которым сталкиваются даже опытные автомобилисты. Уже через 10–20 минут после начала движения по загородной трассе многие замечают, что внимание рассеивается, а реакция становится менее острой. Это состояние не связано с обычной усталостью или недосыпом: даже после полноценного отдыха мозг может «выключаться» из-за однообразия дороги.

Физиологи называют этот процесс «внутренним сном». Внешне водитель выглядит собранным, однако из-за монотонного пейзажа и повторяющихся дорожных условий мозг переходит в пассивный режим. Особенно заметно это ночью, когда тишина в салоне и мягкие кресла лишь усиливают расслабленность. Современные системы контроля усталости зачастую не способны зафиксировать подобные изменения: человек вроде бы держит руль и смотрит вперёд, но перестаёт замечать дорожные знаки и предметы на обочине.

Именно в этот момент возрастает риск аварии, связанной с наездом на припаркованные машины или препятствия. По статистике, часть ДТП происходит именно на этапе перехода от рассеянности к настоящему засыпанию за рулём. Чтобы не попасть в такую ситуацию, эксперты советуют перед поездкой немного размяться – например, пройтись вокруг автомобиля или неторопливо собрать вещи. Это помогает мозгу настроиться на активную работу.

Многие водители предпочитают пить растворимый кофе с сахаром: он действует быстрее, чем заварной или таблетированный кофеин, особенно если пить его маленькими глотками и сочетать с лёгким перекусом. Крепкий чай без сахара из термоса тоже помогает поддерживать тонус. Однако самым эффективным способом остаётся живой разговор с попутчиком – диалог не даёт мозгу «отключиться» и поддерживает внимание. А вот музыка или аудиокниги, особенно ночью, напротив, могут усилить сонливость, если не требуют активного участия.

Стоит отметить, что проблема потери бдительности на дорогах становится особенно актуальной на фоне роста числа длительных поездок и увеличения доли современных автомобилей с хорошей шумоизоляцией. Как показывает практика, даже самые передовые системы безопасности не всегда способны предотвратить последствия «внутреннего сна».

Важно помнить: простые меры профилактики могут спасти жизнь. Кстати, вопросы безопасности на дорогах часто поднимаются и в других материалах – например, в обзоре о том, как выбор топлива влияет на работу современных моторов, можно узнать больше о скрытых рисках для водителей в специальном материале . 

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