Почему после взгляда на навигатор дорога на секунду расплывается

После взгляда на дорогу приборы могут казаться нечеткими. Елена Корнилова объяснила механизм аккомодации. На скорость влияют возраст и зрительная нагрузка. Перед поездкой стоит проверить зрение и коррекцию.

После взгляда на дорогу приборы могут казаться нечеткими. Елена Корнилова объяснила механизм аккомодации. На скорость влияют возраст и зрительная нагрузка. Перед поездкой стоит проверить зрение и коррекцию.

Дорожная обстановка требует смотреть на разную дистанцию: сначала на проезжую часть впереди, затем на расположенные ближе приборы. После нескольких минут наблюдения за дорогой их показания могут казаться нечеткими, а после взгляда на навигатор глазам требуется время, чтобы снова ясно видеть происходящее впереди.

Причину «За рулем» объяснила Елена Корнилова, врач-офтальмолог и кандидат медицинских наук, которая руководит направлением профессионального развития ООО «Джонсон & Johnson». Когда человек переводит взгляд с дальнего объекта на близкий, хрусталик меняет форму и оптическую силу, помогая сохранить четкость изображения. Эта способность называется аккомодацией. При взгляде вдаль цилиарная мышца расслаблена, а при фокусировке на близком объекте сокращается, делая хрусталик более выпуклым. Зрительной системе необходимо время, чтобы перестроить фокус, поэтому кратковременная нечеткость после перевода взгляда связана с аккомодацией, а не с замедлением самого зрения.

На скорость и качество фокусировки влияют возраст и зрительная нагрузка; значение имеет и образ жизни. С возрастом хрусталик теряет эластичность и хуже меняет форму. Такое естественное изменение называют пресбиопией, или возрастной дальнозоркостью. Она обычно начинает проявляться после 40 лет, хотя выраженность симптомов у разных людей различается. Один из возможных признаков: мелкий текст или цифры вблизи удается рассмотреть не сразу, особенно после долгого взгляда вдаль.

Перестройка происходит в обе стороны: с близкого расстояния на дальнее и обратно. Если аккомодация снижена, глазам может понадобиться больше времени. За рулем это влияет на то, как быстро водитель снова четко видит дорогу после взгляда на навигатор или приборную панель. Длительная работа с телефоном, навигатором или компьютерным экраном также может вызывать временное зрительное напряжение: после фокусировки на близком объекте дальние предметы иногда на короткое время кажутся размытыми. Такая реакция не обязательно связана с пресбиопией.

Регулярные проверки зрения помогают раньше заметить изменения и подобрать коррекцию. Людям, которые много работают за компьютером и часто водят автомобиль, Корнилова советует обсудить периодичность осмотров со специалистом. При работе за экраном стоит обращать внимание на усталость глаз и размытость изображения. Еще один повод для внимания: трудности при переводе взгляда с экрана на дальние объекты. Нарушения механизма фокусировки могут проявляться размытым зрением вблизи, вдаль или на обеих дистанциях.

Если коррекция необходима, одним из вариантов могут стать контактные линзы. Они располагаются на поверхности глаза и могут гарантировать четкое зрение без ограничения периферического поля, которое иногда возникает из-за оправы. Некоторые линзы оснащены фильтрами синего света, способными уменьшать блики и ореолы. Это может быть актуально в темное время суток, когда глаза дополнительно нагружают фары встречных автомобилей и другие источники света. Однако мультифокальные конструкции могут создавать ореолы вокруг фар и снижать контраст при слабом освещении, поэтому подходящую коррекцию важно подбирать после проверки зрения.

Перед дальней поездкой Корнилова рекомендует проверить, хорошо ли видны дорожные знаки и информация на навигаторе. Если для этого приходится прищуриваться или задерживать взгляд, стоит заранее проверить зрение в салоне оптики или клинике и подобрать коррекцию.