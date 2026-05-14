Почему VOYAH закрепился в лидерах среди гибридных автомобилей

По данным «Автостат», за четыре месяца в России было зарегистрировано 4 782 автомобиля VOYAH. Это в 2,7 раза больше результата марки за аналогичный период 2025 года.

Драйвером продаж бренда является кроссовер VOYAH ФРИ/FREE. Модель возглавляет рейтинг продаж подключаемых гибридов в России. За 4 месяца на учет в стране встало 3828 автомобилей ФРИ/FREE.



Полноприводный гибрид VOYAH ФРИ/FREE имеет запас хода около 1000 км. Он оснащается двумя электродвигателями на передней и задней осях, а также турбированным 4-цилиндровым ДВС. Общая мощность силовых установок составляет 490 л.с. За счет тяговой аккумуляторной батареи кроссовер может передвигаться как электромобиль с запасом хода до 160 км. В режиме последовательного гибрида VOYAH ФРИ/FREE использует энергию, генерируемую бензиновым двигателем.

В дилерском центре «VOYAH Аларм-Моторс» редактору 110km.ru рассказали, что VOYAH ФРИ/FREE привлекает покупателей действующей на автомобиль государственной программой по приобретению гибридов, выпускаемых в России. В рамках предоставляемой субсидии экономия составляет 925 тыс. рублей при покупке машины в кредит или по программе лизинга.

«Государственная программа делает VOYAH ФРИ привлекательным по соотношению цены и качества в своем сегменте. Автомобиль обращает на себя внимание спортивным экстерьером с почти вертикальной решеткой радиатора, пятилучевыми 20-дюймовыми колесными дисками, задним спойлером и панорамной крышей с функцией электрохромного регулируемого затемнения. Пневматическая подвеска кроссовера дает возможность регулировать высоту дорожного просвета в диапазоне 100 мм. А максимальный клиренс составляет 213 мм. В салоне VOYAH ФРИ покупатели отмечают наличие массажа, подогрева и вентиляции передних сидений, удобное пространство подлокотника с беспроводной зарядкой для смартфонов, управление климатом с помощью физических кнопок, двухзонный климат-контроль для второго ряда, и мультимедийную панель с тремя экранами по 12,3 дюйма, оснащенную подъемным механизмом. Последнее решение является довольно уникальным для премиального сегмента гибридных автомобилей», - рассказал руководитель отдела продаж «VOYAH Аларм-Моторс» Никита Козлов.

Дистрибьютор VOYAH в своем пресс-релизе отметил, что кроссовер VOYAH ФРИ/FREE в апреле занял первое место в России по объему продаж среди моделей премиум-класса, как официально представленных в стране, так и ввозимых по параллельному импорту. Рыночная доля кроссовера в сегменте моделей на новых источниках энергии по итогам апреля составила 19,6%, тогда как в апреле прошлого года была 12,2%.