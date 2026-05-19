Автор: Дарья Климова

19 мая 2026, 09:14

Почему возврат бракованных автозапчастей в России стал почти невозможен

Вернуть брак - квест для автовладельца: почему параллельный импорт усложнил жизнь российским водителям

В России заметно усложнилась процедура возврата некачественных автозапчастей. Эксперты отмечают: из-за бюрократии и особенностей параллельного импорта вернуть деньги или получить замену становится все труднее. Какие подводные камни ждут водителей и почему даже крупные сервисы не всегда готовы идти навстречу - разбираемся в деталях.

Владельцы автомобилей в России все чаще сталкиваются с серьезными трудностями при возврате бракованных автозапчастей. Эта проблема особенно актуальна сейчас, когда на рынке преобладают детали, поступающие по параллельному импорту. Для многих автовладельцев неудачная покупка может обернуться не только потерей времени, но и значительными финансовыми затратами.

Как сообщает Автовзгляд, одной из главных причин сложностей стала запутанная и длительная процедура оформления возврата. Если у импортера или производителя нет отлаженных связей с поставщиками, процесс может затянуться на недели. Особенно остро это ощущается при работе с крупными и тяжелыми узлами - например, двигателями или кузовными элементами. Их транспортировка обратно в Китай зачастую обходится почти в стоимость новой детали, а оформление на таможне сопровождается дополнительными расходами и бюрократическими проволочками.

Еще одна проблема - отсутствие прозрачности происхождения многих запчастей. Из-за особенностей параллельного импорта часто невозможно точно установить, где и кем была произведена деталь. Это затрудняет не только возврат, но и последующее получение гарантийных обязательств. В результате на рынке становится все больше случаев, когда поставщики предпочитают не возвращать бракованные детали, а договариваться о скидках на будущие партии аналогичной продукции.

Для конечных потребителей ситуация выглядит еще сложнее. Если водитель обнаружил дефект, ему приходится самостоятельно собирать доказательства неисправности, обращаться к независимым экспертам и тратить время на оформление документов. Нередко мелкие продавцы или сервисы отказываются принимать деталь обратно, ссылаясь на отсутствие необходимых бумаг или невозможность подтвердить происхождение товара. В таких условиях автовладельцы вынуждены искать обходные пути или мириться с потерями.

Эксперты подчеркивают: без внедрения четкой и прозрачной системы гарантийного возврата ситуация будет только ухудшаться. Необходимы законодательные изменения, которые защитят права покупателей и упростят процедуру возврата некачественных автозапчастей. Пока же многие вынуждены полагаться на удачу и личные договоренности с продавцами.

Стоит отметить, что проблемы с возвратом деталей - лишь часть общей картины.

