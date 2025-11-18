Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Элина Градова

18 ноября 2025, 19:01

Почему вращение руля на месте сокращает срок службы автомобиля

Как простые привычки водителей приводят к дорогостоящему ремонту

Многие водители не задумываются о последствиях вращения руля на месте. Современные системы облегчают управление, но детали все равно изнашиваются. Важно знать, как избежать лишних затрат на ремонт.

Водители часто не придают значения тому, как именно они управляют автомобилем, особенно когда речь идет о маневрах на парковке. Однако, как отмечает Pravda.Ru, привычка вращать руль при неподвижной машине может привести к ускоренному износу важных компонентов рулевого управления и подвески.

В прошлом, когда усилители руля отсутствовали, любое движение руля на месте требовало значительных усилий. Механические соединения и шарниры испытывали серьезные нагрузки, что быстро приводило к поломкам. Инструкторы автошкол настоятельно рекомендовали избегать подобных действий, чтобы продлить срок службы автомобиля.

Сегодня гидравлические и электрические усилители руля позволяют легко поворачивать колеса даже без движения. Тем не менее, физические законы остались прежними: при стоящем автомобиле трение между шинами и дорогой возрастает, а нагрузка на рулевые тяги и элементы подвески увеличивается. Если регулярно крутить руль на месте, детали изнашиваются быстрее, что может привести к появлению люфтов и необходимости дорогостоящего ремонта.

Особенно опасно вращать руль при выключенном двигателе. В этом случае усилитель не работает, и все усилие приходится на механические части. У автомобилей с гидроусилителем это может вызвать повреждение рейки, сальников и других элементов. Электроусилители также не рассчитаны на постоянные перегрузки, что может привести к перегреву и сбоям в работе системы.

Еще одна распространенная ошибка — удерживать руль в крайнем положении дольше нескольких секунд. В этот момент давление в системе резко возрастает, что может привести к повреждению насоса или магистралей, а также к утечкам жидкости. Особенно это актуально в холодное время года, когда рабочие жидкости становятся более вязкими.

Чтобы избежать преждевременного износа, специалисты советуют поворачивать руль только при небольшом движении автомобиля вперед или назад. Даже минимальное перемещение значительно снижает нагрузку на все элементы рулевого управления. Также рекомендуется следить за состоянием шин и не допускать их недокачки — это уменьшает сопротивление при маневрах.

Современные электроусилители более устойчивы к кратковременным нагрузкам, но и у них есть пределы. При длительных маневрах на месте может сработать защита, временно отключающая усилитель до остывания. Однако износ деталей все равно происходит, если подобные действия повторяются часто.

Водителям стоит помнить: удобство современных технологий не отменяет необходимости бережного отношения к автомобилю. Правильные привычки помогут избежать лишних расходов и продлить срок службы рулевого механизма.

