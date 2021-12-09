Почему вредно оставлять машину без движения и как уберечь ее, если это неизбежно
Аккумулятор
Если машина несколько недель стоит на парковке, то есть шанс, что аккумулятор разрядится. Автомеханики не советуют оставлять машину на стоянке дольше, чем на 2 недели.
Бензобак
Длительная стоянка с пустым баком вредна для автомобиля. Заливая бак хотя бы на 2/3 вы снижаете риск образования конденсата. Вода может не просто разбавить топливо, но и привести к образованию ржавчины. Так что лучше все-таки заправить машину, прежде чем оставить ее на долгие недели в одиночестве.
Шины
Это одна из самых главных проблем для тех, кто не ездит на машине по несколько месяцев. Шины не созданы для подобной нагрузки! Под весом машины происходит деформация, шины просто сплющиваются, причем выправить их редко удается. В итоге, когда машина наконец-то поедет, вы ощутите сильную вибрацию.
Как содержать машину, застрявшую на парковке
Один из советов связан с бензобаком. Кроме заполнения бензином, стоит добавить стабилизатор топлива, если вы оставляете машину на несколько месяцев. Он замедлит процесс окисления.
Не стоит оставлять машину на долгие месяцы под открытым небом. Если ездить на ней вы не будете в ближайшей перспективе, обеспечьте ей хранение хотя бы в сухом гараже. Так вы уменьшите риск ускоренного развития ржавчины на днище и элементах кузова.
Оставляя машину на несколько недель и более, отключите аккумулятор. При этом рекомендуется при этом раз в пару месяцев его подзаряжать.
При наличии возможности, самым лучшим способом ухода за машиной, которая так или иначе стоит неиспользуемая, будет раз в 2 недели заводить ее и совершать небольшую поездку. Так вы убережете не только шины с аккумулятором, но и обеспечите полноценную смазку всех механических узлов автомобиля. Движение – жизнь, и это актуально не только для людей.
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