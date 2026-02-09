Сравнение эксплуатации Lada Vesta SW и нового Belgee X50: что удивило владельца после перехода на китайский кроссовер

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 21:04

Почему все чаще выбирают Belgee X50 вместо Lada Vesta: личный опыт смены авто

Почему все чаще выбирают Belgee X50 вместо Lada Vesta: личный опыт смены авто

Сравнение эксплуатации Lada Vesta SW и нового Belgee X50: что удивило владельца после перехода на китайский кроссовер

Почему все чаще выбирают Belgee X50 вместо Lada Vesta: личный опыт смены авто

Владелец Lada Vesta SW 2019 года пересел на новый Belgee X50 и поделился впечатлениями о разнице в комфорте, оснащении и надежности. Почему все больше водителей задумываются о смене отечественных моделей на современные китайские аналоги - в материале.

Владелец Lada Vesta SW 2019 года пересел на новый Belgee X50 и поделился впечатлениями о разнице в комфорте, оснащении и надежности. Почему все больше водителей задумываются о смене отечественных моделей на современные китайские аналоги - в материале.

В последние годы российский рынок автомобилей переживает перемены. Автолюбители все чаще делают выбор в пользу машин из Китая и Беларуси, а история перехода с Lada Vesta SW на свежий Belgee X50 наглядно иллюстрирует, как меняются ожидания и требования к автомобилю.

Пять с половиной лет за рулем Весты — это почти 90 тысяч километров по разным дорогам. Автомобиль был надежным и недорогим, хотя и не без недостатков. Крупных поломок не случилось, но к концу срока эксплуатации начали накапливаться серьезные неисправности. Веста, купленная в 2019 году за 695 тысяч рублей, оправдала свою стоимость, но к моменту продажи уже требовала все больше внимания и вложений. Владелец не стал ограничиваться базовой комплектацией, установив дополнительные опции для повышения комфорта и безопасности, но со временем пришло понимание, что пора двигаться дальше.

Выбор пал на белорусский кроссовер Belgee X50, который является адаптацией популярного Geely Coolray. Решение было осознанным после тест-драйва, показавшего иной уровень оснащения и комфорта. Полная комплектация, современный дизайн, продуманная эргономика салона и качественная отделка сразу выделили X50 на фоне привычных моделей.

Особое впечатление произвела панорамная крыша с люком — элемент, редко встречающийся в этом ценовом сегменте. Сиденья стали удобнее, посадка — выше, а обзорность значительно улучшилась по сравнению с Вестой. В салоне нет больших зазоров, материалы приятны на ощупь, а хорошая шумоизоляция позволяет комфортно себя чувствовать даже на высоких скоростях.

Динамика X50 приятно удивила: автомобиль уверенно разгоняется, а его поведение на дороге меняется в зависимости от выбранного режима. Это дает уверенность за рулем и позволяет адаптироваться к разным условиям — от городских пробок до загородных трасс. Уровень комфорта ощутимо вырос, делая длительные поездки менее утомительными, а детали интерьера радуют глаз.

Пока рано делать окончательные выводы о надежности нового автомобиля — время покажет, оправдает ли Belgee X50 ожидания. Однако уже сейчас ясно, что переход на современный кроссовер открывает новые возможности и меняет представление о том, каким должен быть автомобиль для повседневной жизни. 

Стоимость нового автомобиля составила 2 060 000 рублей, что отражает текущие тенденции: современные технологии, расширенный функционал и высокий уровень безопасности становятся стандартом даже в массовом сегменте. История смены Весты на Belgee X50 — это не просто личный опыт, а отражение значительных изменений в предпочтениях российских водителей.

Упомянутые модели: Belgee X50, ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: Belgee, ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи, Лада

Похожие материалы Белджи, Лада

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Иркутск Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться