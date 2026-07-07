Секреты отечественного бензина - что скрывают топливные колонки сегодня

Почему выбор между АИ-92 и АИ-95 стал испытанием для российских водителей

Выбор топлива на АЗС стал настоящим испытанием. Водители сталкиваются с неожиданными рисками. Эксперты раскрывают скрытые нюансы. Неочевидные детали могут повлиять на ресурс двигателя.

Выбор топлива на АЗС стал настоящим испытанием. Водители сталкиваются с неожиданными рисками. Эксперты раскрывают скрытые нюансы. Неочевидные детали могут повлиять на ресурс двигателя.

В последние годы заправка автомобиля в России превратилась в настоящее испытание для автовладельцев. Решение, какой бензин выбрать - АИ-92 или АИ-95 - больше не сводится к экономии. Теперь это вопрос сохранности двигателя и уверенности в завтрашнем дне.

Как пишет Pravda.Ru, на отечественных АЗС под видом АИ-95 часто продают топливо, полученное путем добавления присадок к обычному 92-му. Производство настоящего 95-го требует сложных технологий, которые доступны не на всех заводах. В результате на рынке преобладает суррогат, где основную роль играет МТБЭ - эфир, способный быстро испаряться и оставлять после себя опасный осадок. Такой бензин может привести к засорению топливной системы и преждевременному выходу из строя насоса.

Старые моторы легче переносят АИ-92, поскольку в нем меньше тяжелых компонентов. Если оставить канистру с 95-м на солнце, через несколько дней на дне появится липкая масса, а 92-й просто испарится, не оставив следов. Однако и у 92-го есть недостатки - его октановое число быстро снижается при длительном хранении.

В таблице различий между двумя видами топлива четко видно: у 92-го минимальное количество присадок, но выше склонность к детонации. У 95-го - наоборот, больше химии, но ниже риск детонации. Однако в условиях российской действительности эти параметры могут меняться в зависимости от сезона и качества топлива.

Погодные условия также влияют на работу двигателя. В дождливую или туманную погоду разница между марками практически исчезает, а летом, при высокой температуре, суррогатный 95-й может буквально «кипеть» в баке, вызывая перебои в работе мотора. Современные турбированные двигатели особенно чувствительны к качеству топлива и требуют не ниже 98-го, иначе электроника вынуждена снижать мощность для защиты агрегата.

Производители из Китая, такие как Geely, адаптируют свои автомобили под российское топливо, ограничивая мощность ради надежности. Европейские машины, выпущенные в 2010-х, оказались в сложной ситуации: их моторы рассчитаны на качественный бензин, который найти становится все труднее. Если заправиться некачественным топливом, доказать вину АЗС практически невозможно без оперативного отбора проб, а последствия могут обернуться дорогостоящим ремонтом.

Выбор топлива сегодня - это не просто вопрос бюджета. Для владельцев старых немецких или японских автомобилей 92-й может оказаться безопаснее, чем 95-й с большим количеством присадок. А вот обладателям турбомоторов придется мириться с высокими расходами на качественный бензин, чтобы избежать серьезных поломок.

Среди популярных вопросов - можно ли смешивать 92-й и 95-й? Да, но итоговое октановое число будет средним, и динамика может измениться. Расход топлива на 92-м обычно выше из-за особенностей работы системы зажигания. А 95-й может навредить свечам, если в нем много металлосодержащих добавок - на электродах появляется красный налет, сокращающий срок службы.

В итоге, заправка на российских АЗС - это всегда риск. Важно внимательно относиться к выбору топлива и учитывать особенности своего автомобиля, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями.