«Меридиан» на бумаге и ноль на конвейере: как АЗЛК создал идеальный заднеприводник и переключился на передний привод

Почему заднеприводные АЗЛК серии «С» не дошли до серийного производства

В 1970-х АЗЛК разрабатывал заднеприводную серию «С» как замену «Москвич-412», но проект так и не вышел в серию. Почему перспективные прототипы уступили место переднеприводным моделям и как это повлияло на отечественный автопром - разбираемся в деталях.

В 1970-х АЗЛК разрабатывал заднеприводную серию «С» как замену «Москвич-412», но проект так и не вышел в серию. Почему перспективные прототипы уступили место переднеприводным моделям и как это повлияло на отечественный автопром - разбираемся в деталях.

В середине 1970-х годов на АЗЛК осознали: прежние разработки конструкций 3–5 зашли в тупик, а существующие прототипы уже не соответствуют современным требованиям. Заводу срочно потребовалась новая модель, способная преодолеть ограничения «Москвича-412» и удержать позиции на рынке. В этих условиях инженеры начали работу над совершенно новым заднеприводным семейством, получившим индекс «С».

Отправной точкой стал концепт «Дельта», созданный по эскизам И.А. Зайцева в 1974 году. Внешне он напоминал Saab-900: стремительный силуэт, обтекаемые формы, продуманная аэродинамика. Руководство завода решило развивать заложенные в макете идеи, и вскоре появилось семейство прототипов с индексами С‑1, С‑2 и С‑3.

Первый прототип, С‑1, отличался прогрессивным для своего времени фастбэком, низким аэродинамическим сопротивлением и независимой подвеской всех колес. Двигатель модернизировали на базе агрегата от «Москвича-412». Однако даже столь смелый проект не дошел до конвейера: конструкция оказалась слишком сложной и дорогой для массового производства.

Следующий этап — С‑2 «Меридиан». Это уже был четырехдверный фастбэк с современным дизайном, улучшенной светотехникой и более комфортным салоном. Инженеры внедрили реечное рулевое управление и дисковые тормоза на всех колесах — решения, которые тогда только начинали появляться у европейских конкурентов. Несмотря на технологический прогресс, «Меридиан» также остался экспериментом: мировой автопром уже уверенно двигался к переднему приводу, и заднеприводные модели теряли актуальность.

Наиболее совершенным стал прототип С‑3, который на заводе воспринимали практически как предсерийный. Подвеска по конструкции напоминала BMW 5‑й серии: спереди — МакФерсон, сзади — многорычажная схема. Кузов отличался строгими линиями, а салон — качественными материалами и продуманной эргономикой. До запуска в серию оставался один шаг, но в этот момент руководство уже окончательно взяло курс на передний привод.

Решающим стал 1977 год, когда на АЗЛК прошло совещание с участием министерства. Главный конструктор Юрий Ткаченко, изучавший западный опыт, настаивал на необходимости перехода на переднеприводные платформы. Министерство поддержало идею и даже закупило для завода французскую Simca‑1308 — образец, признанный «автомобилем года» в Европе. Это решение вызвало неоднозначную реакцию среди инженеров: у АЗЛК не было опыта в сборке переднеприводных машин, и коллективу пришлось срочно осваивать новую компоновку.

Интересно, что ранние прототипы будущего «Москвича‑2141» по-прежнему имели индексы с буквой «С», а некоторые дизайнерские решения С‑3 — например, характерная передняя часть — впоследствии использовались в серийных моделях. Таким образом, опыт серии «С» не пропал даром, а стал основой для новых разработок. Кстати, похожая судьба постигла и другие советские прототипы, такие как РАФ-М1 «Роксана», который также не дошел до конвейера, несмотря на перспективные решения .