Забытая схема возвращается - что выбирают ценители настоящего управления

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 мая 2026, 18:25

Почему задний привод снова в моде: преимущества классической схемы для водителя

Почему задний привод снова в моде: преимущества классической схемы для водителя

Забытая схема возвращается - что выбирают ценители настоящего управления

Почему задний привод снова в моде: преимущества классической схемы для водителя

Передний или задний привод - вопрос не только привычки. Многие водители ищут честную обратную связь. Классика снова становится актуальной. Узнайте, почему это происходит.

Передний или задний привод - вопрос не только привычки. Многие водители ищут честную обратную связь. Классика снова становится актуальной. Узнайте, почему это происходит.

Многие автолюбители при выборе между передним и задним приводом ориентируются на привычку или советы знакомых. Однако те, кто ценит точность управления и ощущение контроля, все чаще обращают внимание на классическую схему. Как пишет Pravda.Ru, именно она обеспечивает уникальные ощущения за рулем, которые сложно получить на современных переднеприводных моделях.

Главное преимущество классики - равномерное распределение массы между осями. Благодаря этому автомобиль увереннее держит траекторию в поворотах, не стремится выскользнуть наружу и не перегружает переднюю часть. Это особенно заметно при резком торможении или ускорении: кузов остается стабильным, а водитель чувствует предсказуемость поведения машины даже в сложных ситуациях.

Еще один важный момент - чистота обратной связи на руле. В переднеприводных авто передние колеса одновременно отвечают за направление и тягу, что приводит к вибрациям и рывкам при активном разгоне. В классической схеме передняя ось освобождена от тяговой нагрузки, поэтому руль становится более информативным, а реакции автомобиля - мгновенными. Это облегчает маневрирование, особенно в ограниченном пространстве, где крупный седан с задним приводом способен развернуться там, где компактный хэтчбек вынужден сдавать назад.

Физика старта также на стороне заднего привода. При резком нажатии на газ вес переносится на заднюю ось, увеличивая сцепление шин с дорогой. В результате автомобиль стартует без пробуксовки, в то время как переднеприводные модели часто теряют контакт с покрытием. Даже современные кроссоверы с системой 4х4 часто используют приоритет задней оси для лучшей динамики.

Сервис и надежность - еще один плюс классической схемы. Основные агрегаты распределены по кузову, что облегчает доступ к ним при ремонте. Карданный вал и мост отличаются высокой выносливостью, а обслуживание коробки передач становится проще. Это особенно важно для владельцев пикапов, где долговечность техники играет ключевую роль.

Если рассматривать эксплуатацию, задний привод требует меньше вмешательств: нагрузка между осями распределена честно, что снижает износ деталей. Важно лишь следить за состоянием пыльников и уровнем масла в редукторе, чтобы избежать неожиданных поломок.

Многие опасаются, что задний привод сложен зимой, однако современные системы стабилизации и контроля тяги сводят риски к минимуму. Проблемы могут возникнуть только при игнорировании погодных условий или использовании некачественных шин.

Популярность переднего привода объясняется экономией на производстве и возможностью сделать салон просторнее. Однако это решение выгодно скорее для завода, чем для водителя, который ценит удовольствие от управления.

Сегодня классическая схема становится выбором тех, кто ищет не просто средство передвижения, а автомобиль с характером. Даже новые премиальные кроссоверы, собранные в России, часто используют заднеприводные платформы ради комфорта и управляемости. Как сообщает Pravda.Ru, классика не устарела, а лишь стала выбором для тех, кто понимает разницу в поведении автомобиля на дороге.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Омск Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться