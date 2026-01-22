Мифы о заносах и секреты уверенного вождения — стоит ли бояться

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 января 2026, 17:03

Почему задний привод зимой не так страшен, как принято думать

Почему задний привод зимой не так страшен, как принято думать

Мифы о заносах и секреты уверенного вождения — стоит ли бояться

Почему задний привод зимой не так страшен, как принято думать

Заднеприводные авто пугают многих зимой, но современные технологии меняют правила игры. Системы стабилизации и правильные шины делают вождение безопаснее. Неожиданные нюансы раскрывают новые стороны привычных страхов.

Заднеприводные авто пугают многих зимой, но современные технологии меняют правила игры. Системы стабилизации и правильные шины делают вождение безопаснее. Неожиданные нюансы раскрывают новые стороны привычных страхов.

Задний привод - это не просто техническая особенность, а целая философия управления автомобилем. В сухую погоду он дарит водителю ощущение легкости и контроля, но стоит появиться льду, как привычная уверенность сменяется тревогой. Многие считают, что заднеприводные машины зимой - это билет в мир заносов и неконтролируемых скольжений. Но так ли все однозначно?

На скользкой дороге задние колеса действительно могут потерять сцепление быстрее, чем у переднеприводных машин. Это объясняется тем, что двигатель толкает автомобиль сзади, а передние колеса не нагружены. Однако это не значит, что задний привод обречен на провал в зимних условиях. Все зависит от того, насколько грамотно водитель использует возможности своей машины.

Современные заднеприводные автомобили уже давно не похожи на своих предшественников из прошлого века. Сегодня они оснащены целым арсеналом электронных помощников, которые делают зимнее вождение гораздо безопаснее. Антиблокировочная система тормозов предотвращает блокировку колес при резком торможении, система контроля тяги не дает задним колесам буксовать при старте, а электронная стабилизация вмешивается, если автомобиль начинает скользить. Инженеры предусмотрели даже такие детали, как адаптивные дифференциалы и сложные алгоритмы, мгновенно реагирующие на малейшие изменения сцепления.

Но даже самая продвинутая электроника не спасет, если на машине стоят летние шины. Именно резина определяет, насколько уверенно автомобиль держится за дорогу. Глубокий протектор, специальные ламели и морозоустойчивая смесь - вот что превращает заднеприводную машину из потенциального «ледового танцора» в надежного спутника. Летние или универсальные шины могут сыграть злую шутку даже на короткой дистанции. Не стоит забывать и о состоянии тормозов и подвески: изношенные детали усиливают риск заноса. Кстати, небольшой груз в багажнике - старый, но действенный способ добавить устойчивости задним колесам.

Технологии против мифов: как электроника меняет правила

Многие до сих пор уверены, что задний привод - это всегда риск. Но статистика говорит об обратном: современные системы безопасности сводят к минимуму вероятность аварии, если водитель не пренебрегает элементарными правилами. Около пятой части всех автомобилей на дорогах - заднеприводные, и они не лидируют в зимних сводках ДТП. Мифы о «неуправляемости» - это скорее наследие прошлого, когда электроника была роскошью, а не стандартом.

Впрочем, даже самые умные системы не заменят внимательности и опыта. Задний привод требует от водителя чуть больше чуткости: плавное нажатие на газ, аккуратная работа рулем, умение вовремя поймать начало заноса. Эти навыки можно и нужно отрабатывать на специальных площадках или курсах зимнего вождения. Там учат не только выходить из скольжения, но и предугадывать его, превращая потенциальную слабость в преимущество.

Передний, полный или задний: у каждого свои плюсы

Переднеприводные машины кажутся более стабильными на скользкой дороге, ведь ведущие колеса тянут автомобиль, а вес двигателя прижимает их к асфальту. Полный привод - чемпион по сцеплению, особенно в снегопад или на бездорожье, но он сложнее и тяжелее. Задний привод выбирают за баланс и управляемость, которые раскрываются в руках опытного водителя. На льду передний привод может уйти в снос при резком маневре, полный - не застрахован от ошибок, а задний - дает больше контроля, если знать, как им пользоваться.

Главное - не переоценивать свои силы и не экономить на безопасности. Задний привод не прощает легкомыслия, но и не превращает машину в неуправляемую глыбу льда. С правильной подготовкой и внимательным отношением к деталям он становится надежным партнером даже в самые суровые зимы.

Пять простых советов для уверенного вождения

Чтобы заднеприводный автомобиль не стал источником неприятных сюрпризов, достаточно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, используйте только зимние шины с глубоким протектором. Во-вторых, проверьте состояние тормозов и подвески до наступления холодов. В-третьих, добавьте немного груза в багажник - это улучшит сцепление. В-четвертых, потренируйтесь на пустой площадке, чтобы почувствовать поведение машины. И, наконец, держите дистанцию и избегайте резких движений - зимой это особенно важно.

Задний привод зимой - это не приговор, а вызов, который можно принять. Он требует чуть больше внимания, но взамен дарит уникальные ощущения и чувство настоящего контроля. Не стоит верить страшилкам: с умом и подготовкой каждая поездка может стать удовольствием, даже если за окном метель и ледяной ветер.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Пермский край Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться