Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

27 ноября 2025, 14:27

Почему замена прокладки на Rolls-Royce Phantom 2006 обошлась владельцу в 157 тыс рублей

Как простая деталь превратилась в дорогой ремонт – неожиданные расходы на люксовый автомобиль

Владелец Rolls-Royce Phantom 2006 года столкнулся с неожиданно высокой стоимостью ремонта. Простая замена недорогой прокладки обернулась счетом на две тысячи долларов (157 000 рублей). Почему так произошло и с чем связаны такие траты? Ответы удивят даже опытных автолюбителей.

Владелец роскошного седана Rolls-Royce Phantom 2006 года обратился в сервис с, казалось бы, незначительной проблемой – требовалась замена прокладки. Однако итоговая сумма за работу и детали оказалась шокирующей: за замену детали стоимостью всего три доллара ему выставили счет на две тысячи (157 000 рублей). Как сообщает autoevolution, подобная ситуация не редкость для автомобилей с двигателями BMW, которые устанавливались на Rolls-Royce того времени.

Rolls-Royce всегда ассоциировался с высочайшим уровнем комфорта и статусом, но за эти качества приходится платить не только при покупке, но и при обслуживании. В данном случае речь идет о прокладке, которая со временем теряет герметичность и требует замены. На первый взгляд, задача простая, но конструкция автомобиля и особенности компоновки двигателя делают процесс крайне трудоемким.

Для доступа к нужному узлу приходится разбирать значительную часть моторного отсека, а иногда и демонтировать дополнительные элементы. Это требует не только времени, но и высокой квалификации мастеров. В результате стоимость работ многократно превышает цену самой детали. Владелец был неприятно удивлен, когда узнал, что большая часть суммы уходит именно на оплату труда специалистов, а не на запчасти.

Такие случаи наглядно демонстрируют, что владение автомобилем премиум-класса связано с определенными рисками и затратами. Даже незначительная неисправность может обернуться серьезными расходами. Особенно это касается моделей, где используются сложные технические решения и дорогие комплектующие. Поэтому потенциальным покупателям стоит учитывать не только цену самого автомобиля, но и возможные расходы на его обслуживание в будущем.

Упомянутые модели: Rolls-Royce Phantom
Упомянутые марки: Rolls-Royce
