Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

11 июля 2026, 20:12

Почему заправка «до полного» может привести к дорогостоящему ремонту автомобиля

Почему заправка «до полного» может привести к дорогостоящему ремонту автомобиля

Не дайте себя обмануть: почему заправка «до полного» бьет по кошельку и по машине

Почему заправка «до полного» может привести к дорогостоящему ремонту автомобиля

Многие водители по привычке просят заправить бак до самого верха, не подозревая о возможных последствиях. Эта практика может не только привести к финансовым потерям на АЗС, но и вызвать серьезные неисправности в системе вентиляции топливного бака. Разбираемся, почему важно соблюдать простое правило при заправке.

Многие водители по привычке просят заправить бак до самого верха, не подозревая о возможных последствиях. Эта практика может не только привести к финансовым потерям на АЗС, но и вызвать серьезные неисправности в системе вентиляции топливного бака. Разбираемся, почему важно соблюдать простое правило при заправке.

Заправка автомобиля «до полного» давно стала привычкой для многих российских водителей. Однако за этим безобидным на первый взгляд действием скрываются риски, которые могут привести к дополнительным расходам и неприятным последствиям для машины. Это особенно актуально сейчас, когда вопросы экономии и качественного обслуживания выходят на первый план.

Одна из главных проблем – возможность недолива топлива на АЗС. При больших объемах заправки разница в 1–2 литра практически незаметна, чем иногда пользуются недобросовестные сотрудники. Даже современные камеры видеонаблюдения не всегда помогают зафиксировать факт обмана, а водители часто оказываются в проигрыше. Как отмечают эксперты, подобные ситуации встречаются не только в регионах, но и в крупных городах, где контроль за качеством обслуживания считается более строгим.

Существует распространенное мнение, что полный бак отрицательно влияет на динамику автомобиля из-за увеличения массы. На самом деле литр бензина весит около 0,735 кг, и даже при заправке 50-литрового бака прибавка составляет примерно 37 кг. Для современных легковых машин это незначительно и практически не отражается на управляемости или разгоне.

Куда более серьезные последствия касаются системы вентиляции топливного бака. В современных автомобилях она устроена достаточно сложно и включает в себя несколько клапанов, что связано с поддержанием давления и отводом паров. Если после первого автоматического отключения пистолета продолжать доливать топливо, излишки могут попасть в дренажные каналы и повредить клапаны. В результате топливо просачивается в не предназначенные для этого полости, что приводит к появлению стойкого запаха бензина в салоне, повреждению кузова и ускоренному износу шумоизоляции.

В старых моделях автомобилей ситуация осложняется тем, что при плохо закрученной пробке горловины топливо может выплескиваться во время движения, создавая дополнительные риски для безопасности и экологии. Эксперты отмечают: заправку следует прекращать сразу после первого отключения пистолета — это залог безопасности и сохранности вашего автомобиля.

Система улавливания паров топлива (EVAP) — обязательный элемент современных автомобилей, обеспечивающий соблюдение экологических норм и предотвращение утечек. Ее ремонт может быть сложным и затратным, а появление запаха бензина в салоне часто свидетельствует о нарушениях в работе этой системы. Важно помнить, что даже небольшие ошибки при заправке могут привести к серьезным последствиям, которые гораздо легче предотвратить, чем устранять.

В условиях нестабильных цен на топливо и постоянных изменений рыночной конъюнктуры, как это отмечалось в материале о ситуации на московских АЗС — подробности о динамике цен и очередях , аналогичная ситуация четко прослеживается.

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