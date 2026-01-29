Чем овербукинг грозит пассажирам и авиакомпаниям и почему в России запрет не работает

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

29 января 2026, 03:28

Обской суд признал овербукинг у S7 Airlines незаконным, но эксперты уверены: для пассажиров мало что изменится. Почему авиакомпании продолжают продавать больше билетов, чем мест, и что мешает решить проблему — разбираемся в деталях.

Обской суд признал овербукинг у S7 Airlines незаконным, но эксперты уверены: для пассажиров мало что изменится. Почему авиакомпании продолжают продавать больше билетов, чем мест, и что мешает решить проблему — разбираемся в деталях.

Решение Обского городского суда, признавшего незаконной практику овербукинга у S7 Airlines, стало заметным событием для всех, кто хоть раз сталкивался с неожиданной отменой посадки на рейс. Однако, несмотря на громкое судебное постановление, реальных перемен для пассажиров ждать не стоит. Причина проста: в российском законодательстве до сих пор нет четкого определения и регулирования овербукинга, а значит, авиакомпании продолжают действовать по старым схемам.

Суть проблемы в том, что перевозчики регулярно продают больше билетов, чем есть мест на борту. Формально это нарушение условий договора перевозки, но на практике суды вынуждены оперировать более общими понятиями — например, неправомерным отказом в предоставлении услуги. При этом авиакомпании легко обходят запреты, маскируя коммерческий овербукинг под технические причины: замена самолета на меньший, неисправность кресел, ограничения по весу или необходимость пересадить пассажиров, опоздавших на стыковку.

Штрафы, которые выписывают перевозчикам, не пугают: суммы в десятки тысяч рублей ничтожны по сравнению с дополнительной прибылью от продажи «лишних» билетов, пишет frequentflyers.ru. Поэтому даже после очередного судебного решения практика продолжается. Запретить технический овербукинг невозможно — иначе придется продавать только часть мест на каждом рейсе, что приведет к росту цен и убыткам для компаний.

На самом деле, случаи отказа в перевозке из-за овербукинга — редкость: из сотен миллионов пассажиров ежегодно с этим сталкиваются лишь десятки. Но для тех, кто оказался в такой ситуации, это всегда стресс и потеря времени. Авиакомпании обязаны отправить пассажира следующим рейсом, но это не всегда утешает — особенно если поездка была срочной.

Эксперты считают, что реальным решением могла бы стать легализация перепродажи билетов и внедрение западной практики: при овербукинге искать добровольцев, готовых уступить место за компенсацию. В Европе и США это обычное дело, и пассажиры часто сами борются за возможность получить ваучер или бонусные мили. Для авиакомпаний такие выплаты минимальны, а конфликтов становится меньше.

Пока же в России ситуация остается подвешенной: овербукинг не запрещен, но и не разрешен. Судебные решения не меняют сути — перевозчики продолжают действовать по своим правилам, а пассажиры рискуют оказаться лишними на борту. Вопрос в том, когда государство решится на четкое регулирование этой сферы и перестанет закрывать глаза на очевидные проблемы.

