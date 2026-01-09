Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

9 января 2026, 15:41

Почему запуск машины с толкача может обернуться дорогим ремонтом

Почему запуск машины с толкача может обернуться дорогим ремонтом

Старый способ или ловушка для современных авто — стоит ли рисковать

Почему запуск машины с толкача может обернуться дорогим ремонтом

Многие до сих пор пытаются завести машину с толкача. Но современные авто не прощают ошибок. Электроника и трансмиссия страдают первыми. Какой способ запуска выбрать, чтобы не попасть на ремонт? Ответы - в материале.

Многие до сих пор пытаются завести машину с толкача. Но современные авто не прощают ошибок. Электроника и трансмиссия страдают первыми. Какой способ запуска выбрать, чтобы не попасть на ремонт? Ответы - в материале.

С наступлением холодов разряженный аккумулятор становится частой проблемой. Многие вспоминают старый способ — завести машину с толкача, считая его простым спасением. Однако для современного автомобиля такая попытка может обернуться серьезными последствиями, ведь ключевую роль теперь играет сложная электроника. Электронные блоки управления, датчики и системы безопасности требуют стабильного питания. При запуске с полностью севшей батареи они начинают работать со сбоями, что может нарушить функционирование двигателя и других важных компонентов.

Особенно опасен такой метод для автомобилей с автоматической, вариаторной или роботизированной коробкой передач. В этих коробках масляный насос работает только при заведенном двигателе, поэтому попытка завестись с толкача оставляет детали без смазки и ведет к дорогому ремонту. Даже механическая коробка при солидном пробеге может не выдержать подобных нагрузок. Кроме того, при запуске на разряженном аккумумуляторе возможен резкий скачок напряжения от генератора, который подвергает риску блок управления двигателем, системы ABS и ESP, особенно уязвимые зимой, когда электросистема и без того работает на пределе.

Существуют гораздо более безопасные альтернативы. Идеальный вариант — снять аккумулятор и зарядить его дома с помощью зарядного устройства. Если это невозможно, можно воспользоваться пусковыми проводами и «прикурить» от другого автомобиля, строго соблюдая порядок подключения и используя качественные провода. Все более популярным решением становятся автономные пусковые устройства-бустеры. Они позволяют завести двигатель без посторонней помощи и минимизируют риски для электроники, что особенно ценно в сильные морозы.

Каждый метод имеет свои особенности. Запуск с толкача, хоть и кажется быстрым, чреват катастрофическими поломками. «Прикуривание» доступно, но требует наличия другого автомобиля и повышенной аккуратности. Бустер, хоть и требует первоначальных вложений, является самым безопасным и надежным способом, особенно для современных автомобилей. Перед любой попыткой запуска стоит оценить состояние аккумулятора и тип коробки передач, полностью исключив старый метод для машин с автоматом, вариатором или роботом.

В итоге, привычные «дедовские» методы плохо совместимы с новыми технологиями. Зимой, когда емкость аккумулятора падает, а нагрузка на электросистему растет, не стоит рисковать дорогостоящей электроникой и трансмиссией. Гораздо разумнее заранее подготовиться к холодам, используя современные и безопасные способы запуска двигателя.

