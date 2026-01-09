Старый способ или ловушка для современных авто — стоит ли рисковать

9 января 2026, 15:41
Почему запуск машины с толкача может обернуться дорогим ремонтом
Почему запуск машины с толкача может обернуться дорогим ремонтом
Многие до сих пор пытаются завести машину с толкача. Но современные авто не прощают ошибок. Электроника и трансмиссия страдают первыми. Какой способ запуска выбрать, чтобы не попасть на ремонт? Ответы - в материале.
С наступлением холодов разряженный аккумулятор становится частой проблемой. Многие вспоминают старый способ — завести машину с толкача, считая его простым спасением. Однако для современного автомобиля такая попытка может обернуться серьезными последствиями, ведь ключевую роль теперь играет сложная электроника. Электронные блоки управления, датчики и системы безопасности требуют стабильного питания. При запуске с полностью севшей батареи они начинают работать со сбоями, что может нарушить функционирование двигателя и других важных компонентов.
Особенно опасен такой метод для автомобилей с автоматической, вариаторной или роботизированной коробкой передач. В этих коробках масляный насос работает только при заведенном двигателе, поэтому попытка завестись с толкача оставляет детали без смазки и ведет к дорогому ремонту. Даже механическая коробка при солидном пробеге может не выдержать подобных нагрузок. Кроме того, при запуске на разряженном аккумумуляторе возможен резкий скачок напряжения от генератора, который подвергает риску блок управления двигателем, системы ABS и ESP, особенно уязвимые зимой, когда электросистема и без того работает на пределе.
Существуют гораздо более безопасные альтернативы. Идеальный вариант — снять аккумулятор и зарядить его дома с помощью зарядного устройства. Если это невозможно, можно воспользоваться пусковыми проводами и «прикурить» от другого автомобиля, строго соблюдая порядок подключения и используя качественные провода. Все более популярным решением становятся автономные пусковые устройства-бустеры. Они позволяют завести двигатель без посторонней помощи и минимизируют риски для электроники, что особенно ценно в сильные морозы.
Каждый метод имеет свои особенности. Запуск с толкача, хоть и кажется быстрым, чреват катастрофическими поломками. «Прикуривание» доступно, но требует наличия другого автомобиля и повышенной аккуратности. Бустер, хоть и требует первоначальных вложений, является самым безопасным и надежным способом, особенно для современных автомобилей. Перед любой попыткой запуска стоит оценить состояние аккумулятора и тип коробки передач, полностью исключив старый метод для машин с автоматом, вариатором или роботом.
В итоге, привычные «дедовские» методы плохо совместимы с новыми технологиями. Зимой, когда емкость аккумулятора падает, а нагрузка на электросистему растет, не стоит рисковать дорогостоящей электроникой и трансмиссией. Гораздо разумнее заранее подготовиться к холодам, используя современные и безопасные способы запуска двигателя.
Похожие материалы
-
09.01.2026, 19:31
Кемпер HOWO: доступный автодом для семейных путешествий и кемпинга
Китайский автодом HOWO удивляет ценой и оснащением. Внедорожный караван для отдыха на природе подходит для семейных поездок и дальних маршрутов. Узнайте, чем он отличается от конкурентов.Читать далее
-
09.01.2026, 18:42
Мировые цены на нефть восстанавливаются после недавнего падения котировок
Нефтяные фьючерсы демонстрируют осторожный рост. Инвесторы следят за ситуацией в Венесуэле. Внимание приковано к динамике запасов в США. Эксперты прогнозируют возможный избыток предложения.Читать далее
-
09.01.2026, 18:24
StartVOLT начал продажи комплектов катушек зажигания для популярных моделей
StartVOLT расширил линейку катушек зажигания. Компания представила комплекты для ТО. В ассортименте появились решения для Hyundai, Kia, Lada, Renault и других марок. Новая упаковка и удобство замены - подробности в материале.Читать далее
-
09.01.2026, 18:07
Сколько километров нужно проехать зимой, чтобы аккумулятор не сел в мороз
Морозы в начале 2026 года стали настоящим испытанием для водителей. Аккумуляторы массово теряют заряд, а короткие поездки не спасают ситуацию. Механик объясняет, сколько реально нужно ехать, чтобы батарея не подвела. Узнайте, как не остаться без запуска в самый неподходящий момент.Читать далее
-
09.01.2026, 17:56
Почему ГАЗ-24 «Волга» считалась одной из самых сложных машин для водителя
ГАЗ-24 «Волга» - символ эпохи, но не идеал. Водители сталкивались с неожиданными трудностями. Конструктивные просчеты делали управление настоящим испытанием. Некоторые недостатки невозможно устранить даже сегодня. Почему так произошло - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.01.2026, 17:51
Цены на ремонт и обслуживание авто в России могут взлететь на четверть в 2026 году
В 2026 году россиян ждет ощутимый рост расходов на автосервис. Эксперты предупреждают о новых тенденциях. Какие факторы влияют на стоимость ремонта? Почему ситуация может стать критической для автовладельцев? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2026, 16:51
Пользователи Google Workspace столкнулись с серьезным сбоем в Android Auto - не работает ответ на сообщения
Владельцы Google Workspace жалуются на сбой в Android Auto. Функция ответа на сообщения перестала работать. Проблема появилась еще в декабре и не решена до сих пор. Даже смартфоны Pixel не спасают от этой ошибки. Пользователи теряют привычный комфорт за рулем.Читать далее
-
09.01.2026, 16:23
Легендарные дизели: как серийные моторы изменили представление о мощности
Вспомните время, когда дизельные моторы удивляли всех. Узнайте, почему их эпоха завершилась. Оцените, что делало эти двигатели уникальными. Поймите, стоит ли искать такие авто сегодня.Читать далее
-
09.01.2026, 16:05
Складной караван Gobur Carousel: компактный дом на колесах для путешествий мечты
Маленький караван Gobur Carousel удивляет своим функционалом. Он сочетает компактность и удобство. Но способен ли он заменить полноценный дом на колесах? Узнайте, почему этот караван вызывает споры среди автолюбителей. Оцените, насколько он подходит для российских дорог.Читать далее
-
09.01.2026, 14:28
Шины будущего: адаптация к дороге и автоматическая защита от проколов
Новые технологии делают автомобили более устойчивыми. Система сама реагирует на изменения покрытия. Водитель всегда в курсе состояния шин. Открываются новые возможности для безопасной езды.Читать далее
Похожие материалы
-
09.01.2026, 19:31
Кемпер HOWO: доступный автодом для семейных путешествий и кемпинга
Китайский автодом HOWO удивляет ценой и оснащением. Внедорожный караван для отдыха на природе подходит для семейных поездок и дальних маршрутов. Узнайте, чем он отличается от конкурентов.Читать далее
-
09.01.2026, 18:42
Мировые цены на нефть восстанавливаются после недавнего падения котировок
Нефтяные фьючерсы демонстрируют осторожный рост. Инвесторы следят за ситуацией в Венесуэле. Внимание приковано к динамике запасов в США. Эксперты прогнозируют возможный избыток предложения.Читать далее
-
09.01.2026, 18:24
StartVOLT начал продажи комплектов катушек зажигания для популярных моделей
StartVOLT расширил линейку катушек зажигания. Компания представила комплекты для ТО. В ассортименте появились решения для Hyundai, Kia, Lada, Renault и других марок. Новая упаковка и удобство замены - подробности в материале.Читать далее
-
09.01.2026, 18:07
Сколько километров нужно проехать зимой, чтобы аккумулятор не сел в мороз
Морозы в начале 2026 года стали настоящим испытанием для водителей. Аккумуляторы массово теряют заряд, а короткие поездки не спасают ситуацию. Механик объясняет, сколько реально нужно ехать, чтобы батарея не подвела. Узнайте, как не остаться без запуска в самый неподходящий момент.Читать далее
-
09.01.2026, 17:56
Почему ГАЗ-24 «Волга» считалась одной из самых сложных машин для водителя
ГАЗ-24 «Волга» - символ эпохи, но не идеал. Водители сталкивались с неожиданными трудностями. Конструктивные просчеты делали управление настоящим испытанием. Некоторые недостатки невозможно устранить даже сегодня. Почему так произошло - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.01.2026, 17:51
Цены на ремонт и обслуживание авто в России могут взлететь на четверть в 2026 году
В 2026 году россиян ждет ощутимый рост расходов на автосервис. Эксперты предупреждают о новых тенденциях. Какие факторы влияют на стоимость ремонта? Почему ситуация может стать критической для автовладельцев? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2026, 16:51
Пользователи Google Workspace столкнулись с серьезным сбоем в Android Auto - не работает ответ на сообщения
Владельцы Google Workspace жалуются на сбой в Android Auto. Функция ответа на сообщения перестала работать. Проблема появилась еще в декабре и не решена до сих пор. Даже смартфоны Pixel не спасают от этой ошибки. Пользователи теряют привычный комфорт за рулем.Читать далее
-
09.01.2026, 16:23
Легендарные дизели: как серийные моторы изменили представление о мощности
Вспомните время, когда дизельные моторы удивляли всех. Узнайте, почему их эпоха завершилась. Оцените, что делало эти двигатели уникальными. Поймите, стоит ли искать такие авто сегодня.Читать далее
-
09.01.2026, 16:05
Складной караван Gobur Carousel: компактный дом на колесах для путешествий мечты
Маленький караван Gobur Carousel удивляет своим функционалом. Он сочетает компактность и удобство. Но способен ли он заменить полноценный дом на колесах? Узнайте, почему этот караван вызывает споры среди автолюбителей. Оцените, насколько он подходит для российских дорог.Читать далее
-
09.01.2026, 14:28
Шины будущего: адаптация к дороге и автоматическая защита от проколов
Новые технологии делают автомобили более устойчивыми. Система сама реагирует на изменения покрытия. Водитель всегда в курсе состояния шин. Открываются новые возможности для безопасной езды.Читать далее