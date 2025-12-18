Как усталость превращает водителя в угрозу — простые способы не уснуть за рулем

18 декабря 2025, 19:18
Почему засыпание за рулем смертельно опасно и как избежать трагедии на дороге
Почему засыпание за рулем смертельно опасно и как избежать трагедии на дороге
Многие водители недооценивают опасность усталости за рулем. Сонливость может настигнуть даже днем. В статье раскрыты неожиданные признаки и эффективные методы борьбы с сонливостью. Узнайте, как не стать причиной аварии и сохранить жизнь себе и окружающим.
Похожие материалы
-
19.12.2025, 19:20
Как старый автобус чуть не стал провалом, а превратился в уютный дом на колесах
В условиях, когда покупка квартиры становится недоступной, все больше людей ищут альтернативные варианты жилья. Жизнь в автобусе набирает популярность, но не все проекты оказываются удачными. За красивыми фото часто скрываются серьезные проблемы. В этом материале - история одного автобуса, который едва не стал катастрофой, но был спасен и превратился в настоящий дом.Читать далее
-
19.12.2025, 16:22
Штрафы за перегруз автомобиля в 2026 году и новые правила контроля
В 2026 году вступают в силу новые штрафы за перегруз авто. Водителей ждут серьезные изменения. Кто выписывает штрафы и как их оспорить? Подробности о новых правилах и нюансах контроля. Не пропустите важную информацию для всех владельцев транспорта.Читать далее
-
19.12.2025, 16:03
Кто считается участником дорожного движения и что ему разрешено и запрещено по закону
Многие уверены, что участником движения становится каждый, кто оказался на дороге. Но это не так. В статье раскрываются неожиданные детали, которые могут удивить даже опытных водителей. Проверьте, не нарушаете ли вы закон случайно.Читать далее
-
19.12.2025, 11:53
Зимние ловушки для водителей: как не попасть в неприятности на дорогах
С приходом зимы автомобилисты сталкиваются с новыми трудностями. Мелкие недочеты в уходе за машиной могут привести к серьезным последствиям. Почему даже опытные водители совершают опасные промахи? Какие детали часто упускают из виду при подготовке к морозам? Разбираемся, что действительно важно для безопасной езды в холодный сезон.Читать далее
-
19.12.2025, 11:41
Платные парковки в Санкт-Петербурге сохранят режим работы на новогодние праздники
В Петербурге в январе парковки останутся платными. Узнайте, как изменятся тарифы и где искать бесплатные места. Какие районы попали под новые правила? Что делать, если пришел штраф? Все подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 08:47
Импортируемые автомобили могут обязать оснащать кнопкой SOS с 2026 года
В России обсуждают новые требования к импортируемым авто. Власти планируют вернуть обязательную установку кнопки SOS. Решение может затронуть тысячи автовладельцев. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 08:23
Гибридный Geely EX5 EM-i: экономия топлива и запас хода почти 1000 км
Geely EX5 EM-i стал новым игроком среди гибридных кроссоверов. Модель обещает большой запас хода и экономичный расход. Внутри - простор и современные технологии. Но есть и свои нюансы. Подробности - в нашем тесте.Читать далее
-
19.12.2025, 08:07
В России готовят поэтапные изменения в системе ОСАГО для автовладельцев
В ближайшее время ОСАГО ждет масштабная реформа. Водителей ждут новые возможности и ограничения. Изменения затронут выплаты, ремонт и права на доплаты. Подробности о грядущих новшествах пока держатся в секрете.Читать далее
-
19.12.2025, 07:59
В Омске оштрафовали пассажира с игрушечным рулем за отсутствие ремня безопасности
В Омске произошел необычный случай с пассажиром и игрушечным рулем. ГАИ выписала штрафы сразу двум участникам поездки. Причина вызвала удивление у многих автомобилистов. Подробности инцидента раскрыты в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 07:19
Уникальный автодом на базе прицепа Нефаз 4208-10-41 2016 года выставлен на продажу
В Барнауле продается автодом на шасси Нефаз 4208-10-41 2016 года. Внутри - комфорт для четверых, автономное питание и премиальные материалы. Впечатляющий запас воды и топлива, современная техника и место для квадроцикла. Читать далее
