4 модели за год: почему BELGEE смогла то, что не удавалось раньше

Почему завод «БЕЛДЖИ» начал выпускать автомобили под маркой BELGEE и как это изменило рынок

Генеральный директор «БЕЛДЖИ» объяснил, зачем предприятию понадобился собственный бренд и как это повлияло на локализацию и продажи. Мало кто знает, что теперь завод сам решает вопросы с комплектующими и маркетингом. Какие модели уже доступны, сколько машин ушло на экспорт и что изменилось для покупателей - разбираемся, почему этот шаг важен именно сейчас.

Для российских автолюбителей новость о запуске собственного бренда BELGEE на заводе «БЕЛДЖИ» в Беларуси может стать интересным примером развития местного автопрома. Белорусское предприятие не просто собирает автомобили по лицензии, а самостоятельно управляет процессом производства и продвижения, что напрямую влияет на ассортимент и доступность новых моделей для покупателей в союзном государстве.

Генеральный директор завода Геннадий Свидерский объяснил, что решение о приобретении лицензии у Geely на выпуск ряда моделей под маркой BELGEE было продиктовано необходимостью ускорить локализацию производства. Ранее любые изменения в конструкции или комплектации требовали обязательного согласования с владельцем бренда, что затягивало процесс и усложняло работу с поставщиками. Теперь же завод получил доступ ко всей технической документации и может быстрее внедрять новые компоненты, а также самостоятельно заниматься маркетингом и продвижением автомобилей.

В результате BELGEE смогла оперативно расширить линейку: сегодня под этим брендом выпускаются три кроссовера и один седан, которые уже стали основой продаж как на внутреннем рынке, так и в России. Для новых моделей создана отдельная дилерская сеть, что позволяет более гибко реагировать на запросы покупателей и оперативно выводить новинки на рынок. По итогам первого квартала 2026 года завод выпустил 22 359 автомобилей - это на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На экспорт отправлено 15 492 машины на сумму 251,9 млн долларов, а на внутреннем рынке реализовано 8612 автомобилей, из которых 3006 - на новых видах энергии.

Сейчас на предприятии одновременно собирают четыре модели BELGEE и шесть моделей Geely, включая три электрифицированные версии. Такой подход позволяет не только расширять ассортимент, но и быстрее внедрять современные технологии, что особенно важно на фоне растущего спроса на электромобили и гибриды. Как отмечают эксперты, самостоятельное управление брендом дает заводу больше свободы для экспериментов и адаптации к требованиям рынка.

Таким образом, запуск собственного бренда BELGEE стал для завода не просто формальностью, а стратегическим шагом, который уже приносит ощутимые результаты. Для российских покупателей это означает больше выбора, более быстрый выход новых моделей и возможность приобретать автомобили, адаптированные под местные условия и запросы.