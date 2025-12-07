История взлета и падения ТагАЗа: как завод оказался на грани исчезновения – неожиданные подробности

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

7 декабря 2025, 08:08

Многие помнят завод ТагАЗ как место, где собирали популярные автомобили. Но что случилось с этим предприятием? Почему оно оказалось на грани исчезновения? В материале раскрываются неожиданные детали и причины, которые привели к банкротству и продаже завода. Судьба ТагАЗа может удивить даже опытных автолюбителей.

Еще недавно завод ТагАЗ в Ростовской области был одним из ведущих игроков на российском автомобильном рынке. Здесь собирали машины, которые пользовались спросом у тысяч водителей по всей стране. Однако сегодня о предприятии почти не вспоминают, а его цеха давно опустели. Как же так получилось?

В советские годы ТагАЗ был известен как производитель сельскохозяйственной техники. Но с наступлением 90-х годов спрос на комбайны и тракторы резко упал, и завод оказался на грани закрытия. Второе дыхание предприятие получило в начале 2000-х, когда руководство решило начать сотрудничество с зарубежными автоконцернами. Особую роль сыграли партнерские отношения с южнокорейскими компаниями, благодаря которым на конвейере появились автомобили Hyundai и Citroen.

В те годы продукция ТагАЗа использовалась, а сам завод считался одним из самых перспективных в отношениях. Однако успех оказался недолгим. Уже к 2007 году ситуация начала меняться. Hyundai открыла собственное производство в России, и потребность в услугах ТагАЗа резко снизилась. К тому же, новые модели требовали серьезного прогресса в производстве, а средств для этого на предприятии не было.

Попытки найти новых партнеров и наладить выпуск других автомобилей не увенчались успехом. Завод постепенно терял заказы, простивал, и сотрудники, как правило, искали работу в других сферах. Финансовые трудности накапливались, и в итоге предприятие оказалось на грани банкротства.

В течение нескольких лет завод оставался в неопределенности. Власти и инвесторы пытались найти выход, но безрезультатно. В 2020 году было принято решение о продаже предприятиям компаниям, занимающимся утилизацией металла. Так завершилась история одного из самых известных автозаводов России, который когда-то был символом надежды для целого региона.

Упомянутые марки: ТагАЗ
