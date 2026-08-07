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Автор: Дарья Климова

7 августа 2026, 12:02

Почему зеркала на крыле могут вернуться в современные автомобили

Почему зеркала на крыле могут вернуться в современные автомобили

Зеркала на крыльях возвращаются: как прошлое помогает улучшить обзор и безопасность на дорогах

Почему зеркала на крыле могут вернуться в современные автомобили

Мало кто задумывается, что привычные боковые зеркала не всегда были на дверях: раньше их устанавливали прямо на крылья. Сейчас этот подход исчез, но эксперты уверены - тренд может вернуться. Почему производители снова обращают внимание на старые решения, и что это значит для водителей, объясняем подробно.

Мало кто задумывается, что привычные боковые зеркала не всегда были на дверях: раньше их устанавливали прямо на крылья. Сейчас этот подход исчез, но эксперты уверены - тренд может вернуться. Почему производители снова обращают внимание на старые решения, и что это значит для водителей, объясняем подробно.

Для российских автомобилистов вопрос расположения зеркал заднего вида вновь становится актуальным. В условиях, когда автопроизводители ищут новые пути повышения безопасности и комфорта, возврат к старым конструктивным решениям может оказаться не просто данью моде, а реальным способом улучшить обзор и снизить количество аварийных ситуаций на дорогах.

В советские годы, а также в европейских моделях прошлого века зеркала заднего вида часто размещали не на дверях, а на передних крыльях. Такой подход позволял водителю лучше контролировать «мёртвые зоны», особенно у крупных автомобилей, где стандартные зеркала не всегда справлялись с боковой обстановкой. Например, шестиметровая «Чайка» или удлинённый Mercedes S-Klasse требовали особого внимания при маневрах, а вынесенные вперёд зеркала давали возможность точнее оценивать ситуацию вокруг машины.

Сегодня подобное решение практически не встречается, хотя современные автомобили оснащены множеством помощников: камеры, датчики, электронные системы контроля полос. Однако, как отмечают эксперты, даже самые передовые технологии не всегда способны полностью заменить простые механические решения, проверенные временем. Вспомните, как раньше водители устанавливали дополнительные зеркала и «стекляшки», чтобы хоть как-то увеличить обзор, — это выглядело странно, но работало.

Интересно, что сейчас именно китайские производители активно экспериментируют с дизайнерскими решениями, вдохновленными прошлым. Уже появились модели с безрамными дверями, велюровыми салонами и деталями, напоминающими японские автомобили 80–90-х годов. По информации «Российской Газеты», не исключено, что следующим шагом станет возвращение зеркал на крылья — но уже в новом исполнении, с камерами, выдвижными механизмами и выводом изображения на экран. Подобный гибрид классики и современных технологий может стать новым трендом, если подтвердит свою эффективность на практике.

Зеркала на крыле действительно позволяют уменьшить слепые зоны, что особенно актуально для крупных автомобилей, а современные технологии дают возможность интегрировать в них камеры и датчики, делая их ещё более функциональными. Возвращение подобных решений может быть связано с ростом числа крупных транспортных средств на дорогах, и производители уже обращают на это внимание. Если эта тенденция получит развитие, российские водители смогут оценить преимущества обновлённых зеркал уже в ближайшие годы.

Стоит отметить, что в других странах интерес к необычным опциям тоже не угасает. Например, в США и Европе покупатели всё чаще выбирают автомобили с расширенным набором функций для повышения комфорта и безопасности, о чём свидетельствует недавний анализ, опубликованный в материале о наиболее востребованных опциях в новых автомобилях , именно удобство и технологичность становятся определяющими при выборе машины.

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