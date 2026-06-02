Как краш-тесты десятилетиями игнорировали реальные особенности анатомии

2 июня 2026, 11:46
Почему женщины чаще страдают в ДТП: новые данные о безопасности авто
Почему женщины чаще страдают в ДТП: новые данные о безопасности авто
Австрийские ученые раскрыли, почему стандартные системы безопасности в автомобилях не защищают женщин так же эффективно, как мужчин. В исследовании разобрали реальные аварии и объяснили, какие детали конструкции авто могут стать причиной тяжелых травм. Что изменилось в новых моделях и как это повлияет на безопасность - в материале.
Для российских автомобилистов эта новость может стать поводом задуматься о собственной безопасности и выборе машины. Как выяснил 110km.ru, привычные системы защиты в авто десятилетиями разрабатывались с учетом мужской анатомии, а это напрямую влияет на последствия аварий для женщин. В условиях, когда число женщин за рулем и на пассажирских местах растет, вопрос становится особенно актуальным.
Исследование специалистов из Грацского технологического университета охватило 12 лет статистики ДТП и моделирование реальных столкновений. Выяснилось, что манекены для краш-тестов, которые использовались в лабораториях, были лишь уменьшенной копией мужских, а не отражали реальные особенности женского тела. Такой подход привел к тому, что только 5% женщин соответствуют этим стандартам, а остальные 95% оказываются менее защищены в критических ситуациях.
Женская анатомия отличается не только размерами, но и строением таза, грудной клетки, плеч и позвоночника. Это значит, что при аварии женщины чаще получают серьезные травмы груди, спины, рук и ног. Дополнительный риск создает и типичная посадка: женщины, как правило, сидят дальше от панели или отклоняются назад, что снижает эффективность подушек безопасности и ремней, рассчитанных на другую позу.
В последние годы ситуация начала меняться. В США появился новый манекен для краш-тестов - THOR-05F, который учитывает реальные параметры женского тела и оснащен десятками датчиков. Это позволяет точнее оценивать риски и разрабатывать более эффективные системы защиты. Автопроизводители тоже реагируют: например, Volvo внедрила в модель EX60 адаптивный ремень безопасности, который сам регулирует натяжение в зависимости от роста, позы и положения пассажира, а также силы удара.
Вопрос безопасности в авто касается не только женщин, но и всех, кто находится в салоне. Как отмечают эксперты, сочетание новых манекенов и интеллектуальных систем может значительно снизить риск тяжелых травм для всех категорий пассажиров. Кстати, многие водители не задумываются, что даже выбор охлаждающей жидкости может повлиять на безопасность и долговечность машины - об этом подробно рассказывалось в материале о типичных ошибках при выборе антифриза.
По имеющимся данным, внедрение новых стандартов краш-тестов и адаптивных ремней уже позволило снизить число тяжелых травм среди женщин в ряде стран. Важно помнить, что безопасность в автомобиле - это не только ремни и подушки, но и учет индивидуальных особенностей каждого пассажира. В ближайшие годы ожидается, что все больше производителей будут внедрять подобные решения, а значит, шансы на выживание и сохранение здоровья в ДТП станут выше для всех.
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