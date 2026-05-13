Автор: Мария Степанова

13 мая 2026, 19:46

Почему женщины чаще страдают в ДТП: новые данные о безопасности автомобилей

Риск травм для женщин в ДТП оказался в 1,6 раза выше — виноваты разработки на «усредненного мужчину»

Свежие исследования выявили: женщины в 1,6 раза чаще получают травмы в авариях, чем мужчины. Причина - стандарты безопасности, ориентированные на «среднего мужчину». Эксперты предлагают пересмотреть подходы к краш-тестам и системам защиты.

Вопрос безопасности на дорогах вновь оказался в центре внимания после масштабного исследования, которое обнаружило неожиданные открытия: современные автомобили защищают женщинхуже, чем мужчин, а риск травм для женщин остается значительно выше. Особую тревогу вызывает тот факт, что разница наиболее заметна при не самых серьезных авариях — именно в таких случаях женщины чаще сталкиваются с тяжелыми последствиями.

Анализ неотложной помощи за последние 12 лет в Австрии показал: если в автомобиле находится женщина, вероятность ее травмирования в среднем в 1,6 раза выше. При столкновениях на малых скоростях риск для женщин превышает аналогичный показатель для мужчин. Исследование под руководством Корины Клуг выявило, что женщины чаще страдают от повреждений грудной клетки, позвоночника, а также рук и ног. Особенно уязвимы женщины старше 50 лет.

Ученые не ограничились сухой статистикой. Они провели детальную реконструкцию ДТП и использовали виртуальные биомеханические модели, чтобы сравнить, как мужское и женское тело реагируют на удары в разных положениях. Оказалось, что посадка пассажира играет ключевую роль: положение кресла и тела влияет на риск травм для всех, но женщины чаще оказываются на пассажирском месте и чаще принимают нештатные позы — например, откидывают спинку или отодвигают сиденье назад.

Современные ремни и подушки безопасности плохо работают при таких положениях тела, что увеличивает риск. Явление, когда тело проскальзывает под ремень при ударе, называется «подныриванием» — оно часто приводит к тяжелым внутренним повреждениям. Правильная посадка критически важна: ремень должен проходить по тазовой кости и ключице, без толстой одежды и расслабленных поз.

Проблема уходит корнями в историю краш-тестов. Десятилетиями эталоном был «50-й процентиль мужчины» — усредненная мужская модель. Даже «женские» манекены — лишь уменьшенные копии мужских, соответствующих очень миниатюрной женщине. По данным исследования, 95% реальных женщин выше и тяжелее этого стандарта.

Особенности женской анатомии — ширина таза, строение грудной клетки, геометрия плечевого пояса — практически не учитываются при испытаниях на фронтальные и боковые удары. Специализированные женские манекены применяются только для ударов сзади и то крайне редко. Исследователи подчеркивают: женщины — это не просто «маленькие мужчины», а универсальные модели искажают реальную картину риска.

Автопроизводителям рекомендовано внедрять интеллектуальные системы безопасности, например адаптивные ограничители усилия ремней, которые учитывают не только вес, но и комплекцию человека и его положение в кресле. Ученые настаивают на пересмотре стандартов сертификации: будущие процедуры должны охватывать большее разнообразие телосложений и реалистичных посадок.

Для этого можно использовать виртуальные биомеханические модели, позволяющие анализировать множество вариантов без сложных физических тестов. Такой подход способен значительно улучшить защиту женщин при авариях, не дожидаясь полной смены парка автомобилей.

Эксперты также напоминают о простых правилах для водителей и пассажиров: не откидывать спинку слишком сильно, не садиться слишком далеко от ремня и следить, чтобы поясная часть ремня проходила по тазовым костям, а плечевая — через середину ключицы. Только при правильной посадке системы безопасности работают максимально эффективно.

