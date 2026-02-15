Необычные прозвища советского грузовика: как форма кабины и американские аналоги повлияли на народное имя

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

15 февраля 2026, 09:47

Почему ЗИЛ-157 называли «Трумэном» и «колуном»: история прозвищ советской легенды

ЗИЛ-157 - не просто грузовик, а символ целой эпохи, который получил сразу несколько ярких прозвищ. Почему его называли «колуном» и откуда взялось имя «Трумэн»? Разбираемся в деталях и узнаем, что скрывается за этими именами.

ЗИЛ-157 — это не просто очередной грузовой автомобиль СССР. Его история и народная слава давно вышли за рамки технических характеристик. Эта машина, которую узнают даже далекие от автотематики люди, стала настоящим символом советской инженерной мысли и выносливости. Выпускавшийся с конца 1950-х до 1990-х годов, ЗИЛ-157 был рабочей лошадкой для армии и промышленности, и его можно было встретить на стройплощадках, в лесах, в геологических экспедициях и в военных колоннах. За почти четыре десятилетия с конвейера сошло около 800 тысяч экземпляров — цифра, которая говорит сама за себя.

Однако не только технические возможности сделали ЗИЛ-157 легендой. В народе грузовик оброс десятком прозвищ, каждое из которых отражает либо его внешний вид, либо связь с зарубежными аналогами. Самое распространенное прозвище — «колун»: если взглянуть на кабину сверху, становится понятно его происхождение, ведь острый капот и расширяющаяся к задней части кабина действительно напоминают топор-колун. Такая форма не только выделяла машину среди других, но и делала ее узнаваемой даже на расстоянии.

Еще более любопытно прозвище «Трумэн», появившееся не случайно. Дело в том, что ЗИЛ-157 внешне и по конструкции напоминал американский грузовик «Студебеккер», который поставлялся в СССР по ленд-лизу во время Второй мировой войны. В те годы президентом США был Гарри Трумэн, и именно под его именем среди советских водителей ассоциировался американский грузовик, а когда на дорогах появился похожий по облику ЗИЛ-157, за ним закрепилось это необычное прозвище. Такие народные имена подчеркивают не только особенности внешности, но и отношение к машине: «колун» — за суровый, «рубящий» характер, «Трумэн» — за связь с зарубежной техникой, которая в свое время считалась эталоном надежности. Были и другие прозвища, например «Захар» — по первой букве в названии завода, а также «утюг» и «крокодил» — по характерным чертам дизайна, но именно «Колун» и «Трумэн» стали наиболее устойчивыми и узнаваемыми.

Технически ЗИЛ-157 был настоящим внедорожником своего времени. Полный привод 6×6, бензиновый двигатель объемом 5,56 литра, механическая коробка передач с пятью ступенями и двухступенчатая раздатка позволяли грузовику уверенно вести себя на бездорожье. Его грузоподъемность составляла 2,5 тонны на бездорожье и до 4,5 тонны на шоссе, а максимальная скорость достигала 65 км/ч. Клиренс в 310 миллиметров делал машину практически неуязвимой для российских дорог, а централизованная система регулировки давления в шинах для своего времени была настоящим прорывом. Габариты машины тоже впечатляли: почти семь метров в длину, более двух метров в ширину и высоту, а масса свыше пяти тонн делала ЗИЛ-157 универсальным инструментом для самых разных задач — от перевозки людей до буксировки техники.

Сегодня ЗИЛ-157 — это уже часть истории, но его прозвища продолжают жить в рассказах водителей и коллекционеров, напоминая о времени, когда техника создавалась не только для работы, но и для преодоления настоящих испытаний. И, возможно, именно благодаря своей яркой индивидуальности этот грузовик до сих пор вызывает уважение и интерес у новых поколений.

Упомянутые модели: ЗИЛ 157
Упомянутые марки: ЗИЛ
Похожие материалы ZIL

