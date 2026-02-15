Необычные прозвища советского грузовика: как форма кабины и американские аналоги повлияли на народное имя

15 февраля 2026, 09:47
Почему ЗИЛ-157 называли «Трумэном» и «колуном»: история прозвищ советской легенды
ЗИЛ-157 - не просто грузовик, а символ целой эпохи, который получил сразу несколько ярких прозвищ. Почему его называли «колуном» и откуда взялось имя «Трумэн»? Разбираемся в деталях и узнаем, что скрывается за этими именами.
ЗИЛ-157 — это не просто очередной грузовой автомобиль СССР. Его история и народная слава давно вышли за рамки технических характеристик. Эта машина, которую узнают даже далекие от автотематики люди, стала настоящим символом советской инженерной мысли и выносливости. Выпускавшийся с конца 1950-х до 1990-х годов, ЗИЛ-157 был рабочей лошадкой для армии и промышленности, и его можно было встретить на стройплощадках, в лесах, в геологических экспедициях и в военных колоннах. За почти четыре десятилетия с конвейера сошло около 800 тысяч экземпляров — цифра, которая говорит сама за себя.
Однако не только технические возможности сделали ЗИЛ-157 легендой. В народе грузовик оброс десятком прозвищ, каждое из которых отражает либо его внешний вид, либо связь с зарубежными аналогами. Самое распространенное прозвище — «колун»: если взглянуть на кабину сверху, становится понятно его происхождение, ведь острый капот и расширяющаяся к задней части кабина действительно напоминают топор-колун. Такая форма не только выделяла машину среди других, но и делала ее узнаваемой даже на расстоянии.
Еще более любопытно прозвище «Трумэн», появившееся не случайно. Дело в том, что ЗИЛ-157 внешне и по конструкции напоминал американский грузовик «Студебеккер», который поставлялся в СССР по ленд-лизу во время Второй мировой войны. В те годы президентом США был Гарри Трумэн, и именно под его именем среди советских водителей ассоциировался американский грузовик, а когда на дорогах появился похожий по облику ЗИЛ-157, за ним закрепилось это необычное прозвище. Такие народные имена подчеркивают не только особенности внешности, но и отношение к машине: «колун» — за суровый, «рубящий» характер, «Трумэн» — за связь с зарубежной техникой, которая в свое время считалась эталоном надежности. Были и другие прозвища, например «Захар» — по первой букве в названии завода, а также «утюг» и «крокодил» — по характерным чертам дизайна, но именно «Колун» и «Трумэн» стали наиболее устойчивыми и узнаваемыми.
Технически ЗИЛ-157 был настоящим внедорожником своего времени. Полный привод 6×6, бензиновый двигатель объемом 5,56 литра, механическая коробка передач с пятью ступенями и двухступенчатая раздатка позволяли грузовику уверенно вести себя на бездорожье. Его грузоподъемность составляла 2,5 тонны на бездорожье и до 4,5 тонны на шоссе, а максимальная скорость достигала 65 км/ч. Клиренс в 310 миллиметров делал машину практически неуязвимой для российских дорог, а централизованная система регулировки давления в шинах для своего времени была настоящим прорывом. Габариты машины тоже впечатляли: почти семь метров в длину, более двух метров в ширину и высоту, а масса свыше пяти тонн делала ЗИЛ-157 универсальным инструментом для самых разных задач — от перевозки людей до буксировки техники.
Сегодня ЗИЛ-157 — это уже часть истории, но его прозвища продолжают жить в рассказах водителей и коллекционеров, напоминая о времени, когда техника создавалась не только для работы, но и для преодоления настоящих испытаний. И, возможно, именно благодаря своей яркой индивидуальности этот грузовик до сих пор вызывает уважение и интерес у новых поколений.
Похожие материалы ZIL
-
15.02.2026, 19:33
КАМАЗ на «Дакаре»: почему спортивные победы не превращаются в мировые продажи
КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 08:26
ГАЗ-51: советский грузовик, изменивший автопром и экспортировавшийся по всему миру
ГАЗ-51 стал символом целой эпохи и задал стандарты для грузовых автомобилей в СССР. Его история - это не только про технику, но и про влияние зарубежных идей, массовое производство и уникальные решения, актуальные и сегодня.Читать далее
-
15.02.2026, 08:17
МАЗ 5440: как белорусский тягач стал ответом времени, пройдя путь от кабин MAN до китайских моторов
МАЗ 5440 уверенно занимает позиции на рынке грузовых перевозок благодаря сочетанию надежности, экономичности и соответствию строгим стандартам. Разбираемся, какие особенности делают этот тягач востребованным для международных маршрутов.Читать далее
-
15.02.2026, 06:07
Редкий автобус GMC с историей: попытка переделки в дом на колесах обернулась провалом
Классические школьные автобусы GMC способны проехать до миллиона километров, но их списывают задолго до этого. Почему такие машины редко становятся успешными автодомами и что мешает реализовать их потенциал - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 04:44
Harley-Davidson FLH Sol Invictus: японский кастом, который поражает воображение
Японская кастом-сцена снова удивляет: Fatech из Токио представил Harley-Davidson FLH Sol Invictus, который ломает привычные представления о мотоциклах. Почему этот проект обсуждают эксперты и чем он выделяется на фоне других?Читать далее
-
14.02.2026, 19:11
Почему трактор Т-70 из СССР называли «скворечником» и «луноходом»
Советский трактор Т-70 до сих пор вызывает споры из-за своих необычных прозвищ и внешности. Почему его называли «скворечником» и «луноходом», и что скрывается за этими именами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.02.2026, 08:26
ГАЗ-69 «Козлик»: как советский внедорожник стал легендой и почему его до сих пор ценят
ГАЗ-69, прозванный «козликом», стал символом советской инженерии и массового экспорта. Его уникальные модификации, военное прошлое и народная любовь сделали этот внедорожник по-настоящему культовым. Почему интерес к нему не угасает даже спустя десятилетия?Читать далее
-
14.02.2026, 08:17
МАЗ против гигантов: Почему белорусские грузовики проигрывают китайским и европейским брендам
Минский автозавод оказался в сложной ситуации: технологическое отставание, ценовое давление и слабый маркетинг мешают ему удерживать долю на рынке грузовиков. Почему это важно для отрасли и какие риски ждут МАЗ - в материале.Читать далее
-
14.02.2026, 08:13
Кто лидирует по числу побед в Формуле-1: рейтинг самых успешных гонщиков
В мире Формулы-1 рекорды обновляются чаще, чем кажется. Кто из легендарных пилотов смог войти в элиту по числу побед и почему их достижения до сих пор вызывают споры среди экспертов - разбираемся в нашем материале.Читать далее
-
14.02.2026, 05:47
Пять моделей ВАЗ, которые стоит рассмотреть на вторичном рынке в 2026 году
В 2026 году вторичный рынок ВАЗ предлагает уникальный выбор: от редких спортивных версий до вместительных универсалов. Разбираемся, какие модели LADA выделяются на фоне остальных и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
