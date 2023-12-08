Почему зимой лучше отказаться от литых дисков: эксперты назвали три причины

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Эксперты портала njcar.ru объяснили, почему зимой предпочтительнее использовать простенькие штампованные колесные диски, а красивые легкосплавные убрать в гараж до весны. Во-первых экстремально низкие температуры влияют на прочность сплава, из которого изготовлены литые диски. Уже при -20 градусах они теряют устойчивость к повреждениям, а при -30 и вовсе становятся хрупкими.

Второй момент связан со сложным многоспицевым дизайном. Пространство между спицами легко забивается снегом и льдом, что приводит к разбалансировке колес, передающей вибрацию на руль. В такой ситуации страдает и подвеска, и рулевое управление. Наконец, литые диски более чувствительны к химическому составу дорожных реагентов и при взаимодействии с ними могут быстро потерять товарный вид. Поэтому проще и дешевле заменить на зиму легкосплавные колесные диски стальными.

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