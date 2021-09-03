«Почта России» закупает беспилотные грузовики: они появятся на дорогах в 2022 году
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Накануне Volvo Group Россия наряду с другими участниками подписала на Восточном Экономическом Форуме (ВЭФ-2021) соглашение по проекту «Беспилотные логистические коридоры». В арсенале компании есть беспилотные грузовики Volvo Vera, которые успешно эксплуатируются в Швеции на закрытых территориях: в шахтах, карьерах, портово-логистических терминалах.
В России эксперимент стартует в следующем году, а к 2024 году планируют перейти к масштабному коммерческому использованию беспилотных грузовиков на магистрали между Москвой и Петербургом. Автономные перевозки между Азией и Европой хотят запустить к 2030 году.
- 1 590 000 РAudi A7 2013 в Москве
- 2 900 000 РBMW 5 серия 2019 в Москве
- 880 000 РNissan Note 2017 в Москве
- 890 000 РMercedes CLS-класс 2012 в Москве
- 1 075 000 РChevrolet Orlando 2013 в Москве
- 775 000 РBMW 5 серии 2002 в Москве
- 430 000 РMercedes E-класс 2000 в Москве
- 13 999 999 РLand Rover Range Rover 2014 в Москве
- 1 780 000 РRenault Scenic 2018 в Москве
- 1 850 000 РMercedes E-класс 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий