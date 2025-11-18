Водитель попал в объектив камеры: что на самом деле происходило в красном фургоне?

Почтальон Royal Mail уволен после странного поведения в служебном фургоне

Водитель Royal Mail оказался в центре скандала. Его действия зафиксировала камера. Компания провела срочное расследование. Итоги оказались неожиданными для всех.

В Великобритании разгорелся скандал вокруг сотрудника службы доставки Royal Mail. Водитель, находясь в фирменном красном фургоне, был замечен за подозрительными действиями, которые попали в объектив камеры наблюдения. Как сообщает Dailymail, инцидент произошел в конце октября, когда мужчина, не стесняясь, занялся чем-то явно не связанным с рабочими обязанностями.

На кадрах видно, как работник, сидя за рулем, достает некий предмет, после чего в его руках появляется яркая вспышка. Затем он выбрасывает этот предмет в окно, быстро берет телефон и выходит из машины, чтобы продолжить доставку. Перед этим он осматривается, будто проверяя, не стал ли объектом чьего-то внимания. Все происходящее было зафиксировано камерой, установленной на одном из домов, и вскоре запись оказалась в интернете.

Пользователи соцсетей тут же начали обсуждать увиденное. Одни выразили недоумение, зачем совершать подобные поступки в рабочей форме и на служебном транспорте. Другие предположили, что мужчина мог просто разглядывать что-то необычное, а не заниматься запрещенными делами. Нашлись и те, кто посочувствовал почтальону, отметив, что компания могла бы предложить ему помощь, а не просто увольнять.

По информации Dailymail, Royal Mail оперативно отреагировала на инцидент. Было проведено внутреннее расследование, по итогам которого выяснилось, что водитель работал по контракту через агентство. После проверки компания прекратила с ним сотрудничество. В Royal Mail подчеркнули, что курьерам запрещено курить в форме и в служебных автомобилях, даже если речь идет о табаке, не говоря уже о других веществах.

Ситуация вызвала широкий резонанс, ведь подобные случаи подрывают доверие к почтовым службам. Многие задаются вопросом, насколько тщательно контролируется поведение сотрудников на маршруте и какие меры принимаются для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Пока же Royal Mail ограничилась увольнением работника и заверениями в строгом соблюдении стандартов безопасности и этики.