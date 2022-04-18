18 апреля 2022, 00:15
Почти 2 000 кроссоверов Skoda Kodiaq попали в России под отзыв: причина очень странная
Российский офис концерна «Фольксваген Груп Рус» объявил о начале крупной отзывной кампании, которая затронет без малого две тысячи кроссоверов Skoda Kodiaq, проданных в 2021 году.
Дарья Климова Фото: Skoda
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Фото: Skoda
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Из-за этой досадной ошибки почти две тысячи кроссоверов должны будут прибыть к дилеру, где неверную наклейку заменят на правильную. Все работы проведут бесплатно. В ближайшее время владельцев уведомят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в ближайший сервис.
Упомянутые модели: Skoda Kodiaq (от 1 339 000 Р)
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