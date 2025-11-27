Редкий Porsche 930 1977 года после дорогой реставрации выставлен на продажу – удастся ли владельцу вернуть потраченные средства

27 ноября 2025, 21:18
Почти 600 тысяч долларов на восстановление Porsche 930 1977 года окупятся ли вложения
Почти 600 тысяч долларов на восстановление Porsche 930 1977 года окупятся ли вложения
Сколько реально стоит вернуть к жизни культовый спорткар? Восстановление классических авто часто обходится дороже, чем кажется. На аукционах мы видим лишь итоговую цену, но не знаем, сколько сил и денег вложено. История одного Porsche 930 1977 года заставляет задуматься о выгоде таких инвестиций.
Многие автолюбители мечтают о классических спорткарах, которые сверкают на аукционах и вызывают восхищение публики. Но мало кто задумывается, во сколько на самом деле обходится восстановление таких автомобилей. За кулисами красивых фотографий и громких цен скрывается суровая реальность: реставрация может стоить баснословных денег, а итоговая сумма часто превышает даже самые смелые ожидания.
Перед нами уникальный пример – Porsche 930 1977 года выпуска, на восстановление которого было потрачено почти 600 тысяч долларов. Эта сумма способна удивить даже опытных коллекционеров. Владелец не пожалел средств, чтобы вернуть автомобилю заводской блеск и техническое совершенство. Каждый винтик, каждая деталь были тщательно отреставрированы или заменены на оригинальные, чтобы машина выглядела и ехала так, как задумано инженерами почти полвека назад.
Однако возникает закономерный вопрос: сможет ли владелец вернуть вложенные средства, выставив автомобиль на продажу? Как показывает практика, далеко не всегда инвестиции в реставрацию окупаются. На аукционах классические Porsche действительно могут уходить за впечатляющие суммы, но стоимость работ и редких запчастей часто оказывается выше, чем итоговая цена продажи. В случае с этим Porsche 930 ситуация особенно интересна – автомобиль не просто восстановлен, а доведен до состояния, близкого к музейному экспонату.
По информации autoevolution, такие проекты требуют не только финансовых вложений, но и огромного терпения. Поиск оригинальных комплектующих, работа с мастерами, контроль за качеством – все это занимает месяцы, а иногда и годы. В итоге владелец получает не просто машину, а настоящий артефакт эпохи, который может стать украшением любой коллекции. Но будет ли найден покупатель, готовый заплатить за этот труд и страсть? Ответ на этот вопрос покажет только время и интерес рынка к подобным уникальным экземплярам.
Похожие материалы Порше
-
28.11.2025, 06:37
В Бразилии стартовали продажи лимитированного Mitsubishi Triton Savana с уникальными возможностями
Mitsubishi представила в Бразилии особую версию пикапа Triton Savana. Всего выпущено 80 машин. Автомобиль получил увеличенную глубину преодоления брода и ряд доработок. Цена и детали комплектации держатся в секрете. Узнайте, чем еще удивит новинка.Читать далее
-
28.11.2025, 06:28
Почему уникальный двигатель Ball-Stud Hemi от Chrysler так и не попал в серию
В конце 60-х Chrysler задумал заменить тяжелые V8 новым мотором, но проект Ball-Stud Hemi так и не вышел за пределы опытных образцов. Почему перспективная разработка не получила шанса и что стало с единственным уцелевшим экземпляром – рассказываем в материале.Читать далее
-
28.11.2025, 05:06
Пять причин, почему HEMI Dart Super Stock 1968 года — самый безумный маслкар Mopar
В 1968 году Dodge и Hurst выпустили уникальный HEMI Dart. Эта машина до сих пор поражает своей дерзостью. В 60-х Chrysler доминировал в дрэг-рейсинге. Как появился самый экстремальный маслкар Mopar? Почему он стал легендой? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 04:48
Skoda Elroq отмечает выпуск 100 000-го электрокара на заводе в Млада-Болеславе
Skoda удивила рынок: компактный электрокар Elroq разошелся тиражом свыше 100 тысяч за 11 месяцев. Производство стартовало в январе 2025 года на главном заводе марки. Модель быстро стала одной из самых востребованных в Европе. Узнайте, что стоит за этим успехом.Читать далее
-
27.11.2025, 23:38
АвтоВАЗ откладывает запуск новых моделей Lada и делает ставку на Azimut
АвтоВАЗ пересмотрел сроки выхода новых автомобилей. Ключевые проекты отложены на несколько лет. Компания сосредотачивается на развитии кроссовера Azimut. В статье анализируются причины и последствия изменений.Читать далее
-
27.11.2025, 22:47
Audi представила дизельный V6 для Q5 и A6: работает на отработанном масле и экономит топливо
Audi удивила новым дизельным V6 для Q5 и A6. Мотор работает на биотопливе из отходов. В конструкции применены гибридные технологии. Производитель обещает заметное снижение выбросов. Подробности о новинке – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 22:26
Редкий Plymouth Road Runner 1970 года с Hemi и Air Grabber выставят на аукцион
В 2026 году на аукционе Mecum появится уникальный Plymouth Road Runner 1970 года. Автомобиль выделяется редким мотором Hemi и яркой окраской FC7. Ожидается, что цена превысит 150 тысяч долларов. Эксперты считают этот экземпляр одним из лучших на рынке. Подробности о комплектации и истории машины – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 21:51
Редкий Dodge Charger 1969 года с новым мотором не доехал до финиша на дрэг-стрипе
Dodge Charger 1969 года вновь оказался в центре внимания. Культовый маслкар получил мощный двигатель после двух десятилетий забвения. Однако первая же попытка на дрэг-стрипе закончилась неожиданной поломкой. Почему так произошло и что ждет автомобиль дальше – читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 21:03
Владелец купил новый Porsche 718 Boxster S за 8,3 млн рублей и продал через 300 км
На рынке появился почти новый Porsche 718 Boxster S с минимальным пробегом. Владелец потратил крупную сумму, но быстро расстался с машиной. Причины такого решения вызывают вопросы. Детали этой истории интригуют автолюбителей. Узнайте, что произошло на самом деле.Читать далее
-
27.11.2025, 20:52
В Иллинойсе выставили на продажу три редких Camaro Z28 1969 года и другие маслкары
В Иллинойсе обнаружили сразу три Chevrolet Camaro Z28 1969 года. Все автомобили продает один энтузиаст. В коллекции также есть Plymouth GTX 1972 и Buick Riviera GS 1965. Подробности сделки держатся в секрете. История обещает удивить даже опытных коллекционеров.Читать далее
Похожие материалы Порше
-
28.11.2025, 06:37
В Бразилии стартовали продажи лимитированного Mitsubishi Triton Savana с уникальными возможностями
Mitsubishi представила в Бразилии особую версию пикапа Triton Savana. Всего выпущено 80 машин. Автомобиль получил увеличенную глубину преодоления брода и ряд доработок. Цена и детали комплектации держатся в секрете. Узнайте, чем еще удивит новинка.Читать далее
-
28.11.2025, 06:28
Почему уникальный двигатель Ball-Stud Hemi от Chrysler так и не попал в серию
В конце 60-х Chrysler задумал заменить тяжелые V8 новым мотором, но проект Ball-Stud Hemi так и не вышел за пределы опытных образцов. Почему перспективная разработка не получила шанса и что стало с единственным уцелевшим экземпляром – рассказываем в материале.Читать далее
-
28.11.2025, 05:06
Пять причин, почему HEMI Dart Super Stock 1968 года — самый безумный маслкар Mopar
В 1968 году Dodge и Hurst выпустили уникальный HEMI Dart. Эта машина до сих пор поражает своей дерзостью. В 60-х Chrysler доминировал в дрэг-рейсинге. Как появился самый экстремальный маслкар Mopar? Почему он стал легендой? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 04:48
Skoda Elroq отмечает выпуск 100 000-го электрокара на заводе в Млада-Болеславе
Skoda удивила рынок: компактный электрокар Elroq разошелся тиражом свыше 100 тысяч за 11 месяцев. Производство стартовало в январе 2025 года на главном заводе марки. Модель быстро стала одной из самых востребованных в Европе. Узнайте, что стоит за этим успехом.Читать далее
-
27.11.2025, 23:38
АвтоВАЗ откладывает запуск новых моделей Lada и делает ставку на Azimut
АвтоВАЗ пересмотрел сроки выхода новых автомобилей. Ключевые проекты отложены на несколько лет. Компания сосредотачивается на развитии кроссовера Azimut. В статье анализируются причины и последствия изменений.Читать далее
-
27.11.2025, 22:47
Audi представила дизельный V6 для Q5 и A6: работает на отработанном масле и экономит топливо
Audi удивила новым дизельным V6 для Q5 и A6. Мотор работает на биотопливе из отходов. В конструкции применены гибридные технологии. Производитель обещает заметное снижение выбросов. Подробности о новинке – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 22:26
Редкий Plymouth Road Runner 1970 года с Hemi и Air Grabber выставят на аукцион
В 2026 году на аукционе Mecum появится уникальный Plymouth Road Runner 1970 года. Автомобиль выделяется редким мотором Hemi и яркой окраской FC7. Ожидается, что цена превысит 150 тысяч долларов. Эксперты считают этот экземпляр одним из лучших на рынке. Подробности о комплектации и истории машины – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 21:51
Редкий Dodge Charger 1969 года с новым мотором не доехал до финиша на дрэг-стрипе
Dodge Charger 1969 года вновь оказался в центре внимания. Культовый маслкар получил мощный двигатель после двух десятилетий забвения. Однако первая же попытка на дрэг-стрипе закончилась неожиданной поломкой. Почему так произошло и что ждет автомобиль дальше – читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 21:03
Владелец купил новый Porsche 718 Boxster S за 8,3 млн рублей и продал через 300 км
На рынке появился почти новый Porsche 718 Boxster S с минимальным пробегом. Владелец потратил крупную сумму, но быстро расстался с машиной. Причины такого решения вызывают вопросы. Детали этой истории интригуют автолюбителей. Узнайте, что произошло на самом деле.Читать далее
-
27.11.2025, 20:52
В Иллинойсе выставили на продажу три редких Camaro Z28 1969 года и другие маслкары
В Иллинойсе обнаружили сразу три Chevrolet Camaro Z28 1969 года. Все автомобили продает один энтузиаст. В коллекции также есть Plymouth GTX 1972 и Buick Riviera GS 1965. Подробности сделки держатся в секрете. История обещает удивить даже опытных коллекционеров.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве