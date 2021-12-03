Почти даром: самые дешевые модели Aston Martin
DB9 Volante
Самая дешевая машина бренда. Это кабриолет с откидным мягким верхом, выглядит он неплохо и может стать вашим за сумму от 20 тыс. долларов. Конечно, мы сейчас говорим об американском рынке. Правда будьте готовы к тому, что у машины будет пробег за 100 тыс. км, да и может ли быть иначе у модели конца 90-х годов?
DB7 Volante
Еще один кабриолет конца 90-х, возможно именно экономия на полноценной крыше делает его таким бюджетным, потому что эта красота может стать вашей всего за 25 тыс. долларов. Вы получите не только машину с престижным названием, но еще и рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3,2 л с мощностью 335 л.с. Не спорткар, но до сотни за 6 секунд разгоняется.
DB7 Vantage
Здесь уже цена не такая приятная, от 32,2 тыс. долларов придется выложить за Aston Martin DB7 Vantage, оснащенный V12 на 5,9 л. Как вы понимаете, платить придется за мощность, она у модели достигает 420 л.с., да и разгон до 100 км отнимает менее 5 секунд. Не каждый новый Jaguar на такое способен!
Vantage Roadster
Поднимаем ставки и переходим к авто из 21 века – восхитительный родстер 2006 года может стать вашим всего за 38 тыс. долларов! Кабриолет с мощным V8 объемом 4,3 л позволит почувствовать себя Бондом, Джеймсом Бондом.
Vantage Coupe
Вот мы и добрались до «всесезонных» моделей, это купе с V8 объемом 4,3 л обойдется вам дешевле нового BMW, всего 40 тыс. долларов. Модель стандартно оснащалась тормозной системой Brembo, а если вам повезет найти образец, выпущенный после 2008 года, то знайте – они шли с расширенным пакетом послепродажного обслуживания, позволявшем повысить мощность и управляемость машины.
DB9 Coupe
Относительно бюджетные модели кончились, впереди три машины с ценниками новых премиальных машин. За 45 тыс. долларов вы можете купить новенький седан Mercedes-Benz или подержанное купе Aston Martin DB9, решать только вам. В отличие от ранее рассмотренных моделей, тут уже уровень роскоши сильно вырос: кожаная отделка салона, вставки из орехового дерева, светодиодная подсветка и продвинутая музыкальная система. Вам точно нужен Мерседес?
Rapide
Эта спортивная пятидверная модель может стать вашей за 49 тыс. долларов, то есть намного дешевле новеньких спорткаров. Модель оснащена двигателем V12 и задним приводом. Салон с кожаной отделкой, вставками из орехового дерева, крутой стереосистемой с 16 динамиками, а еще великолепными сиденьями с подогревом и охлаждением.
Vanquish
Согласны, 64 тыс. долларов уже далеко за гранью всех бюджетов на подержанное авто. Но прежде чем отказаться от этой идеи знайте – точно на такой машине гонял сам агент 007 в «Умри, но не сегодня»! Двигатель V12 объемом 5,9 л и мощностью 460 л.с. тоже впечатляет. Кстати, модель выпускалась всего 6 лет и была флагманом модельного ряда Aston Martin.
Все цены взяты из объявлений о продаже машин с пробегом на территории США, и не гарантируют того, что подобные предложения вы встретите в России.
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