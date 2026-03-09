Продажа спорткара знаменитости — почему Audi RS 3 потерял в цене и что получит новый владелец

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 марта 2026, 15:02

Почти новый Audi RS 3 с автографом Джои Крамера ушел с аукциона дешевле рынка — в чем причина

Почти новый Audi RS 3 с автографом Джои Крамера ушел с аукциона дешевле рынка — в чем причина

Продажа спорткара знаменитости — почему Audi RS 3 потерял в цене и что получит новый владелец

Почти новый Audi RS 3 с автографом Джои Крамера ушел с аукциона дешевле рынка — в чем причина

Audi RS 3, принадлежавший Джои Крамеру из Aerosmith, был продан на онлайн-аукционе с заметной потерей в цене. Несмотря на минимальный пробег и эксклюзивные опции, автомобиль ушел дешевле изначальной стоимости. Эксперты отмечают, что даже статус знаменитости не всегда спасает от быстрой амортизации.

Audi RS 3, принадлежавший Джои Крамеру из Aerosmith, был продан на онлайн-аукционе с заметной потерей в цене. Несмотря на минимальный пробег и эксклюзивные опции, автомобиль ушел дешевле изначальной стоимости. Эксперты отмечают, что даже статус знаменитости не всегда спасает от быстрой амортизации.

Сделки с автомобилями знаменитостей всегда вызывают интерес, особенно когда речь идет о премиальных моделях с минимальным пробегом. На этот раз внимание автолюбителей привлек Audi RS 3 Sedan, который недавно сменил владельца на онлайн-аукционе Cars&Bids, и примечательно, что за рулем этого автомобиля ранее был Джои Крамер, барабанщик классической группы Aerosmith. Несмотря на громкое имя в истории машины, итоговая цена оказалась ниже ожиданий, так как спортседан ушел за 61 500 долларов, что примерно на 10 тысяч меньше его первоначальной стоимости.

Самое удивительное в этом предложении то, что машина практически не эксплуатировалась, на одометре всего 794 мили, что составляет 1 278 километров. Внешне и технически автомобиль пребывает в сохранившемся заводском исполнении с незабываемым цветом Kyalami Green, черным салоном с акцентами Micrommata Green, спортивной выхлопной системой, матричными светодиодными фарами и расширенными опциями в виде пакетов RS Design Pack и RS Tech Package. Среди дополнительных преимуществ можно выделить премиальную акустику Sonos, проекционный дисплей и карбоновые элементы отделки, а единственным изменением стали окрашенные в цвет кузова тормозные суппорты.

Под капотом у этого седана находится знаменитый пятицилиндровый турбомотор Audi Sport объемом 2,5 литра, выдающий 394 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента. В паре с 7-ступенчатым автоматом и полным приводом этот двигатель разгоняет седан до сотни всего за 3,6 секунды, а максимальная скорость достигает 290 километров в час. Несмотря на столь впечатляющие характеристики, автомобиль не избежал высокой потери в стоимости даже с учетом минимального пробега и эксклюзивной комплектации.

Интересно, что основная запись о сервисном обслуживании касается замены всех четырех шин на пробеге всего 72 километра в 2025 году. Новый владелец получил не только сам автомобиль, но и полный комплект документов, два ключа, фирменную наклейку на стекло, а также барабанные палочки с автографом Джои Крамера, хотя оформление права собственности станет возможным лишь после прекращения кредитных обязательств на машину.

Ситуация с этой Audi RS 3 наглядно показывает, что даже статус знаменитости не всегда гарантирует сохранность стоимости автомобиля. Подобные примеры уже встречались на рынке, и этот случай лишний раз подтверждает, что эксклюзивность происхождения не является страховкой от финансовых потерь при перепродаже. 

Данные примеры уже встречались на рынке: Bentley Continental GTC 2007 года также был продан дешевле нового гибрида, который подробно разбирался в материале о неожиданном падении цен на премиальные автомобили . Эксперты отмечают, что для покупателей важнее техническое состояние и комплектация, чем громкое имя в документах.

В итоге покупка Audi RS 3 за 61 500 долларов выглядит выгодно для нового владельца: автомобиль практически новый, с широкими возможностями и автографом музыканта. Однако для продавцов - это наглядный пример того, как быстро могут обесцениваться даже самые яркие и редкие экземпляры на вторичном рынке.

Упомянутые модели: Audi RS3 (2 400 000 Р)
Упомянутые марки: Audi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ауди

Похожие материалы Ауди

«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Челябинск Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться