Продажа спорткара знаменитости — почему Audi RS 3 потерял в цене и что получит новый владелец

Почти новый Audi RS 3 с автографом Джои Крамера ушел с аукциона дешевле рынка — в чем причина

Audi RS 3, принадлежавший Джои Крамеру из Aerosmith, был продан на онлайн-аукционе с заметной потерей в цене. Несмотря на минимальный пробег и эксклюзивные опции, автомобиль ушел дешевле изначальной стоимости. Эксперты отмечают, что даже статус знаменитости не всегда спасает от быстрой амортизации.

Audi RS 3, принадлежавший Джои Крамеру из Aerosmith, был продан на онлайн-аукционе с заметной потерей в цене. Несмотря на минимальный пробег и эксклюзивные опции, автомобиль ушел дешевле изначальной стоимости. Эксперты отмечают, что даже статус знаменитости не всегда спасает от быстрой амортизации.

Сделки с автомобилями знаменитостей всегда вызывают интерес, особенно когда речь идет о премиальных моделях с минимальным пробегом. На этот раз внимание автолюбителей привлек Audi RS 3 Sedan, который недавно сменил владельца на онлайн-аукционе Cars&Bids, и примечательно, что за рулем этого автомобиля ранее был Джои Крамер, барабанщик классической группы Aerosmith. Несмотря на громкое имя в истории машины, итоговая цена оказалась ниже ожиданий, так как спортседан ушел за 61 500 долларов, что примерно на 10 тысяч меньше его первоначальной стоимости.

Самое удивительное в этом предложении то, что машина практически не эксплуатировалась, на одометре всего 794 мили, что составляет 1 278 километров. Внешне и технически автомобиль пребывает в сохранившемся заводском исполнении с незабываемым цветом Kyalami Green, черным салоном с акцентами Micrommata Green, спортивной выхлопной системой, матричными светодиодными фарами и расширенными опциями в виде пакетов RS Design Pack и RS Tech Package. Среди дополнительных преимуществ можно выделить премиальную акустику Sonos, проекционный дисплей и карбоновые элементы отделки, а единственным изменением стали окрашенные в цвет кузова тормозные суппорты.

Под капотом у этого седана находится знаменитый пятицилиндровый турбомотор Audi Sport объемом 2,5 литра, выдающий 394 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента. В паре с 7-ступенчатым автоматом и полным приводом этот двигатель разгоняет седан до сотни всего за 3,6 секунды, а максимальная скорость достигает 290 километров в час. Несмотря на столь впечатляющие характеристики, автомобиль не избежал высокой потери в стоимости даже с учетом минимального пробега и эксклюзивной комплектации.

Интересно, что основная запись о сервисном обслуживании касается замены всех четырех шин на пробеге всего 72 километра в 2025 году. Новый владелец получил не только сам автомобиль, но и полный комплект документов, два ключа, фирменную наклейку на стекло, а также барабанные палочки с автографом Джои Крамера, хотя оформление права собственности станет возможным лишь после прекращения кредитных обязательств на машину.

Ситуация с этой Audi RS 3 наглядно показывает, что даже статус знаменитости не всегда гарантирует сохранность стоимости автомобиля. Подобные примеры уже встречались на рынке, и этот случай лишний раз подтверждает, что эксклюзивность происхождения не является страховкой от финансовых потерь при перепродаже.

Данные примеры уже встречались на рынке: Bentley Continental GTC 2007 года также был продан дешевле нового гибрида, который подробно разбирался в материале о неожиданном падении цен на премиальные автомобили . Эксперты отмечают, что для покупателей важнее техническое состояние и комплектация, чем громкое имя в документах.

В итоге покупка Audi RS 3 за 61 500 долларов выглядит выгодно для нового владельца: автомобиль практически новый, с широкими возможностями и автографом музыканта. Однако для продавцов - это наглядный пример того, как быстро могут обесцениваться даже самые яркие и редкие экземпляры на вторичном рынке.