Продажа спорткара знаменитости — почему Audi RS 3 потерял в цене и что получит новый владелец

9 марта 2026, 15:02
Почти новый Audi RS 3 с автографом Джои Крамера ушел с аукциона дешевле рынка — в чем причина
Почти новый Audi RS 3 с автографом Джои Крамера ушел с аукциона дешевле рынка — в чем причина
Audi RS 3, принадлежавший Джои Крамеру из Aerosmith, был продан на онлайн-аукционе с заметной потерей в цене. Несмотря на минимальный пробег и эксклюзивные опции, автомобиль ушел дешевле изначальной стоимости. Эксперты отмечают, что даже статус знаменитости не всегда спасает от быстрой амортизации.
Сделки с автомобилями знаменитостей всегда вызывают интерес, особенно когда речь идет о премиальных моделях с минимальным пробегом. На этот раз внимание автолюбителей привлек Audi RS 3 Sedan, который недавно сменил владельца на онлайн-аукционе Cars&Bids, и примечательно, что за рулем этого автомобиля ранее был Джои Крамер, барабанщик классической группы Aerosmith. Несмотря на громкое имя в истории машины, итоговая цена оказалась ниже ожиданий, так как спортседан ушел за 61 500 долларов, что примерно на 10 тысяч меньше его первоначальной стоимости.
Самое удивительное в этом предложении то, что машина практически не эксплуатировалась, на одометре всего 794 мили, что составляет 1 278 километров. Внешне и технически автомобиль пребывает в сохранившемся заводском исполнении с незабываемым цветом Kyalami Green, черным салоном с акцентами Micrommata Green, спортивной выхлопной системой, матричными светодиодными фарами и расширенными опциями в виде пакетов RS Design Pack и RS Tech Package. Среди дополнительных преимуществ можно выделить премиальную акустику Sonos, проекционный дисплей и карбоновые элементы отделки, а единственным изменением стали окрашенные в цвет кузова тормозные суппорты.
Под капотом у этого седана находится знаменитый пятицилиндровый турбомотор Audi Sport объемом 2,5 литра, выдающий 394 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента. В паре с 7-ступенчатым автоматом и полным приводом этот двигатель разгоняет седан до сотни всего за 3,6 секунды, а максимальная скорость достигает 290 километров в час. Несмотря на столь впечатляющие характеристики, автомобиль не избежал высокой потери в стоимости даже с учетом минимального пробега и эксклюзивной комплектации.
Интересно, что основная запись о сервисном обслуживании касается замены всех четырех шин на пробеге всего 72 километра в 2025 году. Новый владелец получил не только сам автомобиль, но и полный комплект документов, два ключа, фирменную наклейку на стекло, а также барабанные палочки с автографом Джои Крамера, хотя оформление права собственности станет возможным лишь после прекращения кредитных обязательств на машину.
Ситуация с этой Audi RS 3 наглядно показывает, что даже статус знаменитости не всегда гарантирует сохранность стоимости автомобиля. Подобные примеры уже встречались на рынке, и этот случай лишний раз подтверждает, что эксклюзивность происхождения не является страховкой от финансовых потерь при перепродаже.
Данные примеры уже встречались на рынке: Bentley Continental GTC 2007 года также был продан дешевле нового гибрида, который подробно разбирался в материале о неожиданном падении цен на премиальные автомобили . Эксперты отмечают, что для покупателей важнее техническое состояние и комплектация, чем громкое имя в документах.
В итоге покупка Audi RS 3 за 61 500 долларов выглядит выгодно для нового владельца: автомобиль практически новый, с широкими возможностями и автографом музыканта. Однако для продавцов - это наглядный пример того, как быстро могут обесцениваться даже самые яркие и редкие экземпляры на вторичном рынке.
Похожие материалы Ауди
-
08.10.2025, 16:57
Почти новый Audi RS 3 2025 года выставлен на продажу после 4700 км
Редкий случай: почти новый Audi RS 3 2025 года ищет нового владельца. Машина только прошла обкатку. Почему хозяин решил расстаться с ней так скоро? Все подробности — в нашем материале.Читать далее
-
17.09.2025, 18:37
Редкая Audi RS3 2024 года ушла с аукциона за 5,2 млн рублей
Экземпляр Audi RS3 2024 года недавно сменил владельца. Легковой автомобиль Audi RS3 отличился редкой комплектацией. Итоговая сумма сделки удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
10.06.2024, 00:16
Быстрейшие автомобили Нюрбургринга. 6 лучших моделей в разных категориях
За последние 20 лет время круга на Нюрбургринге стало таким же важным маркетинговым инструментом для производителей спорткаров, как время разгона с места до 100 км/ч или максимальная скорость.Читать далее
-
16.09.2022, 00:01
Гонка Lamborghini Aventador и Audi RS 3 имела неожиданный финал (видео)
Некоторые автолюбители утверждают, что нет ничего лучше гонки с непредсказуемым финалом, в которой участвуют два совершенно непохожих друг на друга соперника. Гонка на дрэговую четверть мили Lamborghini Aventador и Audi RS 3 как раз одна из них.Читать далее
-
28.12.2021, 15:49
Audi рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2022 году
Российский офис Audi поделился планами на следующий год. Отечественных автомобилистов собираются порадовать сразу шестью новыми моделями. В Россию везут три «заряженные» RS-версии, мощный суперкар, электромобиль и обновлённый флагманский седан.Читать далее
-
09.03.2026, 16:11
Японский eVTOL SkyDrive выходит на финишную прямую сертификации для мирового рынка
SkyDrive, поддерживаемый Suzuki, близок к получению сертификации для eVTOL, что может изменить рынок воздушной мобильности. Одновременное продвижение в Японии и США открывает новые горизонты для глобального внедрения. Эксперты отмечают, что это событие способно повлиять на развитие отрасли и конкуренцию среди производителей.Читать далее
-
09.03.2026, 11:06
Необычный гибрид: Chevrolet El Camino и Buick Grand National в единственном экземпляре
В мире автолюбителей редко встречаются настолько необычные проекты: сочетание Chevrolet El Camino и Buick Grand National в одном автомобиле. Владелица, известная своей страстью к маслкарам, делится впечатлениями от вождения и рассказывает о судьбе уникального авто. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и поклонников ретро-машин - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.03.2026, 08:22
Возвращение «Волги»: почему ставка на Geely Monjaro — это прагматичный выбор, а не ностальгия
На российском рынке стартует выпуск новой «Волги К50», построенной на базе Geely Monjaro. Производитель обещает локализацию и массовое производство, а эксперты анализируют перспективы и возможные сложности. Почему этот проект вызывает столько внимания - в нашем материале.Читать далее
-
09.03.2026, 07:34
Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster: что важнее - комфорт или проходимость
Эксперты провели детальное сравнение Haval Jolion и Renault Duster на российских дорогах и вне их. В фокусе - динамика, оснащение, комфорт и реальная проходимость. Почему выбор между этими моделями стал особенно актуален в 2026 году - в нашем материале.Читать далее
-
09.03.2026, 07:32
BMW X7 первого поколения: как флагманский кроссовер теряет в цене на вторичном рынке
BMW X7, когда-то стоивший почти 95 000 долларов, сегодня продается по цене нового Toyota RAV4. Эта ситуация подчеркивает, как быстро теряют в цене даже самые дорогие кроссоверы. Эксперты отмечают, что подобные сделки становятся все более частыми на фоне перемен в сегменте премиальных SUV.Читать далее
-
09.03.2026, 07:10
Сравнение поколений: почему Lada Vesta с пробегом лучше новой Lada Granta
В 2026 году цены на новые авто продолжают расти, и многие задумываются о покупке подержанных машин с остаточной гарантией. Сравниваем Lada Vesta и Granta по важнейшим параметрам: простор, безопасность, комплектация и трансмиссия. Разбираемся, что выгоднее для семей и тех, кто ищет современный автомобиль.Читать далее
Похожие материалы Ауди
-
08.10.2025, 16:57
Почти новый Audi RS 3 2025 года выставлен на продажу после 4700 км
Редкий случай: почти новый Audi RS 3 2025 года ищет нового владельца. Машина только прошла обкатку. Почему хозяин решил расстаться с ней так скоро? Все подробности — в нашем материале.Читать далее
-
17.09.2025, 18:37
Редкая Audi RS3 2024 года ушла с аукциона за 5,2 млн рублей
Экземпляр Audi RS3 2024 года недавно сменил владельца. Легковой автомобиль Audi RS3 отличился редкой комплектацией. Итоговая сумма сделки удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
10.06.2024, 00:16
Быстрейшие автомобили Нюрбургринга. 6 лучших моделей в разных категориях
За последние 20 лет время круга на Нюрбургринге стало таким же важным маркетинговым инструментом для производителей спорткаров, как время разгона с места до 100 км/ч или максимальная скорость.Читать далее
-
16.09.2022, 00:01
Гонка Lamborghini Aventador и Audi RS 3 имела неожиданный финал (видео)
Некоторые автолюбители утверждают, что нет ничего лучше гонки с непредсказуемым финалом, в которой участвуют два совершенно непохожих друг на друга соперника. Гонка на дрэговую четверть мили Lamborghini Aventador и Audi RS 3 как раз одна из них.Читать далее
-
28.12.2021, 15:49
Audi рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2022 году
Российский офис Audi поделился планами на следующий год. Отечественных автомобилистов собираются порадовать сразу шестью новыми моделями. В Россию везут три «заряженные» RS-версии, мощный суперкар, электромобиль и обновлённый флагманский седан.Читать далее
-
09.03.2026, 16:11
Японский eVTOL SkyDrive выходит на финишную прямую сертификации для мирового рынка
SkyDrive, поддерживаемый Suzuki, близок к получению сертификации для eVTOL, что может изменить рынок воздушной мобильности. Одновременное продвижение в Японии и США открывает новые горизонты для глобального внедрения. Эксперты отмечают, что это событие способно повлиять на развитие отрасли и конкуренцию среди производителей.Читать далее
-
09.03.2026, 11:06
Необычный гибрид: Chevrolet El Camino и Buick Grand National в единственном экземпляре
В мире автолюбителей редко встречаются настолько необычные проекты: сочетание Chevrolet El Camino и Buick Grand National в одном автомобиле. Владелица, известная своей страстью к маслкарам, делится впечатлениями от вождения и рассказывает о судьбе уникального авто. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и поклонников ретро-машин - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.03.2026, 08:22
Возвращение «Волги»: почему ставка на Geely Monjaro — это прагматичный выбор, а не ностальгия
На российском рынке стартует выпуск новой «Волги К50», построенной на базе Geely Monjaro. Производитель обещает локализацию и массовое производство, а эксперты анализируют перспективы и возможные сложности. Почему этот проект вызывает столько внимания - в нашем материале.Читать далее
-
09.03.2026, 07:34
Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster: что важнее - комфорт или проходимость
Эксперты провели детальное сравнение Haval Jolion и Renault Duster на российских дорогах и вне их. В фокусе - динамика, оснащение, комфорт и реальная проходимость. Почему выбор между этими моделями стал особенно актуален в 2026 году - в нашем материале.Читать далее
-
09.03.2026, 07:32
BMW X7 первого поколения: как флагманский кроссовер теряет в цене на вторичном рынке
BMW X7, когда-то стоивший почти 95 000 долларов, сегодня продается по цене нового Toyota RAV4. Эта ситуация подчеркивает, как быстро теряют в цене даже самые дорогие кроссоверы. Эксперты отмечают, что подобные сделки становятся все более частыми на фоне перемен в сегменте премиальных SUV.Читать далее
-
09.03.2026, 07:10
Сравнение поколений: почему Lada Vesta с пробегом лучше новой Lada Granta
В 2026 году цены на новые авто продолжают расти, и многие задумываются о покупке подержанных машин с остаточной гарантией. Сравниваем Lada Vesta и Granta по важнейшим параметрам: простор, безопасность, комплектация и трансмиссия. Разбираемся, что выгоднее для семей и тех, кто ищет современный автомобиль.Читать далее