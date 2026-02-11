Редкий родстер BMW Z4 M40i с топовой комплектацией и чистой историей продается после двух лет владения

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 февраля 2026, 13:09

На аукционе Cars&Bids появился BMW Z4 M40i 2024 года с минимальным пробегом и богатым оснащением. Машина с уникальным интерьером и прозрачной историей уже вызвала интерес среди ценителей. Почему этот лот может стать находкой для коллекционеров - разбираемся в деталях.

На рынке подержанных спорткаров редко встречаются экземпляры, которые сочетают в себе небольшой пробег, богатое оснащение и прозрачную историю. Именно такой BMW Z4 M40i 2024 года с пробегом всего 7 400 миль (около 11 900 км) сейчас выставлен на аукционе в США. Этот родстер, обладающий всеми признаками коллекционной ценности, может заинтересовать не только поклонников марки, но и тех, кто ищет выгодное вложение в автомобиль с потенциалом роста стоимости.

Автомобиль с самого начала находился в одних руках и эксплуатировался в Бостоне, штат Массачусетс. Владелец приобрёл его новым в марте 2024 года за 74 420 долларов и почти за два года проехал чуть более 11 900 километров. Причины продажи не раскрываются, что лишь подогревает интерес к лоту. Внешне машина выглядит практически безупречно: кузов окрашен в чёрный металлик, а эффектный интерьер цвета «Магма Красный» придаёт салону незабываемый блеск. Единственный заявленный недостаток — небольшие сколы на переднем бампере.

Из изменений — только тонировка стёкол, что говорит о бережном отношении к оригинальному облику автомобиля. По словам продавца, машина не попадала в аварию, однако задний бампер и выпускная система были заменены — это подтверждает сервисная документация. Такой момент важен для тех, кто внимательно относится к истории обслуживания и ремонта.

Комплектация впечатляет: пакет Shadowline, системы помощи водителю и пакет «Премиум», включающий ассистента парковки, проекционный дисплей и атмосферную подсветку салона. В списке опций также подогрев руля, аудиосистема Harman Kardon, адаптивный круиз-контроль, дифференциал M Sport, адаптивная подвеска M и складная мягкая крыша чёрного цвета. Подобный набор редко встречается даже среди новых машин, а для подержанного Z4 это серьёзное преимущество.

Под капотом — хорошо знакомый рядный шестицилиндровый двигатель TwinPower Turbo объёмом 3,0 литра, выдающий 382 л.с. и 500 Нм крутящего момента. В паре с восьмиступенчатым «автоматом» он разгоняет родстер до 100 км/ч за 3,9 секунды; максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Для любителей механики на эту модель также предлагалась «ручка», но в данном случае установлен автомат.

Сервисная история прозрачна: на пробеге 4 212 миль (6 779 км) был проведён ремонт одного из колёс, а также заменены масло и фильтр. После этого автомобиль эксплуатировался без нареканий. Сейчас машина полностью готова к новым поездкам и не требует дополнительных вложений.

Интересно, что на рынке в последнее время все чаще встречаются подобные предложения — редкие BMW со значительным пробегом и богатой комплектацией. Например, недавно на аукционе был замечен спортивный седан с передовыми опциями, о котором подробнее можно узнать в материале о продаже редкой версии BMW M3 CS 2024 года

Аукцион на Cars&Bids завершится 18 февраля 2026 года, текущая ставка составляет 10 000 долларов. Для тех, кто ищет не просто автомобиль, а статусную вещь с потенциалом для коллекции, Z4 M40i может стать альтернативным выбором. В условиях, когда рынок новых машин становится все менее выгодным, такие предложения выглядят особенно выгодными.

Упомянутые модели: BMW Z4 (от 2 600 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
