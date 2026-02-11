Редкий родстер BMW Z4 M40i с топовой комплектацией и чистой историей продается после двух лет владения

11 февраля 2026, 13:09
Почти новый BMW Z4 M40i 2024 года с пробегом 7 400 миль выставлен на аукцион
На аукционе Cars&Bids появился BMW Z4 M40i 2024 года с минимальным пробегом и богатым оснащением. Машина с уникальным интерьером и прозрачной историей уже вызвала интерес среди ценителей. Почему этот лот может стать находкой для коллекционеров - разбираемся в деталях.
На рынке подержанных спорткаров редко встречаются экземпляры, которые сочетают в себе небольшой пробег, богатое оснащение и прозрачную историю. Именно такой BMW Z4 M40i 2024 года с пробегом всего 7 400 миль (около 11 900 км) сейчас выставлен на аукционе в США. Этот родстер, обладающий всеми признаками коллекционной ценности, может заинтересовать не только поклонников марки, но и тех, кто ищет выгодное вложение в автомобиль с потенциалом роста стоимости.
Автомобиль с самого начала находился в одних руках и эксплуатировался в Бостоне, штат Массачусетс. Владелец приобрёл его новым в марте 2024 года за 74 420 долларов и почти за два года проехал чуть более 11 900 километров. Причины продажи не раскрываются, что лишь подогревает интерес к лоту. Внешне машина выглядит практически безупречно: кузов окрашен в чёрный металлик, а эффектный интерьер цвета «Магма Красный» придаёт салону незабываемый блеск. Единственный заявленный недостаток — небольшие сколы на переднем бампере.
Из изменений — только тонировка стёкол, что говорит о бережном отношении к оригинальному облику автомобиля. По словам продавца, машина не попадала в аварию, однако задний бампер и выпускная система были заменены — это подтверждает сервисная документация. Такой момент важен для тех, кто внимательно относится к истории обслуживания и ремонта.
Комплектация впечатляет: пакет Shadowline, системы помощи водителю и пакет «Премиум», включающий ассистента парковки, проекционный дисплей и атмосферную подсветку салона. В списке опций также подогрев руля, аудиосистема Harman Kardon, адаптивный круиз-контроль, дифференциал M Sport, адаптивная подвеска M и складная мягкая крыша чёрного цвета. Подобный набор редко встречается даже среди новых машин, а для подержанного Z4 это серьёзное преимущество.
Под капотом — хорошо знакомый рядный шестицилиндровый двигатель TwinPower Turbo объёмом 3,0 литра, выдающий 382 л.с. и 500 Нм крутящего момента. В паре с восьмиступенчатым «автоматом» он разгоняет родстер до 100 км/ч за 3,9 секунды; максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Для любителей механики на эту модель также предлагалась «ручка», но в данном случае установлен автомат.
Сервисная история прозрачна: на пробеге 4 212 миль (6 779 км) был проведён ремонт одного из колёс, а также заменены масло и фильтр. После этого автомобиль эксплуатировался без нареканий. Сейчас машина полностью готова к новым поездкам и не требует дополнительных вложений.
Интересно, что на рынке в последнее время все чаще встречаются подобные предложения — редкие BMW со значительным пробегом и богатой комплектацией. Например, недавно на аукционе был замечен спортивный седан с передовыми опциями, о котором подробнее можно узнать в материале о продаже редкой версии BMW M3 CS 2024 года .
Аукцион на Cars&Bids завершится 18 февраля 2026 года, текущая ставка составляет 10 000 долларов. Для тех, кто ищет не просто автомобиль, а статусную вещь с потенциалом для коллекции, Z4 M40i может стать альтернативным выбором. В условиях, когда рынок новых машин становится все менее выгодным, такие предложения выглядят особенно выгодными.
Похожие материалы БМВ
-
30.11.2025, 19:04
G-Power представил экстремальные версии BMW Z4 M40i с мощностью до 542 л.с
G-Power подготовил для BMW Z4 M40i сразу несколько вариантов доработки. Мощность выросла до 542 л.с., а цены на апгрейды уже известны. В статье расскажем, какие опции доступны и чем удивит финальная версия родстера. Не пропустите детали о редких комплектациях и стоимости.Читать далее
-
26.11.2025, 10:06
BMW завершает выпуск Z4 G29: финальная версия с матовым кузовом и механикой
BMW готовит прощание с родстером Z4 G29. Финальная серия выделяется матовым черным цветом и красными деталями. Внутри – сочетание алькантары и кожи. Механическая коробка доступна для ценителей. Узнайте, чем еще удивит лимитированная версия.Читать далее
-
30.05.2024, 08:09
Toyota Supra и BMW Z4 снимут с конвейера в 2026 году
Совместный проект Toyota и BMW по выпуску двухместных спорткаров подходит к концу. Ранее в BMW уже заявляли, что прекратят производство BMW Z4 в 2026 году. Такой шаг автоматически поставит крест на судьбе Toyota Supra, которую собирают на том же конвейере.Читать далее
-
18.02.2022, 07:54
5 самых недорогих спорткаров в России в феврале 2022 года
Стильные и мощные спортивные автомобили всегда стоили больших денег. Эксперты составили ТОП-5 самых доступных спорткаров на российском рынке. По две позиции в рейтинге заняли автомобили Subaru и BMW.Читать далее
-
24.11.2021, 17:23
8 дорогих кабриолетов 2021 года: что выбрала Америка
Сегодня, как и обещали, мы продолжаем рассказывать о лучших кабриолетах уходящего 2021 года, по мнению американского портала usnews.com. В данный рейтинг попали «открывашки» стоимостью от 45 000 долларов. Читать далее
-
29.05.2020, 13:31
ТОП-5 самых доступных кабриолетов и родстеров
Календарное лето начинается уже в понедельник, а это лучшее время для поездок на мощном автомобиле с откидным верхом. Расскажем, сколько стоят самые доступные на российском рынке кабриолеты и родстеры. Читать далее
-
23.03.2020, 08:09
Названы самые доступные спорткары в России
Автомобили со спортивным драйверским характером нравятся многим, но стоят они, как правило, недешево. Расскажем о пяти самых доступных споркарах, из представленных в настоящее время на российском рынке.Читать далее
-
04.09.2019, 16:08
Euro NCAP протестировала новые модели
Европейская комиссия Euro NCAP разбила очередные 7 новых моделей: хэтчбеки Audi A1 и Ford Focus, кабриолет BMW Z4, купеобразный седан Mercedes-Benz CLA, электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC, компактный кроссовер Skoda Kamiq и корейский «паркетник» SsangYong Korando. Читать далее
-
08.11.2018, 14:58
В Австрии стартовала сборка BMW Z4 нового поколения
На австрийском заводе Magna Steyr в Граце началось производство родстера BMW Z4 нового поколения, премьера которого состоялась еще летом нынешнего года. До России новинка доберется в марте 2019 года.Читать далее
-
11.02.2026, 13:51
Ограниченная серия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4²: что скрывает уникальный внедорожник за 50 млн рублей
В продаже появилась лимитированная версия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4², которую мало кто видел вживую. Почему этот внедорожник вызывает ажиотаж среди коллекционеров и что отличает его от обычных моделей - рассказываем, какие опции и технологии доступны только в этой серии.Читать далее
-
11.02.2026, 13:16
Yenko/SC Silverado 2026: 1000-сильный пикап с механикой и заниженной подвеской
Chevrolet Silverado Yenko/SC 2026 года - это не просто очередной пикап, а настоящий вызов привычным стандартам. 1000 л.с., механическая коробка и заниженная подвеска делают его уникальным на рынке. В чем секрет успеха и для кого создан этот автомобиль - разбираемся в деталях.Читать далее
