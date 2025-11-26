Редкий кабриолет Corvette ZR1 с минимальным пробегом и эксклюзивным оснащением – шанс для коллекционеров

26 ноября 2025, 16:49
Почти новый Chevrolet Corvette ZR1 2019 года выставлен на аукцион в США
Почти новый Chevrolet Corvette ZR1 2019 года выставлен на аукцион в США
На аукционе появился уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль выделяется редкой комплектацией и минимальным пробегом. Мощный двигатель и богатое оснащение делают его настоящей находкой. Подробности о состоянии и цене – в нашем материале.
В США на аукционе продается практически новый Chevrolet Corvette ZR1 2019 года выпуска в эффектном цвете Sebring Orange. Этот кабриолет выделяется не только яркой внешностью, но и минимальным пробегом – всего 5 900 миль, что эквивалентно примерно 9 500 километрам. Автомобиль сохранил заводское состояние, а его технические характеристики впечатляют даже по современным меркам.
Под капотом установлен 6,2-литровый V8 с механическим нагнетателем, выдающий 755 лошадиных сил и 970 Нм крутящего момента. В паре с восьмиступенчатым автоматом и задним приводом этот мотор разгоняет кабриолет до 97 км/ч менее чем за три секунды. Такой результат ставит модель в один ряд с самыми быстрыми современными суперкарами.
Оснащение автомобиля заслуживает отдельного внимания. В комплектацию входит эксклюзивный пакет ZR1 Sebring Orange Design, а также премиальный набор 3ZR. В салоне – отделка кожей и алькантарой, вставки из глянцевого карбона, электрорегулировки сидений с функциями подогрева и вентиляции, а также аудиосистема Bose. За безопасность отвечают карбон-керамические тормоза Brembo, а за управляемость – электронный дифференциал и легкосплавные диски разного диаметра спереди и сзади.
Состояние машины практически идеальное: единственный недостаток – небольшие потертости на нижней части переднего спойлера, которые сложно заметить без пристального осмотра. Автомобиль обслуживался регулярно, масло и фильтры менялись четыре раза за последние годы. Пробег подтвержден официальным отчетом, аварий в истории нет, а единственный владелец пользовался машиной с момента покупки. Последний сервис был проведен в октябре 2025 года.
Победителю торгов придется оплатить дополнительный сбор за оформление документов в размере 387 долларов. В комплекте идут чехол, секретки на колеса, руководство пользователя, крепление для переднего номера и два ключа. В 2019 году такой Corvette ZR1 стоил почти 150 тысяч долларов, и сейчас цена на рынке осталась примерно на том же уровне. Торги завершатся 2 декабря 2025 года, а текущая ставка уже достигла 85 тысяч долларов. Этот лот – редкая возможность приобрести почти новый суперкар с уникальной историей и минимальным пробегом.
Похожие материалы Шевроле
-
26.11.2025, 14:49
C8 Corvette и Tesla Model S Plaid устроили дуэль на четверть мили – результат удивил всех
C8 Corvette и Tesla Model S Plaid встретились на дрэг-стрипе. Соперничество между бензиновым спорткаром и электромобилем обещало быть жарким. Итог гонки оказался неожиданным для поклонников электрокаров. Узнайте, кто первым пересек финишную черту и почему результат вызвал споры.Читать далее
-
25.11.2025, 20:14
Белый Dodge Challenger Hellcat неожиданно обходит C8 Chevrolet Corvette Z06 на дрэг-рейсе
Два культовых американских автомобиля встретились на дрэг-стрипе. Результат удивил даже опытных зрителей. Почему фаворит уступил менее мощному сопернику? Все подробности — в нашем материале.Читать далее
-
25.11.2025, 17:16
Владелец потратил почти 100 тысяч долларов на Corvette и выставил его на продажу спустя 13 тысяч миль
Редкий Chevrolet Corvette 2022 года с минимальным пробегом выставлен на аукцион. Автомобиль сохранил отличное состояние и привлекает внимание коллекционеров. Цена уже вдвое ниже первоначальной. Причина продажи остается загадкой. Узнайте, чем уникален этот экземпляр.Читать далее
-
19.11.2025, 04:46
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 220 тысяч долларов и перепродал на 70 тысяч дороже
Редкий случай: Corvette ZR1 купили за огромные деньги и тут же выставили на продажу. Новый владелец не проехал на нем ни метра. Сделка принесла ему десятки тысяч долларов прибыли. Как такое возможно? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
13.11.2025, 22:01
Два Chevrolet Corvette ZR1 устроили дуэль на треке: черный против голубого
На треке Pocono Raceway встретились два Chevrolet Corvette ZR1 2026 года. Оба гиперкара выдали впечатляющие скорости, но один из них оказался чуть быстрее. В материале раскрываются детали заезда, особенности моделей и варианты комплектаций. Узнайте, чем удивили новые Corvette ZR1 и почему их сравнение стало событием.Читать далее
-
13.11.2025, 21:11
Редкий Chevrolet Corvette 1971 года выставлен без резерва после долгого простоя
На eBay появился уникальный лот – старый Corvette 1971 года, который долгое время стоял без движения. Владелец решил не устанавливать минимальную цену, чтобы дать машине шанс на новую жизнь. Под капотом скрывается приятный сюрприз. Почему автомобиль оказался в таком состоянии и что ждет его дальше – читайте в материале.Читать далее
-
13.11.2025, 19:51
Владелец продает Chevrolet Corvette Z06 C8 с пробегом 10600 км спустя год
В Техасе на аукционе появился почти новый Chevrolet Corvette Z06 C8. Пробег всего 6600 миль, а владелец уже решил расстаться с машиной. Автомобиль выделяется ярким цветом и богатой комплектацией. Причины продажи не раскрываются, что вызывает интерес у покупателей. Подробности о состоянии и истории машины – в нашем материале.Читать далее
-
12.11.2025, 04:51
Владелец Corvette Stingray проехал 6400 км и продал авто с огромным убытком
Мужчина из США купил новый Chevrolet Corvette Stingray за внушительную сумму. После 4000 км пробега он решил выставить авто на аукцион. Итоговая цена продажи удивила многих. Что стало причиной такой разницы в стоимости? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2025, 20:22
Редкий прототип Corvette ZR-1 1989 года спасли от утилизации и вернули к жизни
В США нашли и восстановили единственный в мире прототип Corvette ZR-1 в цвете Montana Blue. Машина долгие годы стояла заброшенной в поле. Теперь она готовится к продаже на крупном аукционе. Эксперты ожидают рекордную цену. История спасения удивляет.Читать далее
-
10.11.2025, 18:26
Когда ждать возвращения механической коробки передач на Chevrolet Corvette
Появилась информация о возможном возвращении механической коробки передач для Corvette. Ожидаемая дата выхода – 2027 год. Производитель трансмиссий уже начал подготовку. Подробности держатся в секрете, но интерес к теме растет. Следите за развитием событий – новость обещает быть громкой.Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
26.11.2025, 14:49
C8 Corvette и Tesla Model S Plaid устроили дуэль на четверть мили – результат удивил всех
C8 Corvette и Tesla Model S Plaid встретились на дрэг-стрипе. Соперничество между бензиновым спорткаром и электромобилем обещало быть жарким. Итог гонки оказался неожиданным для поклонников электрокаров. Узнайте, кто первым пересек финишную черту и почему результат вызвал споры.Читать далее
-
25.11.2025, 20:14
Белый Dodge Challenger Hellcat неожиданно обходит C8 Chevrolet Corvette Z06 на дрэг-рейсе
Два культовых американских автомобиля встретились на дрэг-стрипе. Результат удивил даже опытных зрителей. Почему фаворит уступил менее мощному сопернику? Все подробности — в нашем материале.Читать далее
-
25.11.2025, 17:16
Владелец потратил почти 100 тысяч долларов на Corvette и выставил его на продажу спустя 13 тысяч миль
Редкий Chevrolet Corvette 2022 года с минимальным пробегом выставлен на аукцион. Автомобиль сохранил отличное состояние и привлекает внимание коллекционеров. Цена уже вдвое ниже первоначальной. Причина продажи остается загадкой. Узнайте, чем уникален этот экземпляр.Читать далее
-
19.11.2025, 04:46
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 220 тысяч долларов и перепродал на 70 тысяч дороже
Редкий случай: Corvette ZR1 купили за огромные деньги и тут же выставили на продажу. Новый владелец не проехал на нем ни метра. Сделка принесла ему десятки тысяч долларов прибыли. Как такое возможно? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
13.11.2025, 22:01
Два Chevrolet Corvette ZR1 устроили дуэль на треке: черный против голубого
На треке Pocono Raceway встретились два Chevrolet Corvette ZR1 2026 года. Оба гиперкара выдали впечатляющие скорости, но один из них оказался чуть быстрее. В материале раскрываются детали заезда, особенности моделей и варианты комплектаций. Узнайте, чем удивили новые Corvette ZR1 и почему их сравнение стало событием.Читать далее
-
13.11.2025, 21:11
Редкий Chevrolet Corvette 1971 года выставлен без резерва после долгого простоя
На eBay появился уникальный лот – старый Corvette 1971 года, который долгое время стоял без движения. Владелец решил не устанавливать минимальную цену, чтобы дать машине шанс на новую жизнь. Под капотом скрывается приятный сюрприз. Почему автомобиль оказался в таком состоянии и что ждет его дальше – читайте в материале.Читать далее
-
13.11.2025, 19:51
Владелец продает Chevrolet Corvette Z06 C8 с пробегом 10600 км спустя год
В Техасе на аукционе появился почти новый Chevrolet Corvette Z06 C8. Пробег всего 6600 миль, а владелец уже решил расстаться с машиной. Автомобиль выделяется ярким цветом и богатой комплектацией. Причины продажи не раскрываются, что вызывает интерес у покупателей. Подробности о состоянии и истории машины – в нашем материале.Читать далее
-
12.11.2025, 04:51
Владелец Corvette Stingray проехал 6400 км и продал авто с огромным убытком
Мужчина из США купил новый Chevrolet Corvette Stingray за внушительную сумму. После 4000 км пробега он решил выставить авто на аукцион. Итоговая цена продажи удивила многих. Что стало причиной такой разницы в стоимости? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2025, 20:22
Редкий прототип Corvette ZR-1 1989 года спасли от утилизации и вернули к жизни
В США нашли и восстановили единственный в мире прототип Corvette ZR-1 в цвете Montana Blue. Машина долгие годы стояла заброшенной в поле. Теперь она готовится к продаже на крупном аукционе. Эксперты ожидают рекордную цену. История спасения удивляет.Читать далее
-
10.11.2025, 18:26
Когда ждать возвращения механической коробки передач на Chevrolet Corvette
Появилась информация о возможном возвращении механической коробки передач для Corvette. Ожидаемая дата выхода – 2027 год. Производитель трансмиссий уже начал подготовку. Подробности держатся в секрете, но интерес к теме растет. Следите за развитием событий – новость обещает быть громкой.Читать далее
- 14 490 000 РChevrolet Corvette 2024 в Москве
- 26 500 000 РChevrolet Corvette 2024 в Москве
- 5 990 000 РChevrolet Corvette 2007 в Москве
- 2 600 000 РChevrolet Corvette 1979 в Москве
- 6 490 000 РChevrolet Corvette 2014 в Москве
- 3 777 077 РChevrolet Corvette 2005 в Москве
- 4 250 000 РChevrolet Corvette 2005 в Москве
- 5 200 000 РChevrolet Corvette 2005 в Москве
- 6 250 000 РChevrolet Corvette 2014 в Москве
- 6 900 000 РChevrolet Corvette 2017 в Москве