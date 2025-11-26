Редкий кабриолет Corvette ZR1 с минимальным пробегом и эксклюзивным оснащением – шанс для коллекционеров

Почти новый Chevrolet Corvette ZR1 2019 года выставлен на аукцион в США

На аукционе появился уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль выделяется редкой комплектацией и минимальным пробегом. Мощный двигатель и богатое оснащение делают его настоящей находкой. Подробности о состоянии и цене – в нашем материале.

В США на аукционе продается практически новый Chevrolet Corvette ZR1 2019 года выпуска в эффектном цвете Sebring Orange. Этот кабриолет выделяется не только яркой внешностью, но и минимальным пробегом – всего 5 900 миль, что эквивалентно примерно 9 500 километрам. Автомобиль сохранил заводское состояние, а его технические характеристики впечатляют даже по современным меркам.

Под капотом установлен 6,2-литровый V8 с механическим нагнетателем, выдающий 755 лошадиных сил и 970 Нм крутящего момента. В паре с восьмиступенчатым автоматом и задним приводом этот мотор разгоняет кабриолет до 97 км/ч менее чем за три секунды. Такой результат ставит модель в один ряд с самыми быстрыми современными суперкарами.

Оснащение автомобиля заслуживает отдельного внимания. В комплектацию входит эксклюзивный пакет ZR1 Sebring Orange Design, а также премиальный набор 3ZR. В салоне – отделка кожей и алькантарой, вставки из глянцевого карбона, электрорегулировки сидений с функциями подогрева и вентиляции, а также аудиосистема Bose. За безопасность отвечают карбон-керамические тормоза Brembo, а за управляемость – электронный дифференциал и легкосплавные диски разного диаметра спереди и сзади.

Состояние машины практически идеальное: единственный недостаток – небольшие потертости на нижней части переднего спойлера, которые сложно заметить без пристального осмотра. Автомобиль обслуживался регулярно, масло и фильтры менялись четыре раза за последние годы. Пробег подтвержден официальным отчетом, аварий в истории нет, а единственный владелец пользовался машиной с момента покупки. Последний сервис был проведен в октябре 2025 года.

Победителю торгов придется оплатить дополнительный сбор за оформление документов в размере 387 долларов. В комплекте идут чехол, секретки на колеса, руководство пользователя, крепление для переднего номера и два ключа. В 2019 году такой Corvette ZR1 стоил почти 150 тысяч долларов, и сейчас цена на рынке осталась примерно на том же уровне. Торги завершатся 2 декабря 2025 года, а текущая ставка уже достигла 85 тысяч долларов. Этот лот – редкая возможность приобрести почти новый суперкар с уникальной историей и минимальным пробегом.