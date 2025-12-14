Владелец расстался с редким маслкаром ради будущей покупки — неужели это стоило того

14 декабря 2025, 20:06
Почти новый Dodge Challenger SRT Demon 170 продан ради места для BMW M2 CS
Редкий Dodge Challenger SRT Demon 170 с минимальным пробегом ушел с аукциона почти по цене нового. Владелец решил освободить гараж для ожидаемого BMW M2 CS. Автомобиль сохранил отличное состояние и богатую комплектацию. Интересно, почему выбор пал не в пользу маслкара?
На аукционе недавно был продан уникальный Dodge Challenger SRT Demon 170 2023 года выпуска с пробегом всего 2 100 километров. Машина ушла за 120 170 долларов, что практически соответствует ее первоначальной стоимости при покупке два года назад. Владелец решил расстаться с этим редким маслкаром, чтобы освободить место в гараже для нового BMW M2 CS 2026 года. Как сообщает Cars&Bids, выбор был сделан в пользу немецкого спорткара, а не почти нового Dodge.
Экземпляр отличался ярким фиолетовым цветом Plum Crazy и черным салоном. Автомобиль имел чистый калифорнийский титул и безупречную историю по Carfax: ни аварий, ни скрученного пробега. Из недостатков — лишь незначительные царапины на задней части и потертости под передним сплиттером, что не портит общего впечатления от состояния машины.
В комплекте с автомобилем новый владелец получил уличный чехол, сервисные документы, оригинальный стикер на стекло, руководство пользователя и два ключа. Оснащение впечатляет: в салоне — вентилируемые передние сиденья, отделка кожей Laguna и алькантарой, аудиосистема Harman Kardon с 18 динамиками, замшевый потолок и другие опции из пакета Premium Group. Также присутствует пакет SRT Demon 170, включающий капот Air-Grabber, спойлер SRT, шумоизоляцию, четырехпоршневые суппорты Brembo, расширенные задние крылья и карбоновые элементы интерьера.
Техническая часть не менее интересна. Автомобиль оснащен системой line lock, матовым черным капотом, спортивной подвеской с адаптивными амортизаторами, коническим впуском холодного воздуха и колесами 18/17 дюймов. Главная гордость — компрессорный V8 объемом 6,2 литра, выдающий до 1 025 л.с. и 1 280 Нм крутящего момента. Официально четверть мили этот маслкар проходит за 8,91 секунды, а разгон до 97 км/ч занимает всего 1,66 секунды.
Перед продажей на пробеге 1 772 км были заменены масло и фильтр. Таким образом, новому владельцу остается только заправить бак и наслаждаться поездками на одном из самых мощных серийных автомобилей современности.
Интересно, многие ли готовы были бы выложить более 120 тысяч долларов за почти новый Dodge Challenger SRT Demon 170? Автомобиль продавался без минимальной цены и быстро нашел нового хозяина среди поклонников американских маслкаров.
Похожие материалы Додж, БМВ
-
10.12.2025, 22:17
Редкий Dodge Challenger T/A 1970 года с уникальной опцией найден в оригинале
Dodge Challenger T/A 1970 года – настоящая находка для ценителей классики. Модель выпускалась всего один год и отличалась уникальными деталями. Этот экземпляр сохранился в оригинальном состоянии и выделяется редкой комбинацией цвета и опций. Почему он так ценится среди коллекционеров – читайте в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 20:47
Редкий Chevrolet Corvette Stingray R неожиданно уступил Dodge Challenger на драг-рейсе в Лас-Вегасе
На трассе в Лас-Вегасе встретились два культовых маслкара. Corvette Stingray R и Dodge Challenger устроили захватывающий заезд. Итог оказался неожиданным для зрителей. Что случилось с Corvette? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 17:24
Редкий кабриолет Dodge Challenger 1971 года в цвете Plum Crazy без Hemi под капотом
Dodge Challenger 1971 года в ярком Plum Crazy – настоящая находка для коллекционеров. Необычный кабриолет с мотором 383 V8 удивляет редкостью. Модель сочетает стиль, мощность и эксклюзивность. Почему этот автомобиль так ценится – рассказываем в материале.Читать далее
-
07.12.2025, 15:06
Владелец Dodge Challenger SRT Demon 170 с пробегом 1 261 миля пытается выгодно продать авто
В 2023 году выпустили всего 3 300 Dodge Challenger SRT Demon 170. Владельцы надеялись на рост цен. Один из них продает уникальный Plum Crazy Demon с пробегом 1 261 миля. Ставки пока не дотягивают до суммы покупки. Интрига сохраняется – удастся ли ему заработать на эксклюзиве.Читать далее
-
05.12.2025, 21:05
Редкий Dodge Challenger R/T 50th Anniversary с пробегом 81 600 км выставлен на аукцион
На аукционе появился Dodge Challenger R/T 50th Anniversary 2020 года с одним владельцем. Машина прошла более 80 тысяч километров и получила ряд доработок. Оригинальные детали не сохранились, а цена пока удивляет. Чем еще интересен этот экземпляр – в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 09:59
Редкий Dodge Challenger SE R/T 1970 года с загадочной историей выставлен на продажу
На аукционе появился Dodge Challenger SE R/T 1970 года с необычной судьбой. Это не легендарный Hemi, но автомобиль сохранился в отличном состоянии. Под капотом мощный мотор, а кузов практически не тронут временем. Почему его история вызывает вопросы – читайте далее.Читать далее
-
05.12.2025, 07:09
Как уличная гонщица на Dodge Challenger T/A 1970 обошла всех соперников
Dodge Challenger T/A 1970 года создавался для побед на треке, но судьба распорядилась иначе. Машина не принесла успеха в гонках, зато стала легендой улиц. Как уличная гонщица на синем Challenger T/A смогла обойти всех соперников? Узнайте подробности необычной истории культового маслкара.Читать далее
-
04.12.2025, 16:13
Dodge Challenger против Nissan GT-R и других: драг-гонки с неожиданными результатами
Серия драг-гонок между Dodge Challenger и импортными спорткарами удивила зрителей. Результаты оказались не такими предсказуемыми, как ожидали фанаты. Некоторые заезды завершились курьезно, а победы достались не тем, на кого ставили. Узнайте, кто оказался быстрее на трассе.Читать далее
-
25.11.2025, 20:14
Белый Dodge Challenger Hellcat неожиданно обходит C8 Chevrolet Corvette Z06 на дрэг-рейсе
Два культовых американских автомобиля встретились на дрэг-стрипе. Результат удивил даже опытных зрителей. Почему фаворит уступил менее мощному сопернику? Все подробности — в нашем материале.Читать далее
-
25.11.2025, 16:41
Редкий Dodge Challenger с мотором V10: забытый монстр для дрэг-рейсинга
В 2011 году Dodge выпустил уникальный Challenger для трека с мотором V10 от Viper. Этот автомобиль был создан для дрэг-рейсинга и не предназначался для дорог общего пользования. Мало кто знает о его существовании, ведь на фоне Hellcat и Demon он остался в тени. Почему этот проект так быстро исчез и чем он был особенным?Читать далее
