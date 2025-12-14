Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

14 декабря 2025, 20:06

Почти новый Dodge Challenger SRT Demon 170 продан ради места для BMW M2 CS

Почти новый Dodge Challenger SRT Demon 170 продан ради места для BMW M2 CS

Владелец расстался с редким маслкаром ради будущей покупки — неужели это стоило того

Почти новый Dodge Challenger SRT Demon 170 продан ради места для BMW M2 CS

Редкий Dodge Challenger SRT Demon 170 с минимальным пробегом ушел с аукциона почти по цене нового. Владелец решил освободить гараж для ожидаемого BMW M2 CS. Автомобиль сохранил отличное состояние и богатую комплектацию. Интересно, почему выбор пал не в пользу маслкара?

Редкий Dodge Challenger SRT Demon 170 с минимальным пробегом ушел с аукциона почти по цене нового. Владелец решил освободить гараж для ожидаемого BMW M2 CS. Автомобиль сохранил отличное состояние и богатую комплектацию. Интересно, почему выбор пал не в пользу маслкара?

На аукционе недавно был продан уникальный Dodge Challenger SRT Demon 170 2023 года выпуска с пробегом всего 2 100 километров. Машина ушла за 120 170 долларов, что практически соответствует ее первоначальной стоимости при покупке два года назад. Владелец решил расстаться с этим редким маслкаром, чтобы освободить место в гараже для нового BMW M2 CS 2026 года. Как сообщает Cars&Bids, выбор был сделан в пользу немецкого спорткара, а не почти нового Dodge.

Экземпляр отличался ярким фиолетовым цветом Plum Crazy и черным салоном. Автомобиль имел чистый калифорнийский титул и безупречную историю по Carfax: ни аварий, ни скрученного пробега. Из недостатков — лишь незначительные царапины на задней части и потертости под передним сплиттером, что не портит общего впечатления от состояния машины.

В комплекте с автомобилем новый владелец получил уличный чехол, сервисные документы, оригинальный стикер на стекло, руководство пользователя и два ключа. Оснащение впечатляет: в салоне — вентилируемые передние сиденья, отделка кожей Laguna и алькантарой, аудиосистема Harman Kardon с 18 динамиками, замшевый потолок и другие опции из пакета Premium Group. Также присутствует пакет SRT Demon 170, включающий капот Air-Grabber, спойлер SRT, шумоизоляцию, четырехпоршневые суппорты Brembo, расширенные задние крылья и карбоновые элементы интерьера.

Техническая часть не менее интересна. Автомобиль оснащен системой line lock, матовым черным капотом, спортивной подвеской с адаптивными амортизаторами, коническим впуском холодного воздуха и колесами 18/17 дюймов. Главная гордость — компрессорный V8 объемом 6,2 литра, выдающий до 1 025 л.с. и 1 280 Нм крутящего момента. Официально четверть мили этот маслкар проходит за 8,91 секунды, а разгон до 97 км/ч занимает всего 1,66 секунды.

Перед продажей на пробеге 1 772 км были заменены масло и фильтр. Таким образом, новому владельцу остается только заправить бак и наслаждаться поездками на одном из самых мощных серийных автомобилей современности.

Интересно, многие ли готовы были бы выложить более 120 тысяч долларов за почти новый Dodge Challenger SRT Demon 170? Автомобиль продавался без минимальной цены и быстро нашел нового хозяина среди поклонников американских маслкаров.

Упомянутые модели: Dodge Challenger
Упомянутые марки: Dodge, BMW
