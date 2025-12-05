Забытый в гараже внедорожник: стоит ли он 7 миллионов рублей в 2025 году?

Почти новый Toyota Land Cruiser Prado 150 оценили дешевле китайского Tank 500

В России нашли уникальный автомобиль. Это Toyota Land Cruiser Prado 150. Внедорожник почти не использовался. Его пробег составляет всего 9000 км. Продавец просит за него 7 миллионов. Это дешевле некоторых новых моделей.

На российском автомобильном рынке появилось весьма необычное предложение. В Новосибирске выставили на продажу Toyota Land Cruiser Prado 150, который можно считать настоящей «капсулой времени». Как сообщает «Российская газета», этот внедорожник сошел с конвейера в далеком 2009 году, но за прошедшие шестнадцать лет проехал всего 9 тысяч километров. Фактически, автомобиль только прошел обкатку, а его основные узлы и агрегаты сохранили практически весь свой ресурс.

Оснащение по современным меркам довольно скромное, что было типично для базовых комплектаций тех лет. В салоне можно найти климат-контроль, подогревы передних сидений, электрические зеркала и руль с кнопками управления. Аудиосистема здесь штатная, без большого сенсорного дисплея, а информация выводится на небольшой экран бортового компьютера. Несмотря на простую комплектацию, цена на этот экземпляр удивляет.

Под капотом у этого Prado установлен легендарный и очень надежный 4,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 282 лошадиные силы. Он работает в паре с классической автоматической коробкой передач и системой постоянного полного привода. Такая связка ценится поклонниками марки за свою выносливость и неприхотливость. Владелец оценил свой практически новый автомобиль в 7 000 000 рублей.

Эта сумма заставляет задуматься, ведь она находится в ценовом диапазоне абсолютно новых автомобилей. Например, стоимость китайского рамного внедорожника Tank 500 в 2025 году у дилеров варьируется от 6,8 до 8,6 миллиона рублей. Получается, что 16-летний «японец» стоит дешевле топовых версий «китайца», но сопоставим с его базовыми вариантами. Выбор непростой: с одной стороны - проверенная временем японская надежность и феноменальное состояние, с другой - современный дизайн, передовые технологии и заводская гарантия.