Забытая на 14 лет «семерка» в редком цвете: стоит ли она своих денег?

11 декабря 2025, 14:11
Почти новый ВАЗ-2107 из 2011 года продают в России за 850 тысяч рублей
Почти новый ВАЗ-2107 из 2011 года продают в России за 850 тысяч рублей
На продажу выставили уникальный автомобиль. Это ВАЗ-2107 2011 года выпуска. Машина почти не использовалась. Пробег у седана совсем небольшой. Владелец просит за нее немалую сумму. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии.
На российском рынке подержанных автомобилей появилось действительно любопытное предложение. В продаже обнаружился седан ВАЗ-2107, который можно назвать настоящей «капсулой времени». Машина, сошедшая с конвейера в 2011 году, за прошедшие четырнадцать лет проехала менее трех тысяч километров, а точнее - 2990 км. Такие экземпляры - большая редкость для отечественного автопрома.
Особенностью этого автомобиля является не только его минимальный пробег. Седан окрашен в глубокий черный цвет, что было не самым частым выбором для «классики» тех лет. По информации от владельца, которую приводит «Российская Газета», машина практически все время стояла в гараже и не видела дорог. Это позволило сохранить ее в состоянии, близком к заводскому. Кузовные панели блестят, словно автомобиль только что покинул сборочную линию, а в салоне на сиденьях все еще надеты заводские защитные чехлы из полиэтилена.
Техническая часть полностью соответствует последним годам выпуска модели. Под капотом установлен стандартный 1,6-литровый инжекторный двигатель, развивающий 73 лошадиные силы. Он работает в паре с классической механической коробкой передач, а привод, разумеется, задний. Это простая и хорошо знакомая многим конструкция, которая не доставляет особых хлопот при обслуживании.
Самый интересный аспект - это цена. Владелец оценил свою «семерку» в 850 тысяч рублей. При этом он сразу уточнил, что не намерен торговаться. Сумма весьма внушительная, ведь за эти деньги сегодня можно присмотреть новый бюджетный автомобиль или свежую иномарку с пробегом. Очевидно, что предложение рассчитано не на обычного покупателя, а на коллекционера или ценителя истории российского автопрома, для которого важна именно сохранность и аутентичность экземпляра.
Похожие материалы Лада
-
02.12.2025, 13:49
Советскую «семерку» 1984 года продают по цене новой Lada Vesta
В России нашли уникальный автомобиль. Это советский седан ВАЗ-2107. Машина простояла в гараже 40 лет. Ее пробег составляет всего 349 км. Владелец просит за нее огромную сумму. Цена сопоставима с новой Lada Vesta.Читать далее
-
18.11.2025, 08:24
В Москве продают «капсулу времени» ВАЗ-2107 за цену нового кроссовера
В столице появился уникальный автомобиль. Это ВАЗ-2107 почти без пробега. Машина сохранилась в идеальном состоянии. Владелец просит за нее огромную сумму. Узнайте, что в ней такого особенного. Этот экземпляр заставит вас удивиться.Читать далее
-
21.10.2025, 10:31
Ищем живую «семерку» по самому дну рынка: что можно купить за 100-250 тысяч рублей
Найти живую «классику» сегодня непросто. Мы решили проверить самые дешевые предложения. Осмотрели несколько автомобилей ВАЗ-2107. Что скрывают продавцы таких машин? Наш эксперимент показал всю правду.Читать далее
-
16.10.2025, 12:59
В России продают почти новый ВАЗ-2107 из 2005 года с пробегом менее 800 км
Найдена уникальная «капсула времени». Это ВАЗ-2107 2005 года выпуска. Автомобиль почти не использовался. Его пробег составляет менее тысячи километров. Состояние машины близко к идеальному. Цена может сильно удивить многих автолюбителей.Читать далее
-
07.10.2025, 07:45
В Подмосковье продают почти новый ВАЗ-2107 2010 года с минимальным пробегом
Найдена настоящая машина времени. Это почти новый автомобиль. Он простоял в гараже 15 лет. Состояние просто идеальное. Владелец просит немалую сумму. Узнайте подробности этой находки.Читать далее
-
26.09.2025, 08:04
Российский рынок подержанных авто стареет: свежих машин почти не осталось
Вторичный рынок автомобилей в России меняется. Статистика удивляет даже экспертов. Какие марки и модели лидируют? Узнайте, что происходит с возрастом машин.Читать далее
-
19.09.2025, 11:19
Рынок авто с пробегом в России: какие модели стали хитами августа 2025
Рынок вторичных автомобилей снова удивляет. Эксперты подвели итоги прошедшего месяца. Некоторые бренды показали неожиданный рост. Другие же теряют свои былые позиции. Покупательские предпочтения заметно изменились. Какие машины выбирали чаще всего?Читать далее
-
15.01.2025, 07:35
На Кубани продают реэкспортную коллекционную «семерку» ВАЗ-2107 с красным салоном
На Авто.ру появилось объявление о продаже раритетной вазовской «семерки» 1990 года выпуска. Автомобиль выполнен в экспортном варианте с ярко-красным салоном. Продавец называет 35-летний автомобиль коллекционным и просит за него всего полмиллиона рублей.Читать далее
-
27.08.2021, 00:01
Изобретатель необычных велосипедов перевел «Жигули» на педальную тягу (видео)
Нынешним летом на улицы Санкт-Петербурга выехали необычные желтые «Жигули». Во-первых, это кабриолет, а во-вторых – вместо мотора у машины велосипедные педали. Мощность такого транспортного средства – максимум две человеческие силы.Читать далее
-
12.11.2019, 23:01
Самые распространенные автомобили в Москве
Бытует мнение, что в небедной Москве автомобилисты передвигаются сугубо на иномарках, да еще и в большинстве своем — премиальных. Аналитики решили прояснить этот вопрос и изучили столичный автопарк. Оказалось, выбор москвичей вполне себе «человеческий».Читать далее
Похожие материалы Лада
-
02.12.2025, 13:49
Советскую «семерку» 1984 года продают по цене новой Lada Vesta
В России нашли уникальный автомобиль. Это советский седан ВАЗ-2107. Машина простояла в гараже 40 лет. Ее пробег составляет всего 349 км. Владелец просит за нее огромную сумму. Цена сопоставима с новой Lada Vesta.Читать далее
-
18.11.2025, 08:24
В Москве продают «капсулу времени» ВАЗ-2107 за цену нового кроссовера
В столице появился уникальный автомобиль. Это ВАЗ-2107 почти без пробега. Машина сохранилась в идеальном состоянии. Владелец просит за нее огромную сумму. Узнайте, что в ней такого особенного. Этот экземпляр заставит вас удивиться.Читать далее
-
21.10.2025, 10:31
Ищем живую «семерку» по самому дну рынка: что можно купить за 100-250 тысяч рублей
Найти живую «классику» сегодня непросто. Мы решили проверить самые дешевые предложения. Осмотрели несколько автомобилей ВАЗ-2107. Что скрывают продавцы таких машин? Наш эксперимент показал всю правду.Читать далее
-
16.10.2025, 12:59
В России продают почти новый ВАЗ-2107 из 2005 года с пробегом менее 800 км
Найдена уникальная «капсула времени». Это ВАЗ-2107 2005 года выпуска. Автомобиль почти не использовался. Его пробег составляет менее тысячи километров. Состояние машины близко к идеальному. Цена может сильно удивить многих автолюбителей.Читать далее
-
07.10.2025, 07:45
В Подмосковье продают почти новый ВАЗ-2107 2010 года с минимальным пробегом
Найдена настоящая машина времени. Это почти новый автомобиль. Он простоял в гараже 15 лет. Состояние просто идеальное. Владелец просит немалую сумму. Узнайте подробности этой находки.Читать далее
-
26.09.2025, 08:04
Российский рынок подержанных авто стареет: свежих машин почти не осталось
Вторичный рынок автомобилей в России меняется. Статистика удивляет даже экспертов. Какие марки и модели лидируют? Узнайте, что происходит с возрастом машин.Читать далее
-
19.09.2025, 11:19
Рынок авто с пробегом в России: какие модели стали хитами августа 2025
Рынок вторичных автомобилей снова удивляет. Эксперты подвели итоги прошедшего месяца. Некоторые бренды показали неожиданный рост. Другие же теряют свои былые позиции. Покупательские предпочтения заметно изменились. Какие машины выбирали чаще всего?Читать далее
-
15.01.2025, 07:35
На Кубани продают реэкспортную коллекционную «семерку» ВАЗ-2107 с красным салоном
На Авто.ру появилось объявление о продаже раритетной вазовской «семерки» 1990 года выпуска. Автомобиль выполнен в экспортном варианте с ярко-красным салоном. Продавец называет 35-летний автомобиль коллекционным и просит за него всего полмиллиона рублей.Читать далее
-
27.08.2021, 00:01
Изобретатель необычных велосипедов перевел «Жигули» на педальную тягу (видео)
Нынешним летом на улицы Санкт-Петербурга выехали необычные желтые «Жигули». Во-первых, это кабриолет, а во-вторых – вместо мотора у машины велосипедные педали. Мощность такого транспортного средства – максимум две человеческие силы.Читать далее
-
12.11.2019, 23:01
Самые распространенные автомобили в Москве
Бытует мнение, что в небедной Москве автомобилисты передвигаются сугубо на иномарках, да еще и в большинстве своем — премиальных. Аналитики решили прояснить этот вопрос и изучили столичный автопарк. Оказалось, выбор москвичей вполне себе «человеческий».Читать далее
- 265 000 РВАЗ (Lada) 2107 2009 в Москве
- 285 000 РВАЗ (Lada) 2107 2010 в Москве
- 177 000 РВАЗ (Lada) 2107 1989 в Москве
- 340 000 РВАЗ (Lada) 2107 2011 в Москве
- 75 000 РВАЗ (Lada) 2107 2003 в Москве
- 257 000 РВАЗ (Lada) 2107 2004 в Москве
- 215 000 РВАЗ (Lada) 2107 1991 в Москве
- 120 000 РВАЗ (Lada) 2107 2010 в Москве
- 230 000 РВАЗ (Lada) 2107 2010 в Москве
- 89 000 РВАЗ (Lada) 2107 1985 в Москве