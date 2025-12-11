Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

11 декабря 2025, 14:11

Забытая на 14 лет «семерка» в редком цвете: стоит ли она своих денег?

На продажу выставили уникальный автомобиль. Это ВАЗ-2107 2011 года выпуска. Машина почти не использовалась. Пробег у седана совсем небольшой. Владелец просит за нее немалую сумму. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии.

На российском рынке подержанных автомобилей появилось действительно любопытное предложение. В продаже обнаружился седан ВАЗ-2107, который можно назвать настоящей «капсулой времени». Машина, сошедшая с конвейера в 2011 году, за прошедшие четырнадцать лет проехала менее трех тысяч километров, а точнее - 2990 км. Такие экземпляры - большая редкость для отечественного автопрома.

Особенностью этого автомобиля является не только его минимальный пробег. Седан окрашен в глубокий черный цвет, что было не самым частым выбором для «классики» тех лет. По информации от владельца, которую приводит «Российская Газета», машина практически все время стояла в гараже и не видела дорог. Это позволило сохранить ее в состоянии, близком к заводскому. Кузовные панели блестят, словно автомобиль только что покинул сборочную линию, а в салоне на сиденьях все еще надеты заводские защитные чехлы из полиэтилена.

Техническая часть полностью соответствует последним годам выпуска модели. Под капотом установлен стандартный 1,6-литровый инжекторный двигатель, развивающий 73 лошадиные силы. Он работает в паре с классической механической коробкой передач, а привод, разумеется, задний. Это простая и хорошо знакомая многим конструкция, которая не доставляет особых хлопот при обслуживании.

Самый интересный аспект - это цена. Владелец оценил свою «семерку» в 850 тысяч рублей. При этом он сразу уточнил, что не намерен торговаться. Сумма весьма внушительная, ведь за эти деньги сегодня можно присмотреть новый бюджетный автомобиль или свежую иномарку с пробегом. Очевидно, что предложение рассчитано не на обычного покупателя, а на коллекционера или ценителя истории российского автопрома, для которого важна именно сохранность и аутентичность экземпляра.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2107
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
