Почти полмиллиона авто Hyundai и Kia отправятся в ремонт из-за дефекта: они стали опасны для своих владельцев
Владельцев опасных авто попросили не парковаться рядом с другими машинами, чтобы не подвергать их водителей и пассажиров опасности. Всего на ремонт отправятся 357,8 тысяч машин Hyundai и еще 126,7 тысяч транспортных средств Kia.
Kia отправит в ремонт флагманские седаны K900 2016-2018 годов выпуска, а также кроссоверы Sportage 2014-2016 годов. Что касается Hyundai, отзыв коснется кроссоверов Hyundai Santa Fe 2016-1029 годов выпуска, а также автомобили Tuscon, выпущенные в 2014 и 2015 годах.
Пока причина, из-за чего машины могут загореться, не выявлена, только известно, что дело скорее всего в топливном отсеке. По всей видимости проблема заключается в неисправной электропроводке контрольного модуля ABS. Дефект может привести к короткому замыканию и во время езды, и при выключенном двигателе.
- 4 280 000 РHyundai Santa Fe 2021 в Москве
- 2 130 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 3 399 000 РHyundai Santa Fe 2020 в Москве
- 4 760 000 РHyundai Santa Fe 2021 в Москве
- 890 000 РHyundai Tucson 2008 в Москве
- 3 000 000 РKIA K900 2019 в Москве
- 2 760 000 РHyundai Santa Fe 2019 в Москве
- 1 390 000 РHyundai Santa Fe 2012 в Москве
- 1 780 000 РHyundai Tucson 2018 в Москве
- 1 840 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
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