Подогрев сидений обошел полный привод: что на самом деле хотят покупатели в 2026 году

6 августа 2026, 20:50
Почти половина американских водителей считают подогрев сидений ключевой опцией
Почти половина американских водителей считают подогрев сидений ключевой опцией
Свежие данные AutoPacific удивили даже опытных аналитиков: 47% американских водителей поставили подогрев сидений на первое место среди более чем 160 опций. Какие функции неожиданно уступили лидерство и что это значит для рынка - разбираемся, почему этот тренд нельзя игнорировать.
Для российских автомобилистов результаты нового исследования AutoPacific могут стать неожиданным сигналом: в США подогрев сидений оказался самым востребованным среди будущих покупателей новых машин. Это не очередной рейтинг — такие предпочтения могут влиять на комплектацию и ценообразование даже на нашем рынке, ведь глобальные тренды быстро доходят до России.
По информации Autonews, в опросе приняли участие более 19 тысяч американцев, планирующих покупку автомобиля в ближайшие три года. Им предлагалось оценить около 160 различных опций, и почти половина респондентов (47%) назвали подогрев сидений самой важной функцией. Такой результат удивил даже экспертов: традиционно в топе ожидали системы безопасности или полный привод, но в этот раз комфорт оказался на первом месте.
Интересно, что мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль и полный привод уступили подогреву сидений. Полный привод занял лишь 15-ю строчку рейтинга, уступив даже беспроводной зарядке для смартфонов (11-е место) и системе поперечного контроля движения (9-е место). На втором месте оказались передние и задние парктроники, третью позицию заняла система автоматического экстренного торможения при движении задним ходом. Впервые в топ-10 попала функция автоматической парковки — она заняла 10-е место, что говорит о растущем интересе к электронным помощникам.
Этот сдвиг в приоритетах покупателей может объясняться изменением климата, увеличением времени в пробках и общим стремлением к большему комфорту в повседневной эксплуатации. Как отмечают специалисты, современные водители все чаще выбирают опции, которые делают поездку приятнее, а не только безопаснее. Подобный подход уже влияет на комплектацию новых моделей, и производители стремятся учитывать эти ожидания при разработке автомобилей.
Подогрев сидений давно перестал быть прерогативой премиальных авто и теперь встречается даже в базовых комплектациях массовых моделей. Согласно данным отрасли, наличие этой опции может повысить ликвидность автомобиля на вторичном рынке. Кроме того, производители все чаще предусматривают подогрев не только передних, но и задних сидений, а также рулевого колеса. Это дает дополнительное преимущество для тех, кто ценит комфорт в любое время года. В конечном итоге, выбор покупателей в США может стать ориентиром и для российских автолюбителей, особенно с учетом суровых климатических условий и растущих ожиданий по гибкости оснащения.
В России растет спрос на автомобили с расширенным набором опций комфорта, особенно в сегменте кроссоверов и семейных машин. Это соответствует и интересу к новым гибридным моделям, в которых производители сочетают технологичность и удобство. В частности, недавно на рынке появилась модель, которая объединяет современные электронные ассистенты и продуманный интерьер — подробнее о ней можно узнать в соответствующем материале о свежем гибридном кроссовере с расширенным функционалом .
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