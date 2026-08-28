Как Британия стала полигоном для китайских авто и что это значит для России

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 августа 2026, 14:56

Почти половина британцев выбирают китайские автомобили: рост интереса и новые рекорды

Почти половина британцев выбирают китайские автомобили: рост интереса и новые рекорды

Как Британия стала полигоном для китайских авто и что это значит для России

Почти половина британцев выбирают китайские автомобили: рост интереса и новые рекорды

Почти каждый второй британский водитель теперь задумывается о покупке китайского автомобиля - это вдвое больше, чем три года назад. Какие причины стоят за этим трендом, как изменились предпочтения и что может ждать рынок дальше? Мало кто знает, что Великобритания не спешит вводить пошлины, в отличие от ЕС. Эксперты объясняют, почему ситуация может оказаться переломной для всей отрасли.

Почти каждый второй британский водитель теперь задумывается о покупке китайского автомобиля - это вдвое больше, чем три года назад. Какие причины стоят за этим трендом, как изменились предпочтения и что может ждать рынок дальше? Мало кто знает, что Великобритания не спешит вводить пошлины, в отличие от ЕС. Эксперты объясняют, почему ситуация может оказаться переломной для всей отрасли.

Для российских автолюбителей новость о резком росте интереса к китайским автомобилям в Великобритании может стать неожиданным сигналом: тенденции на одном из крупнейших европейских рынков способны повлиять и на российский сегмент. Как сообщает CarWOW, почти половина британских водителей - 49% - сегодня рассматривают возможность покупки автомобиля из КНР. Это почти вдвое больше, чем три года назад, когда аналогичный показатель едва достигал 24%. Такой скачок интереса к китайским маркам не только отражает глобальные перемены в автомобильной индустрии, но и подчеркивает, насколько быстро меняются предпочтения покупателей.

За первые семь месяцев 2026 года количество запросов на китайские модели в Великобритании увеличилось на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первой половине 2026 года бренды из КНР получили уже 30% всех лидов - это вдвое больше, чем годом ранее. Главные причины, по которым британцы все чаще обращают внимание на китайские автомобили, - привлекательное соотношение цены и качества (42%) и ожидаемые скидки (24%).

Узнаваемость китайских брендов также заметно выросла. Например, Jaecoo теперь знают 69% опрошенных (против 46% год назад), Chery - 50% (ранее 16%), а Omoda - 57% (в прошлом году 42%). Лидером по узнаваемости остается BYD: этот бренд знаком 71% британских водителей. Важно отметить, что MG, принадлежащая SAIC, уже давно закрепилась на рынке: модель MG4 стала вторым по популярности полностью электрическим автомобилем в стране в 2023 году.

Великобритания, в отличие от Евросоюза, не стала вводить компенсационные пошлины на китайские электромобили, что создает дополнительные преимущества для производителей из КНР. По мнению специалистов, это может ускорить экспансию китайских марок и усилить их позиции на рынке. В то же время, как отмечают эксперты, рост интереса к китайским автомобилям пока не означает столь же стремительного увеличения реальных продаж - речь идет прежде всего о намерениях и запросах, а не о фактических сделках.

Любопытно, что интерес к китайским брендам в Великобритании развивается быстрее, чем это было у других азиатских производителей в прошлом. Однако, как подчеркивают аналитики, пока речь идет о потенциальных покупателях, а не о массовых поставках. Важно учитывать, что подобные тенденции могут повлиять и на российский рынок: например, недавно отсутствие новых регистраций «Москвич 5» вызвало вопросы о перспективах отдельных моделей и брендов.

Для справки: в 2023 году BYD начала продажи модели Atto 3 в Великобритании, а такие бренды, как Chery, Omoda и Xpeng, расширили свое присутствие. MG, несмотря на китайское происхождение, воспринимается британцами как «свой» бренд, что также способствует росту доверия к китайским производителям. В целом, ситуация в Великобритании может стать примером для других стран, где китайские автомобили только начинают завоевывать рынок. Если тенденция сохранится, в ближайшие годы можно ожидать дальнейшего роста доли китайских марок не только в Европе, но и в России.

Упомянутые марки: BYD, MG , Chery, OMODA, Jaecoo, XPeng, SAIC
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бид, МДжи, Чери, Омода, Джейку, Икспенг, САИК

Похожие материалы Бид, МДжи, Чери, Омода, Джейку, Икспенг, САИК

Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
BMW X5 нового поколения: старт производства и перспективы для рынка ЕАЭС
LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Калужская область Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться