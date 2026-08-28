Как Британия стала полигоном для китайских авто и что это значит для России

28 августа 2026, 14:56
Почти половина британцев выбирают китайские автомобили: рост интереса и новые рекорды
Почти половина британцев выбирают китайские автомобили: рост интереса и новые рекорды
Почти каждый второй британский водитель теперь задумывается о покупке китайского автомобиля - это вдвое больше, чем три года назад. Какие причины стоят за этим трендом, как изменились предпочтения и что может ждать рынок дальше? Мало кто знает, что Великобритания не спешит вводить пошлины, в отличие от ЕС. Эксперты объясняют, почему ситуация может оказаться переломной для всей отрасли.
Для российских автолюбителей новость о резком росте интереса к китайским автомобилям в Великобритании может стать неожиданным сигналом: тенденции на одном из крупнейших европейских рынков способны повлиять и на российский сегмент. Как сообщает CarWOW, почти половина британских водителей - 49% - сегодня рассматривают возможность покупки автомобиля из КНР. Это почти вдвое больше, чем три года назад, когда аналогичный показатель едва достигал 24%. Такой скачок интереса к китайским маркам не только отражает глобальные перемены в автомобильной индустрии, но и подчеркивает, насколько быстро меняются предпочтения покупателей.
За первые семь месяцев 2026 года количество запросов на китайские модели в Великобритании увеличилось на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первой половине 2026 года бренды из КНР получили уже 30% всех лидов - это вдвое больше, чем годом ранее. Главные причины, по которым британцы все чаще обращают внимание на китайские автомобили, - привлекательное соотношение цены и качества (42%) и ожидаемые скидки (24%).
Узнаваемость китайских брендов также заметно выросла. Например, Jaecoo теперь знают 69% опрошенных (против 46% год назад), Chery - 50% (ранее 16%), а Omoda - 57% (в прошлом году 42%). Лидером по узнаваемости остается BYD: этот бренд знаком 71% британских водителей. Важно отметить, что MG, принадлежащая SAIC, уже давно закрепилась на рынке: модель MG4 стала вторым по популярности полностью электрическим автомобилем в стране в 2023 году.
Великобритания, в отличие от Евросоюза, не стала вводить компенсационные пошлины на китайские электромобили, что создает дополнительные преимущества для производителей из КНР. По мнению специалистов, это может ускорить экспансию китайских марок и усилить их позиции на рынке. В то же время, как отмечают эксперты, рост интереса к китайским автомобилям пока не означает столь же стремительного увеличения реальных продаж - речь идет прежде всего о намерениях и запросах, а не о фактических сделках.
Любопытно, что интерес к китайским брендам в Великобритании развивается быстрее, чем это было у других азиатских производителей в прошлом. Однако, как подчеркивают аналитики, пока речь идет о потенциальных покупателях, а не о массовых поставках. Важно учитывать, что подобные тенденции могут повлиять и на российский рынок: например, недавно отсутствие новых регистраций «Москвич 5» вызвало вопросы о перспективах отдельных моделей и брендов.
Для справки: в 2023 году BYD начала продажи модели Atto 3 в Великобритании, а такие бренды, как Chery, Omoda и Xpeng, расширили свое присутствие. MG, несмотря на китайское происхождение, воспринимается британцами как «свой» бренд, что также способствует росту доверия к китайским производителям. В целом, ситуация в Великобритании может стать примером для других стран, где китайские автомобили только начинают завоевывать рынок. Если тенденция сохранится, в ближайшие годы можно ожидать дальнейшего роста доли китайских марок не только в Европе, но и в России.
Похожие материалы Бид, МДжи, Чери, Омода, Джейку, Икспенг, САИК
-
30.08.2026, 01:13
Rieju Scrambler 607: новый ретро-байк с двухцилиндровым мотором 581 см³ для Европы
Rieju выводит на европейский рынок Scrambler 607 - мотоцикл с ретро-дизайном и современным двухцилиндровым двигателем. Модель отличается сочетанием классических форм и актуальных технических решений, что делает ее заметной новинкой сезона.Читать далее
-
30.08.2026, 00:32
Toyota Celica восьмого поколения: гибридная платформа и 400 л.с. для нового купе
Toyota готовит возвращение легендарной Celica: купе получит гибридную силовую установку, платформу от Corolla и полный привод. Новинка обещает стать одной из самых обсуждаемых моделей ближайших лет благодаря сочетанию мощности и современных технологий.Читать далее
-
29.08.2026, 22:03
TMBK DUKES 200: особенности дорожного мотоцикла с новым 200-кубовым двигателем
TMBK DUKES 200 - дорожный мотоцикл с 200-кубовым мотором Loncin, рассчитанный на широкий круг пользователей. Модель выделяется сбалансированной конструкцией, простотой управления и современным дизайном. Важно знать, чем она отличается от конкурентов и почему интерес к ней растет именно сейчас.Читать далее
-
29.08.2026, 20:17
Escape E13: компактный прицеп с ретро-стилем и монолитным корпусом
Escape E13 - новинка среди компактных автоприцепов, сочетающая ретро-дизайн, современные технологии и прочную конструкцию. Модель рассчитана на три взрослых и предлагает индивидуальные опции, что особенно актуально для любителей путешествий в любое время года.Читать далее
-
29.08.2026, 18:07
УАЗ Байкал выходит на рынок: серийный автодом для России и Европы с новыми решениями
Серийный автодом УАЗ Байкал ориентирован на российский и европейский рынки, предлагая обновленный интерьер, трансформируемую мебель и несколько вариантов крыши. Модель может изменить подход к внутреннему туризму и сделать автопутешествия доступнее.Читать далее
-
29.08.2026, 14:09
GT V 11 PRO 48V: электровелосипед для города и природы с запасом хода и комфортом
GT V 11 PRO 48V - электровелосипед, который сочетает мощность, удобство и современный дизайн. Модель ориентирована на взрослых пользователей, не требует водительских прав и подходит для городских и загородных поездок. Важно знать ключевые особенности перед покупкой.Читать далее
-
29.08.2026, 13:05
Kia Seltos снова на российском рынке: цены стартуют от 1,3 млн рублей
В Россию массово возвращается Kia Seltos - кроссовер, который теперь можно приобрести по цене ниже конкурентов из Китая. Это событие меняет расстановку сил на рынке SUV и открывает новые возможности для покупателей, ищущих надежный и доступный автомобиль.Читать далее
-
29.08.2026, 12:04
Toyota Corolla Fielder с правым рулем доступна во Владивостоке менее чем за 2 млн рублей
Во Владивостоке стартовали продажи универсала Toyota Corolla Fielder по цене ниже 2 млн рублей. Модель выделяется простотой конструкции, выносливым мотором и большим багажником, что делает ее актуальной для тех, кто ищет надежный автомобиль на каждый день.Читать далее
-
29.08.2026, 09:01
PROGASI FLEX 250: городской мотоцикл с новым двигателем и дорожной подвеской
PROGASI FLEX 250 - свежий взгляд на городской нейкед, созданный специально для асфальта. Модель сочетает легкость, динамику и надежность, что особенно актуально для российских дорог и ежедневных поездок в плотном трафике.Читать далее
-
29.08.2026, 06:36
Китайские электромобили вытесняют Chevrolet с рынка Узбекистана: новые тренды и цифры
В Узбекистане меняется расстановка сил на автомобильном рынке: китайские электромобили быстро набирают популярность, а Chevrolet впервые за долгое время теряет позиции. Власти корректируют политику, что открывает новые возможности для покупателей и производителей.Читать далее
Похожие материалы Бид, МДжи, Чери, Омода, Джейку, Икспенг, САИК
-
30.08.2026, 01:13
Rieju Scrambler 607: новый ретро-байк с двухцилиндровым мотором 581 см³ для Европы
Rieju выводит на европейский рынок Scrambler 607 - мотоцикл с ретро-дизайном и современным двухцилиндровым двигателем. Модель отличается сочетанием классических форм и актуальных технических решений, что делает ее заметной новинкой сезона.Читать далее
-
30.08.2026, 00:32
Toyota Celica восьмого поколения: гибридная платформа и 400 л.с. для нового купе
Toyota готовит возвращение легендарной Celica: купе получит гибридную силовую установку, платформу от Corolla и полный привод. Новинка обещает стать одной из самых обсуждаемых моделей ближайших лет благодаря сочетанию мощности и современных технологий.Читать далее
-
29.08.2026, 22:03
TMBK DUKES 200: особенности дорожного мотоцикла с новым 200-кубовым двигателем
TMBK DUKES 200 - дорожный мотоцикл с 200-кубовым мотором Loncin, рассчитанный на широкий круг пользователей. Модель выделяется сбалансированной конструкцией, простотой управления и современным дизайном. Важно знать, чем она отличается от конкурентов и почему интерес к ней растет именно сейчас.Читать далее
-
29.08.2026, 20:17
Escape E13: компактный прицеп с ретро-стилем и монолитным корпусом
Escape E13 - новинка среди компактных автоприцепов, сочетающая ретро-дизайн, современные технологии и прочную конструкцию. Модель рассчитана на три взрослых и предлагает индивидуальные опции, что особенно актуально для любителей путешествий в любое время года.Читать далее
-
29.08.2026, 18:07
УАЗ Байкал выходит на рынок: серийный автодом для России и Европы с новыми решениями
Серийный автодом УАЗ Байкал ориентирован на российский и европейский рынки, предлагая обновленный интерьер, трансформируемую мебель и несколько вариантов крыши. Модель может изменить подход к внутреннему туризму и сделать автопутешествия доступнее.Читать далее
-
29.08.2026, 14:09
GT V 11 PRO 48V: электровелосипед для города и природы с запасом хода и комфортом
GT V 11 PRO 48V - электровелосипед, который сочетает мощность, удобство и современный дизайн. Модель ориентирована на взрослых пользователей, не требует водительских прав и подходит для городских и загородных поездок. Важно знать ключевые особенности перед покупкой.Читать далее
-
29.08.2026, 13:05
Kia Seltos снова на российском рынке: цены стартуют от 1,3 млн рублей
В Россию массово возвращается Kia Seltos - кроссовер, который теперь можно приобрести по цене ниже конкурентов из Китая. Это событие меняет расстановку сил на рынке SUV и открывает новые возможности для покупателей, ищущих надежный и доступный автомобиль.Читать далее
-
29.08.2026, 12:04
Toyota Corolla Fielder с правым рулем доступна во Владивостоке менее чем за 2 млн рублей
Во Владивостоке стартовали продажи универсала Toyota Corolla Fielder по цене ниже 2 млн рублей. Модель выделяется простотой конструкции, выносливым мотором и большим багажником, что делает ее актуальной для тех, кто ищет надежный автомобиль на каждый день.Читать далее
-
29.08.2026, 09:01
PROGASI FLEX 250: городской мотоцикл с новым двигателем и дорожной подвеской
PROGASI FLEX 250 - свежий взгляд на городской нейкед, созданный специально для асфальта. Модель сочетает легкость, динамику и надежность, что особенно актуально для российских дорог и ежедневных поездок в плотном трафике.Читать далее
-
29.08.2026, 06:36
Китайские электромобили вытесняют Chevrolet с рынка Узбекистана: новые тренды и цифры
В Узбекистане меняется расстановка сил на автомобильном рынке: китайские электромобили быстро набирают популярность, а Chevrolet впервые за долгое время теряет позиции. Власти корректируют политику, что открывает новые возможности для покупателей и производителей.Читать далее