Как Британия стала полигоном для китайских авто и что это значит для России

Почти половина британцев выбирают китайские автомобили: рост интереса и новые рекорды

Почти каждый второй британский водитель теперь задумывается о покупке китайского автомобиля - это вдвое больше, чем три года назад. Какие причины стоят за этим трендом, как изменились предпочтения и что может ждать рынок дальше? Мало кто знает, что Великобритания не спешит вводить пошлины, в отличие от ЕС. Эксперты объясняют, почему ситуация может оказаться переломной для всей отрасли.

Почти каждый второй британский водитель теперь задумывается о покупке китайского автомобиля - это вдвое больше, чем три года назад. Какие причины стоят за этим трендом, как изменились предпочтения и что может ждать рынок дальше? Мало кто знает, что Великобритания не спешит вводить пошлины, в отличие от ЕС. Эксперты объясняют, почему ситуация может оказаться переломной для всей отрасли.

Для российских автолюбителей новость о резком росте интереса к китайским автомобилям в Великобритании может стать неожиданным сигналом: тенденции на одном из крупнейших европейских рынков способны повлиять и на российский сегмент. Как сообщает CarWOW, почти половина британских водителей - 49% - сегодня рассматривают возможность покупки автомобиля из КНР. Это почти вдвое больше, чем три года назад, когда аналогичный показатель едва достигал 24%. Такой скачок интереса к китайским маркам не только отражает глобальные перемены в автомобильной индустрии, но и подчеркивает, насколько быстро меняются предпочтения покупателей.

За первые семь месяцев 2026 года количество запросов на китайские модели в Великобритании увеличилось на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первой половине 2026 года бренды из КНР получили уже 30% всех лидов - это вдвое больше, чем годом ранее. Главные причины, по которым британцы все чаще обращают внимание на китайские автомобили, - привлекательное соотношение цены и качества (42%) и ожидаемые скидки (24%).

Узнаваемость китайских брендов также заметно выросла. Например, Jaecoo теперь знают 69% опрошенных (против 46% год назад), Chery - 50% (ранее 16%), а Omoda - 57% (в прошлом году 42%). Лидером по узнаваемости остается BYD: этот бренд знаком 71% британских водителей. Важно отметить, что MG, принадлежащая SAIC, уже давно закрепилась на рынке: модель MG4 стала вторым по популярности полностью электрическим автомобилем в стране в 2023 году.

Великобритания, в отличие от Евросоюза, не стала вводить компенсационные пошлины на китайские электромобили, что создает дополнительные преимущества для производителей из КНР. По мнению специалистов, это может ускорить экспансию китайских марок и усилить их позиции на рынке. В то же время, как отмечают эксперты, рост интереса к китайским автомобилям пока не означает столь же стремительного увеличения реальных продаж - речь идет прежде всего о намерениях и запросах, а не о фактических сделках.

Любопытно, что интерес к китайским брендам в Великобритании развивается быстрее, чем это было у других азиатских производителей в прошлом. Однако, как подчеркивают аналитики, пока речь идет о потенциальных покупателях, а не о массовых поставках. Важно учитывать, что подобные тенденции могут повлиять и на российский рынок: например, недавно отсутствие новых регистраций «Москвич 5» вызвало вопросы о перспективах отдельных моделей и брендов.

Для справки: в 2023 году BYD начала продажи модели Atto 3 в Великобритании, а такие бренды, как Chery, Omoda и Xpeng, расширили свое присутствие. MG, несмотря на китайское происхождение, воспринимается британцами как «свой» бренд, что также способствует росту доверия к китайским производителям. В целом, ситуация в Великобритании может стать примером для других стран, где китайские автомобили только начинают завоевывать рынок. Если тенденция сохранится, в ближайшие годы можно ожидать дальнейшего роста доли китайских марок не только в Европе, но и в России.